Os árabes israelitas decidirão o destino político de Israel?

As eleições israelenses de 27 de outubro de 2026 colocam os partidos árabes no centro dos equilíbrios parlamentares. Com cerca de 55 assentos para Netanyahu, 49 para a oposição e 15 a 16 para os partidos árabes, nenhuma maioria emergiu. Esses deputados poderiam se tornar árbitros do próximo governo israelense.

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Bernard Raymond Jabre

A contagem das eleições israelitas de 27 de Outubro de 2026 já nos obriga a corrigir a fotografia dada pelas sondagens.

Ontem à noite, Israel parecia quase perfeitamente cortado em três blocos: cerca de 51 assentos para Benjamin Netanyahu e seus aliados, 51 para a oposição sionista e 18 para os partidos árabes.

Esta manhã, com mais da metade dos escritórios despojados, a imagem é diferente. Os resultados parciais conferem cerca de 55 lugares ao bloco Netanyahu, cerca de 49 à oposição e 15 a 16 aos partidos árabes.

Os números ainda podem evoluir: os votos sob envelopes duplos, especialmente os dos militares, são contados mais tarde. Mas uma coisa já está clara: ninguém tem ainda os 61 lugares para ter uma maioria no Knesset.

É aí que começa o paradoxo.

Os cidadãos árabes representam cerca de 21-22% da população israelita. Durante décadas, seu peso demográfico foi muito maior do que sua influência real na formação de governos. A paciência, as divisões políticas e a recusa recíproca entre os partidos árabes e os partidos sionistas mantiveram-nos largamente na periferia do poder.

Desta vez, seu voto poderia afetar diretamente o resultado político das eleições.

A demonstração baseia-se em alguns números:

120 deputados.

61 para governar.

Netanyahu: cerca de 55.

Oposição sionista: cerca de 49.

Partidos árabes: cerca de 15 a 16.

Netanyahu está agora mais perto da maioria do que as primeiras projeções sugeridas.

Mas 55 não é 61.

Ele ainda sente falta de seis delegados.

E até que estes seis deputados sejam encontrados, a questão dos partidos árabes permanece no centro da equação.

Vamos pelo outro lado. Uma oposição sionista em torno de 49 lugares obviamente não pode governar sozinha. Mas 49 mais 15 ou 16 deputados árabes teoricamente produzem uma maioria de 64 ou 65 lugares.

49 + 15 = 64.

49 + 16 = 65.

Então a aritmética é simples. A política é muito menos.

Os partidos árabes não são um bloco homogéneo. Mansour Abbas e a Lista Conjunta têm estratégias diferentes. Netanyahu exclui uma aliança com eles. E vários componentes da oposição sionista colocaram eles mesmos fortes limites em uma coalizão dependente de partidos árabes.

Mas é precisamente isso que torna a sua posição interessante.

Para influenciar o poder, não precisam necessariamente entrar no governo.

Eles podem apoiar uma coligação externa. Podem negociar uma abstenção. Podem apresentar os seus votos sobre certas votações essenciais. Podem também impedir que uma coligação adversa tenha uma maioria estável.

Em outras palavras, eles podem influenciar o poder sem necessariamente exercer o poder diretamente.

O precedente já existe.

Em 2021 Mansour Abbas tinha atravessado uma fronteira histórica quando participou da coligação Bennett-Lapid. Pela primeira vez, um partido árabe independente tornou-se um parceiro de uma coligação do governo israelense.

O que era então excepcional poderia eventualmente tornar-se uma característica estrutural da política israelense.

Porque o fenómeno vai além desta eleição sozinho.

Quanto mais o voto judeu israelense é fragmentado entre vários partidos e vários blocos incapazes de alcançar a maioria sozinho, mais o peso relativo dos deputados árabes aumenta.

É um mecanismo parlamentar.

Num Knesset onde um bloco tem 70 lugares, 15 deputados árabes não determinam quem governa.

Em um Knesset onde o primeiro bloco tem 55 e o segundo 49, esses mesmos MPs se tornam potencialmente decisivos.

Eles não se tornaram a maioria.

São os outros que não são.

E é aí que o peso demográfico pode se transformar em poder político.

Os árabes israelenses votam, pagam seus impostos, trabalham nas empresas, universidades e hospitais do país, elegem seus deputados e vivem diariamente nas mesmas questões de serviços públicos, habitação, segurança e infraestrutura que outros cidadãos.

O seu peso parlamentar pode, portanto, tornar-se um instrumento de negociação muito concreto: orçamentos municipais, luta contra a criminalidade, escolas, estradas, habitação, emprego e desenvolvimento económico.

O raciocínio torna-se quase contratual:

Precisa que os nossos membros governem.

Precisamos do Estado para obter nossa parte de orçamentos, infraestrutura e serviços públicos.

Assim, uma minoria demográfica torna-se uma minoria fundamental.

No entanto, o relato atual fornece uma nuance essencial para esta tese.

Se o bloco Netanyahu progredisse até 61 lugares, já não precisaria de apoio externo. O papel de árbitro dos partidos árabes desapareceria imediatamente.

Mas se permanecer em torno de 55 lugares, toda a questão permanece: onde podem ser encontrados os seis deputados desaparecidos?

E se a oposição quiser formar uma maioria alternativa, terá também de responder a uma pergunta que alguma da política de Israel há muito preferiu evitar: pode governar sem qualquer forma de cooperação com representantes de cerca de um quinto da população?

Talvez esta seja a verdadeira questão levantada por estas eleições.

Durante muito tempo, podíamos perguntar:

O que fará a maioria judaica de sua minoria árabe?

Há que acrescentar uma segunda questão:

O que uma maioria judaica não pode mais fazer sem ela?

Os resultados finais dirão se esta questão se torna imediatamente a questão do próximo governo ou se é rejeitada.

Mas a mudança política já é visível: quanto mais Israel se divide em blocos de força semelhantes, mais os seus cidadãos árabes podem adquirir um poder de arbitragem sobre o seu peso parlamentar.

Os 22% não governam Israel.

Mas quando ninguém atinge 61 lugares, podem ajudar a determinar quem poderá governá-lo.

Com uma condição, porém, que os próprios partidos judeus permaneçam divididos.

Para uma grande coalizão, ou uma recomposição entre partidos judeus, poderia sempre ignorar os partidos árabes e remover essa arbitrariedade deles.

Esse seria então o outro paradoxo desta eleição: os árabes israelenses podem ter a chave para o poder precisamente enquanto os partidos judeus não conseguirem se dar bem.

Bernard Raymond Jabre

Nota: artigo atualizado em 28 de outubro de 2026 com base em resultados parciais. A contagem não é definitiva e a distribuição dos bancos ainda pode evoluir.

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