No Brasil, 8,7 milhões de reais foram liberados para Tupanciretã após a tempestade de 20 de novembro. O Rio Grande do Sul também anunciou meios para as explorações agrícolas e o adiamento de determinados prazos fiscais.

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No Brasil, 8,7 milhões de reais foram liberados para Tupanciretã após a tempestade de 20 de novembro. O Rio Grande do Sul também anunciou meios para as explorações agrícolas e o adiamento de determinados prazos fiscais.

Prioridade à cobertura e à clareira

O governo federal informou que liberou fundos em 25 de novembro para quatro planos de trabalho apresentados pelo município. Dos 8,7 milhões de reais, 5,6 milhões são para limpeza, remoção de detritos e aluguel de equipamentos; 3 milhões para financiamento de materiais para 2.015 famílias. Os restantes 100 000 reais são consagrados à protecção dos animais.

O relatório publicado pelo governo federal em 26 de novembro, segundo o Ministério da Saúde, relatou 7.175 casas com telhados danificados ou rasgados e 50 pessoas sem alojamento. Os cuidados de rotina e intermediários haviam retomado, notadamente por meio de unidades móveis. Isso não significou que todos os prédios afetados tivessem reaberto: avaliações estavam em andamento para o Hospital Brasilina Terra e dois serviços comunitários de atendimento.

Apoio às famílias, meios para as explorações

O Estado do Rio Grande do Sul também prevê um pagamento único de R$ 2.500 para famílias pobres ou muito pobres já registradas no cadastro social federal e cuja moradia foi diretamente danificada. O regime prevê a identificação automática dos beneficiários e o pagamento no cartão dos seus cidadãos. Esse pagamento individual é distinto do financiamento federal para o município.

Em 27 de novembro, a Secretaria Estadual de Agricultura anunciou dois milhões de reais sob a forma de equipamentos. Cooperativas e empresas de grãos coletam sementes para replantação. Os serviços agrícolas devem identificar necessidades com o município antes da distribuição.

Três meses para certas empresas

Em 28 de novembro, a administração fiscal estadual declarou que um decreto federal prorrogou por três meses os prazos de certas empresas com sede em Tupanciretã. A medida abrange os períodos de Outubro, Novembro e Dezembro de 2026 nos regimes Simples Nacional e Simei, bem como a declaração PGDAS-D. Os montantes já pagos não são reembolsados por este diferimento. O decreto municipal de 20 de novembro e a mobilização das administrações permitiram que essas medidas fossem realizadas separadamente.

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