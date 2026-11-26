Um consórcio liderado por Eldridge anunciou um acordo para adquirir Lukoil International, que reúne ativos de petróleo e gás fora da Rússia. A Agência de Financiamento do Desenvolvimento dos EUA e um investidor emirado estão entre os parceiros. A assembléia anunciada é baseada em uma bolsa de valores, sem pagamento em dinheiro direto para a Rússia. A transferência ainda requer autorização separada do Tesouro dos EUA e outras aprovações. O preço e a data de transferência não foram anunciados.

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O grupo de investimentos Eldridge, liderado por Todd Boehly, anunciou na quarta-feira, 25 de novembro, um acordo para adquirir Lukoil International GmbH. A operação diz respeito à filial que detém actividades de petróleo e gás fora da Rússia, e não à empresa-mãe russa. O consórcio envolve a agência de financiamento público de desenvolvimento dos EUA (DFC), a investidora emirati Catena Investment Holding e a Xtellus Partners. O anúncio não vale a pena transferir propriedade: permanece sujeito a luz verde do Tesouro dos EUA.

Lukoil Internacional: do petróleo bruto aos postos de gasolina

Segundo os compradores, a subsidiária produz cerca de 350.000 barris de equivalente de petróleo por dia em onze países. Também detém interesses em três refinarias: Bourgas, Bulgária, Zeeland, Países Baixos e Petrotel, Roménia. O consórcio tem uma capacidade total de cerca de 350.000 barris por dia. Esta capacidade de refinação é distinta da produção de depósitos.

O perímetro anunciado também inclui Litasco, o ramo comercial, e mais de 2.000 postos de gasolina em dezesseis países. Para os compradores, a continuidade da atividade e a reativação das capacidades de refino estão entre os objetivos. Não publicaram um calendário por sítio nem especificaram o âmbito pormenorizado de cada participação.

Uma bolsa de valores em vez de um pagamento em numerário

O consórcio propõe adquirir 100% da subsidiária em troca de títulos russos restritos, incluindo ações da empresa-mãe de Lukoil. Ele indicou que a consideração seria realizada em uma conta restrita por cinco anos ou até que as sanções foram levantadas. O DFC receberia um interesse sem um investimento inicial do contribuinte dos EUA, de acordo com a notícia dos destinatários. Não publica o valor dos títulos trocados nem a distribuição de capital entre parceiros.

Tesouro autorizado a negociar, não a concluir a venda

O Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros (OFAC) impôs sanções a Lukoil em 22 de Outubro de 2025. Sua licença geral 131L permite a negociação e assinatura de contratos condicionais até 19 de dezembro de 2026. Só ela não permite uma venda ou transferência de ativos. O OFAC declara que a operação deve ser sujeita a uma autorização separada.

Os critérios publicados pelo Tesouro incluem uma ruptura completa com a empresa-mãe, o bloqueio dos montantes devidos a Lukoil enquanto as sanções se aplicarem e a ausência de vantagem imediata para o grupo russo. O Tesouro menciona a negociação de títulos como um dos mecanismos que podem proporcionar tal vantagem. Por conseguinte, a ausência de pagamentos directos em numerário, apresentados pelos compradores, não prejudica o parecer do regulador sobre os valores mobiliários reembolsados.

Lukoil já havia anunciado em janeiro um contrato com Carlyle para a mesma subsidiária. O contrato não era exclusivo e excluiu os ativos cazaques, de acordo com a empresa-mãe. O comunicado de imprensa Eldridge menciona activos na Ásia Central sem especificar o tratamento de cada participação. O próximo passo anunciado continua a ser obter autorizações e completar auditorias pré-transferência.

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