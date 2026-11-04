Intermediários: Democratas ganham Senado, de acordo com AP

A Associated Press atribui o controle do Senado aos Democratas. Este item verificado em 4 de novembro em 0438 UTC distingue os anúncios PA da certificação oficial.

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A Associated Press dá aos democratas o controle do Senado dos EUA. O anúncio aparece na suaeleição directaConsultado em 4 de novembro de 2026 às 0438 UTC, ou 0638 horas em Beirute.

Iowa e Kansas rock

Em Iowa,AP dá Josh Turek vencedorenfrentar Ashley Hinson às 0435 UTC. No Kansas,Adam Hamilton vence Roger Marshall, de acordo com o anúncio 0424 UTC. Estes dois lugares passam de republicanos para democratas.

A Câmara continua separada

No momento desta auditoria, não houve alocação de maioria para a Câmara dos Representantes na AP direta consultada. Como resultado, o controle do Senado não permite o anúncio das duas câmaras do Congresso.

Ina sua apresentação das regras de contagem, AP recorda que o limite de controle da Câmara é de 218 lugares. No Senado, os democratas devem ter 51, enquanto 50 são suficientes para os republicanos por causa da voz do vice-presidente JD Vance.

Anúncios de PA são atribuições jornalísticas com base nos resultados disponíveis, não certificação oficial. Não é apresentada neste resumo nenhuma contagem final de lugares ou margem final.

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