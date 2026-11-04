Elaine Luria na Virgínia e Manny Rutinel no Colorado ganharam dois lugares ocupados pelos republicanos, de acordo com os poderes da Associated Press. Estas vitórias anunciadas quarta-feira de manhã, hora de Beirute, reforçam os democratas na batalha pela Câmara, sem suficiente para estabelecer uma maioria nacional nesta fase precisa.

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Os democratas ganharam dois lugares ocupados pelos republicanos na Câmara dos Representantes.A Associated Press anunciou a vitória de Elaine Luria no 2o distrito da Virgínia e Manny Rutinel no 8o distrito do Colorado. Os envios são cronometrados em 0447 e 0449 UTC, respectivamente, na quarta-feira, 4 de novembro de 2026, em 0647 horas e 0649 horas em Beirute.

Elaine Luria assume o cerco de Virginia-2

Alocação de PA para Elaine Luriamarca um retorno à Câmara para o ex-democrata eleito, enfrentando a saída republicano Jen Kiggans. Em 2022, ela ganhou seu lugar, antes de ser reeleita em 2024.

O distrito eleitoral inclui Virginia Beach e a parte virgem da Península de Delmarva. Tem uma grande população ligada às forças armadas. Ambos os candidatos serviram na Marinha. Na suaapresentação da cédula publicada em 30 de outubro, o AP classificou este duelo como uma das corridas susceptíveis de afetar o controle da Câmara.

Manny Rutinel rocks Colorado-8

O PA também dá Manny Rutinel vencedorno 8o distrito do Colorado, onde estava enfrentando o republicano Gabe Evans. Este é também um lugar ganho no acampamento republicano.

Evans estava procurando um segundo mandato neste subúrbio norte de Denver, como ele lembrouo PA antes do Colorado primárioEle tinha..vencer o democrata Yadira Caraveo em 2024O lugar pertence, portanto, aos democratas após um mandato republicano.

Dois golpes, não um veredicto nacional

Estes anúncios abrangem duas eleições separadas. Só eles não constituem uma atribuição da maioria nacional ao Parlamento. Outros distritos eleitorais devem ser rastreados separadamente.

Os vencedores são os indicados pela Associated Press. Estes poderes jornalísticos não substituem a certificação oficial dos resultados pelas autoridades eleitorais. Não é dada nenhuma percentagem definitiva neste resumo.

Foto da ilustração: O Capitólio Federal em Washington, 1997. Arquiteto do Capitólio, domínio público. Disposição Libnanews.

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