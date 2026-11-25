O sindicato dos açougueiros e comerciantes de gado anunciou que as fazendas de gado e os matadouros seriam fechados indefinidamente em resposta à vedação e dificuldades na obtenção de licenças. O seu comunicado de imprensa de 25 de Novembro não especifica a data de início do movimento ou das instituições participantes.

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O sindicato dos açougueiros e comerciantes de gado anunciou que as fazendas de gado e os matadouros seriam fechados indefinidamente em resposta à vedação e dificuldades na obtenção de licenças. O seu comunicado de imprensa de 25 de Novembro não especifica a data de início do movimento ou das instituições participantes.

O sindicato libanês de açougueiros e comerciantes de gado anunciou na quarta-feira 25 de Novembro que iria decidir fechar indefinidamente as explorações pecuárias e matadouros. A organização apresenta esta medida como uma resposta aos processos judiciais e selagem que, em sua opinião, visam instalações sem as autorizações necessárias. Não deu tempo de início, nenhum calendário de aplicação ou lista de estabelecimentos que seguiriam o movimento.

O sindicato questiona as condições de estabelecimento

Em sua declaração, o sindicato afirma que encontrou vários funcionários sem obter uma solução para estabelecimentos ameaçados de encerramento. Segundo ele, a dificuldade começa antes do controle da saúde: os agricultores lutam para encontrar terras onde seja permitida a pecuária ou as atividades de abate. Ele acrescenta que alguns projetos enfrentam oposição dos moradores mesmo em áreas que ele considera apropriadas. O seu comunicado não especifica os municípios em causa nem os pedidos de autorização sem resposta.

A organização também responsabiliza as autoridades por permitir que os operadores abatem para abastecer o mercado e, em seguida, processar aqueles que não têm as autorizações necessárias. Ela disse que queria continuar o diálogo e disse que não defendeu as deficiências relacionadas com a segurança alimentar. Ela agradeceu ao Ministro da Agricultura, Nizar Hani, por ter recebido uma delegação. A reunião, como descrito pela união, não levou ao anúncio de um acordo.

O movimento anunciado não vale encerramento administrativo geral

Em especial, o Ministério da Agricultura publica a Decisão n.o 949 relativa às condições técnicas e sanitárias de registo dos matadouros de animais. O registro de saúde de um local e a possibilidade de implantação em determinado campo são duas questões distintas. O sindicato contesta as condições concretas de acesso às autorizações; não apresenta sua abordagem como uma isenção de inspeções.

Selos relatados pelo sindicato são para estabelecimentos específicos. O julgamento coletivo anunciado na quarta-feira é uma decisão sindical. Nenhuma ordem de encerramento geral dos matadouros ou qualquer avaliação do seu pedido foi tornada pública com o comunicado de imprensa.

Nenhum fornecimento quebrado estabelecido

O texto abrange os animais e os matadouros. Não anuncia o encerramento de açougueiros a retalho e não especifica a parte do abate que seria interrompida. Nenhum volume retirado do mercado ou alterações de preços devido ao movimento foi documentado no momento da publicação.

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