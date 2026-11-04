Intermediários: mudanças no Senado, assentos em dois gráficos

O controle do Senado é atribuído aos Democratas pela Associated Press. O medidor consultado em 4 de novembro de 2026 em 0447 UTC tinha 51 assentos para o bloco democrático, 39 assentos para os republicanos e 10 assentos não atribuídos. Na Câmara dos Deputados, a AP representa 166 Democratas e 104 Republicanos; 165 assentos permanecem abertos.
Este inquérito corresponde a6:47 em BeiruteMeia-camemberts apresentar um instantâneo doquadro eleitoral PA. Eles não se atualizam automaticamente.
Senado: 51 assentos para bloco democrático
O bloco democrático inclui os representantes democráticos eleitos e odois independentes relacionados. O total inclui assentos não renovados, assim como o AP. A Agência tambémexplicitamente anunciada vitória democrática para o controle do Senado.
Dos 100 mandatos do Senado, 65 não foram contestados: 34 no bloco democrático e 31 nos republicanos. Os resultados já concedidos somam 17 lugares ao primeiro bloco e oito ao segundo. Dez das 35 corridas deste ano permanecem sem atributos AP por hora.
Quarto: 270 lugares alocados, 165 ainda abertos
Os 166 assentos democráticos e 104 assentos republicanos representam 270 corridas de 435. O limiar da maioria é 218. A AP não atribui o controlo da Câmara a nenhum partido.
Desdenossa pesquisa 3:13 UTC101 corridas adicionais foram atribuídas à Câmara: 59 aos Democratas e 42 aos Republicanos. Estes aumentos medem o avanço dos anúncios de PA, não ganhos líquidos sobre o partido adversário.
Como ler mestiços
Cada setor é proporcional ao número de assentos em sua câmara: 100 para o Senado, 435 para a Câmara. O azul representa o campo democrático, o vermelho os republicanos e o cinzento os assentos não alocados. Um candidato simplesmente à frente da recontagem permanece na zona cinzenta enquanto o AP não anunciar sua vitória.
Os números descrevem os assentos, não o voto popular nacional. As funções jornalísticas da AP são distintas da certificação oficial. Os dez assentos do Senado e os 165 assentos ainda abertos na Câmara podem alterar os totais aqui apresentados.
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