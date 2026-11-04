4 novembre 2026
Conta de leitor
Português
RSS
O meio cidadão do Líbano
Todas as secções

Notícias

Intermediários: Democratas tomam três lugares na Pensilvânia, de acordo com AP

Libnanews
· 2 min de leitura · 6 vues

Os democratas ganharam três assentos republicanos da Pensilvânia na Câmara dos Representantes, de acordo com a Associated Press. Bob Brooks, Paige Cognetti e Janelle Stelson derrotam Ryan Mackenzie, Rob Bresnahan e Scott Perry. Estes anúncios por si só não determinam a maioria nacional resultante das eleições americanas de 2026.

Couverture Libnanews : trois sièges de Pennsylvanie passent aux démocrates selon AP, sur une photographie aérienne d’Allentown.
Vue d’Allentown, en Pennsylvanie, le 9 juin 2026. Montage graphique classique, photographie sans modification générative. Image d’illustration, non prise pendant la soirée électorale. © Quintin Soloviev / Wikimedia Commons, CC BY 4.0. Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Allentown,_Pennsylvania.jpg ; licence : https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Inicie sessão para guardar
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandEspagnolItalienRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Os democratas ganharam três lugares anteriormente ocupados pelos republicanos na Pensilvânia na Câmara dos Representantes, de acordo com anúncios da Associated Press na noite de 3 a 4 de novembro de 2026. Bob Brooks, Paige Cognetti e Janelle Stelson venceram cada um dos republicanos.

A AP anunciou a vitória de Brooks em 0327 UTC, seguida por Cognetti e Stelson em 0341 UTC em 4 de novembro. Na Pensilvânia, essas horas correspondem a 2227 horas e 2241 horas respectivamente na terça-feira, 3 de novembro. São atribuições jornalísticas de resultados, distintas de sua certificação oficial.

Bob Brooks vence Ryan Mackenzie no 7o distrito

No sétimo andar,AP dá vencedor Bob Brookscontra o representante republicano Ryan Mackenzie. Este resultado traz este cerco do Vale Lehigh para o campo democrático.

Brooks, um antigo bombeiro e líder sindical, tinha colocado sua carreira e custo de vida desafios no coração de sua campanha, relata a agência. Mackenzie estava buscando um segundo mandato em Washington.

Paige Cognetti ganha o 8o distrito

No oitavo círculo eleitoral, o Presidente da Câmara Democrática de Scranton, Paige Cognetti,venceu Rob Bresnahan de acordo com a APO republicano cessante também correu para um segundo mandato.

A vitória de Cognetti é uma segunda mudança de partido entre estes três lugares. AP descreve uma campanha focada em sua reivindicada independência política e sua ação municipal contra a corrupção.

Janelle Stelson vence Scott Perry no 10o distrito

No 10o andar,AP atribui vitória a Janelle Stelsoncontra o republicano Scott Perry. O antigo apresentador de TV local já tinha enfrentado Perry em 2024, mas não conseguiu vencê-lo.

Perry, ex-chefe do House Freedom Caucus, estava buscando um oitavo mandato. O anúncio da AP marca assim um terceiro ganho democrático nesta série de resultados da Pensilvânia.

Três ganhos locais, nenhuma conclusão sobre a maioria nacional

Estas três eleições dizem respeito à Câmara Federal. Eles são distintos da eleição do governador da Pensilvânia e da eleição do Senado. As vitórias anunciadas aqui não determinam sozinho qual partido controlará a Câmara dos Representantes após as provas.

Nenhuma margem definitiva ou porcentagem final é apresentada neste artigo. Os anúncios do PA identificam os vencedores desses três círculos eleitorais; a certificação é da responsabilidade das autoridades eleitorais.

Libnanews
Newsdesk Libnanews - translated by IATodos os seus artigos →

Comentários

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *