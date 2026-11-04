Midterms : Lindsay James também vira Iowa-2

Verificado em 4 de novembro de 2026 às 0523 UTC, às 0723 horas em Beirute.
Democrata Lindsay James ganha o segundo distrito de Iowa na Câmara dos Deputados, de acordo com a Associated Press. Ela vence o republicano Joe Mitchell. A AP anunciou sua vitória em 0019, ou seja, na época da América Oriental0519 UTC e 0719 em Beirute.
James ocupará o lugar de Ashley Hinson, que escolheu aparecer no Senado. É, portanto, uma questão deganho democrático em um assento republicanoEleito para o Parlamento de Iowa e pastor presbiteriano em Dubuque, James tinha colocado sua fé no coração de sua campanha, AP relata.
Dois balanços sucessivos em Iowa
O anúncio chega onze minutos após a vitória deChristina Bohannan em Iowa-1Contra Mariannette Miller-Meeks. Ambos os resultados dizem respeito a distritos eleitorais separados.
Na altura da nossa auditoria, a AP tinha atribuído o Senado aos Democratas, mas ainda não a maioria da Câmara. Os poderes da agência não constituem uma certificação oficial da votação e a contagem pode continuar.
Fonte: directamente da imprensa associada, anúncio « Democrata Lindsay James ganha eleição para os EUA House em Iowa.Resultados da Câmara em Iowa.
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