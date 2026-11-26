O Banco do Canadá mantém sua meta de inflação de 2% para o período 2027–31 e lança um painel de preços. Seu governador, Tiff Macklem, detalhou como a instituição pretende avaliar os choques de abastecimento e comunicar sobre a inflação. O novo quadro mantém o índice de preços global como referência e não altera a taxa de políticas, fixada em 2,50% desde outubro. A próxima decisão de taxa está prevista para 9 de Dezembro.

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O Banco do Canadá manterá o seu objectivo de inflação de 2% até ao final de 2031. O governador Tiff Macklem apresentou na terça-feira 24 de novembro as conclusões da revisão do quadro monetário, renovado com o governo por cinco anos. O Banco lançou também um painel de avaliação que inclui os seus principais indicadores de preços. O discurso não alterou a taxa de políticas.

O alvo permanece no meio de um intervalo de 1% a 3%

O novo acordo será aplicável de janeiro de 2027 a dezembro de 2031. O Banco continuará a visar um aumento de 2% no índice global de preços no consumidor (ICP) no intervalo de 1% a 3%. Os limites deste intervalo não substituem o alvo central. As medidas de inflação subjacentes, que ajudam a isolar as tendências subjacentes às flutuações dos preços, continuam a ser instrumentos de diagnóstico e não objectivos separados.

É esta distinção que o Banco quer tornar mais legível com o seu painel. Reuni várias medidas de inflação subjacentes e outros indicadores utilizados pelo Conselho do BCE. No entanto, a instituição tenciona centrar as suas comunicações na sua previsão global do IPC e explicar as diferenças entre esta previsão e os indicadores que segue.

Responder mais cedo se um choque de abastecimento ameaça durar

O Conselho considera que ainda é possível passar por um choque temporário de abastecimento quando os seus efeitos desaparecem rapidamente e as expectativas de inflação permanecem estáveis. No entanto, quer prestar mais atenção aos choques persistentes. A interrupção da oferta pode aumentar os preços e reduzir a actividade: aumentar as taxas atrasa a procura, mas não restaura as entregas. Uma resposta mais rápida pode ser justificada, de acordo com o conselho, se os aumentos de preços espalhar ou ameaçar mudar as expectativas familiares e empresariais.

Para avaliar esta persistência, o Banco tenciona combinar dados mais rápidos, inquéritos, observações sectoriais e diferentes cenários com estatísticas oficiais. Também distingue o custo da habitação, que está incluído no índice de preços, da falta de fornecimento de habitação. Quando as taxas aumentam, os juros hipotecários podem aumentar, mesmo quando a política monetária procura abrandar a inflação global. O Banco tenciona explicar este efeito sem substituir um objectivo imobiliário pelo dos preços.

A próxima decisão de taxa deverá ser tomada em 9 de Dezembro

A taxa de política mantém-se em 2,50%, na sequência do aumento de 0,25 pontos anunciado em 28 de Outubro. O Banco emitirá a sua próxima decisão na quarta-feira, 9 de dezembro, às 9:45 horas de Ottawa. A renovação do quadro estabelece o objectivo e a forma de avaliar os riscos; não prejudica essa decisão.

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