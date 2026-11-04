Os resultados das provas são claros, mas a AP ainda não atribui uma maioria ao Congresso. Dois gráficos mostram os assentos democráticos, republicanos e não designados na Câmara e no Senado. O balanço do Senado inclui independentes como democratas e assentos não renovados nas eleições de 2026.

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Em 0313 UTC na quarta-feira, 4 de novembro de 2026, o contador Associated Press exibe 107 democratas e 62 assentos republicanos na Câmara dos Deputados. No Senado, ele deu 45 lugares para o bloco democrático, incluindo independentes relacionados, e 36 para os republicanos. A agência não atribui o controlo de nenhuma das duas câmaras neste momento.

Este balanço nacional é elaborado em5.13 em Beirute. Os meios camberts abaixo representam a distribuição dos lugares de acordo com ocontador eleitoral do PAConsultado em 0313 UTC. As zonas cinzentas correspondem aos lugares que a agência ainda não atribuiu.

Casa: 169 lugares reservados, 266 ainda abertos

Dos 435 assentos na Câmara, todos renovados nestas eleições, AP atribui 107 aos Democratas e 62 aos Republicanos. O número total de corridas já decididas pela agência atingiu 169. Restam 266 lugares sem atribuição de AP. O limiar da maioria absoluta é de 218 lugares.

Câmara dos Representantes, declaração PA em 0313 UTC. Infográfico Libnanews. Os lugares não atribuídos não são concedidos a nenhum acampamento.

A diferença entre as duas colunas partidárias não é um ganho líquido de assentos. Nem mede o voto popular nacional. Só indica quantas corridas AP já foram atribuídas a cada acampamento no momento selecionado.

Senado: Bloco Democrata aos 45, Republicanos aos 36

O contador do Senado apresenta outra construção. Seus 100 lugares incluem65 mandados não em jogo34 no bloco democrático e 31 no campo republicano. Dos 35 lugares afetados pela votação, 19 permanecem sem alocação de AP.

As vitórias já anunciadas trazem o bloco democrático para 45 lugares, incluindo os dois independentes relacionados, e os republicanos para 36. Estes totais incluem, por conseguinte, bancos não renovados; Não representam o único número de vitórias naquela noite.

Senado, PA recorde em 0313 UTC. O bloco democrático inclui dois independentes relacionados. Os assentos não renovados estão incluídos nos totais. Infográfico Libnanews.

A marca 51 lugares corresponde à maioria absoluta do Senado. Em caso de divisão de 50 a 50, o Vice-Presidente pode dividir os votos em partes iguais, como recorda oSenado AmericanoNenhum controle partidário é derivado desta regra.

Uma fotografia da contagem, não um resultado final

As superfícies azul e vermelha não incluem bancos exclusivamente com base num adiantamento temporário. Uma corrida permanece cinza até que o vencedor seja anunciado pela AP. Os gráficos seguem assim o progresso das atribuições, sem transformar as primeiras tendências em vitórias.

Os dados podem ser alterados com os seguintes anúncios. As responsabilidades da AF baseiam-se na sua análise eleitoral e não substituem a certificação oficial dos resultados. Este ponto é um recorte de tempo, distinto do resultado final das eleições.

Capa: foto de arquivo do Capitólio Americano, Arquiteto do Capitólio, 1997, domínio público. Libnanews vestido editorial feito a partir desta fotografia com uma ferramenta de edição de imagens assistida por IA. Não representa uma cena eleitoral de novembro de 2026.

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