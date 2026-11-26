Na ausência de frio suficiente para nevar a rota, o resort Quebec de Mont-Tremblant cancelou os dois slaloms femininos gigantes da Copa do Mundo programados para 5 e 6 de dezembro de 2026. Os organizadores anunciaram em 25 de novembro o reembolso automático dos ingressos e cancelamento das festividades. A estação também estava se preparando para a abertura de duas pistas para o público. O Canadá Alpino espera reunir-se com o circuito feminino de Quebec em dezembro de 2027.

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A estação Mont-Tremblant em Quebec não vai dar as boas-vindas aos dois slaloms femininos gigantes da Copa do Mundo programados para 5 e 6 de dezembro. O comitê organizador anunciou o cancelamento em 25 de novembro, por falta de cobertura de neve suficiente na rota.

A falta de frio impede a preparação do curso

A comissão organizadora avaliou as possibilidades de produzir neve antes de desistir. Nicholas Cogger, diretor do evento, explicou que os períodos de fabricação de neve tinham sido muito curtos nas últimas semanas para preparar uma pista que cumprisse os requisitos de uma Copa do Mundo. Os dois eventos, cada um em duas rodadas, estavam no calendário International Ski and Snowboard Federation (FIS).

O cancelamento do concurso não diz respeito a toda a estação. Em 25 de novembro, Tremblant anunciou que se concentraria em possíveis operações de fabricação de neve nas encostas La Crête e P Esta abertura planejada não é válida para a rota da Copa do Mundo.

Bilhetes reembolsados, Mont-Tremblant festividades canceladas

O comitê organizador anuncia o reembolso automático dos ingressos nos dias seguintes, sem qualquer ação dos espectadores. Ele também cancela as animações e shows planejados durante o evento. O alojamento, reservado separadamente, não está sujeito a este reembolso automático: a estação pede aos clientes que pretendam mudar ou cancelar a sua estadia para entrar em contacto com ele directamente.

Circuito feminino perde seu estágio Quebec

Mont-Tremblant organizou dois eventos na disciplina em 2023 e 2025. A falta de neve já havia levado ao cancelamento da edição de 2024. Alpine Canada planeja retornar à estação em dezembro de 2027. Nenhum site de substituição para as duas corridas de dezembro de 2026 foi anunciado pelos organizadores em seu comunicado de imprensa de 25 de novembro.

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