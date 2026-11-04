AP anuncia a vitória de Christina Bohannan em Iowa-1 contra Mariannette Miller-Meeks. A maioria da Câmara continua sem atribuição às 0516 UTC.

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Verificado em 4 de novembro de 2026 às 0516 UTC, às 0716 horas em Beirute.

Christina Bohannan vence o primeiro distrito de Iowa na Câmara dos Deputados, de acordo com a Associated Press. O democrata bate o republicano cessante Mariannete Miller-Meeks. AP anunciou sua vitória em 0008 horário da América Oriental, ou seja0508 UTC e 0708 em Beirute.

Este assento está, portanto, mudando de lado. Bohannan, professor de direito e ex-estado eleito, perdeu o mesmo duelo de 799 votos em 2024. Este número diz respeito às eleições anteriores, não à diferença daquela noite.

Um ganho de assento, não uma atribuição da Câmara

Na altura da nossa auditoria,AP não alocou a maioria da CâmaraEste resultado local não é suficiente para anunciar. Amaioria democrática no Senadojá tinha sido anunciado pela agência.

Os poderes da AF são distintos da certificação oficial. Agênciaexplica que ela nomeia um vencedor quando considera que seus oponentes já não têm uma maneira de vitóriaA contagem ainda pode continuar.

Fonte do resultado: envio de imprensa associada em Iowa-1publicado em 4 de Novembro de 2026 às 0508 UTC e directamente da Agência consultada às 0516 UTC.

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