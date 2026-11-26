Cinco novas regiões da França hexagonal entram em influenza pré-epidêmica, de acordo com o boletim informativo de 25 de novembro da Saúde Pública França. Eles se juntaram ao Hauts-de-France e Île-de-France. O aumento do aconselhamento em influenza afeta todas as idades e é mais evidente na cidade do que no hospital. As análises mostram predomínio de vírus influenza A, incluindo subtipo H1N1. Em Mayotte, a vigilância ainda classifica o território como uma epidemia.

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As consultas à síndrome da gripe estão aumentando em todas as idades na França. No seu boletim informativo de 25 de Novembro, a Public Health France coloca sete regiões Hexagon em estado pré-epidêmico. Em Maiote, a epidemia continuou desde meados de outubro.

A gripe em França está a crescer em cinco novas regiões

Entre 16 e 22 de novembro, os Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretanha, Normandia e os Pays de la Loire mudaram-se para o estágio pré-epidêmico. Juntaram-se aos Hauts-de-France e à Île-de-France, onde este nível de vigilância já estava em vigor na semana anterior. O boletim nacional não faz de todo o Hexagon uma epidemia.

O aumento do uso dos cuidados abrange todas as faixas etárias. Ela é mais proeminente na medicina da cidade do que no hospital. No mesmo período do ano anterior, os indicadores para o uso da síndrome influenza foram menores. A França de Saúde Pública acompanha, em especial, as consultas das redes SOS Médicos e Sentinelas, bem como as visitas de emergência identificadas pela rede OsCOUR.

O vírus A(H1N1)pdm09 domina a amostragem positiva

A síndrome da gripe identificada na consulta não é necessariamente uma gripe confirmada por laboratório. Por conseguinte, a Agência está também a analisar a proporção de testes positivos. Tem aumentado significativamente no município e mais moderadamente no hospital. Os vírus do tipo A dominam ambos os circuitos de amostragem, com a maioria dos vírus do subtipo A(H1N1)pdm09. Em Mayotte, onde a agência coloca o início da epidemia na semana de 12 de outubro, predomina o mesmo subtipo.

A situação em Ile-de-France ilustra a diferença entre os mapas de vigilância: a região está em pré-epidemia para influenza, mas atingiu a fase epidêmica para bronquiolite. Ambos os rankings se relacionam com diferentes infecções.

A campanha de vacinação teve início em 13 de Outubro

A campanha de vacinação contra a gripe teve início em 13 de Outubro, em Hexagon, Guadalupe, Martinica e Guiana, após Maiote, em 8 de Setembro. Tendo em conta o aumento da circulação viral, a França recomenda não esperar para ser vacinada contra pessoas expostas a formas graves, especialmente aquelas com idade igual ou superior a 65 anos e pessoas com determinadas doenças crónicas. A agência também recomenda que as salas sejam ventiladas e uma máscara usada em caso de sintomas em locais frequentes ou com pessoas frágeis.

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