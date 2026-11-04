Intermediários: Democratas ganham Senado, de acordo com AP

A Associated Press dá aos democratas o controle do Senado dos EUA. O anúncio aparece na suaeleição directaConsultado em 4 de novembro de 2026 às 0438 UTC, ou 0638 horas em Beirute.
Iowa e Kansas rock
Em Iowa,AP dá Josh Turek vencedorenfrentar Ashley Hinson às 0435 UTC. No Kansas,Adam Hamilton vence Roger Marshall, de acordo com o anúncio 0424 UTC. Estes dois lugares passam de republicanos para democratas.
A Câmara continua separada
No momento desta auditoria, não houve alocação de maioria para a Câmara dos Representantes na AP direta consultada. Como resultado, o controle do Senado não permite o anúncio das duas câmaras do Congresso.
Ina sua apresentação das regras de contagem, AP recorda que o limite de controle da Câmara é de 218 lugares. No Senado, os democratas devem ter 51, enquanto 50 são suficientes para os republicanos por causa da voz do vice-presidente JD Vance.
Anúncios de PA são atribuições jornalísticas com base nos resultados disponíveis, não certificação oficial. Não é apresentada neste resumo nenhuma contagem final de lugares ou margem final.
Comentários