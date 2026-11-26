Um voo World2Fly de Madrid para Lisboa utilizou uma mistura contendo 1,2% de combustível aéreo sintético e 4,8% de combustível biológico. A Moeve produziu o componente sintético com parceiros científicos espanhóis e finlandeses. O teste ocorre antes das obrigações europeias de 2030. Estes incluem volumes fornecidos pelos distribuidores aos aeroportos e não combustível para cada voo. Os parceiros não publicaram o balanço de carbono dessa rota.

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Mundo2 A mosca voou de Madrid para Lisboa em 23 de Novembro com uma mistura contendo 1,2% de combustível de ar sintético, chamada e-SAF. A empresa espanhola Moeve e a empresa também incorporaram 4,8% de combustível sustentável de origem biológica. Os restantes 94% foram querosene convencional. O ensaio envolveu, portanto, uma mistura utilizável no equipamento existente, e não num voo totalmente movido por combustível sintético.

Do laboratório ao circuito de abastecimento

O Centro de Inovação Moeve em Alcalá de Henares coordenou a produção do componente sintético com o Instituto de Tecnologia Química, ligado à CSIC e à Universidade Politécnica de Valência, bem como com o Centro Finlandês de ATV. A indústria emprega hidrogênio produzido a partir de energia renovável e recuperado dióxido de carbono. O processo Fischer-Tropsch permite que sejam convertidos em hidrocarbonetos para utilização num combustível aéreo.

Exolum garantiu a logística da mistura. Mundo2 Fly e Moeve indicam que os organismos independentes verificaram a sua conformidade técnica com a norma ASTM D7566. O ensaio liga assim duas etapas distintas: obter um componente que cumpra as especificações e introduzi-lo no sistema de distribuição de combustível no aeroporto.

1,2% não são necessários por voo

O Regulamento da Aviação ReFuelEU estabelece uma quota mínima de 2% dos combustíveis sustentáveis da aviação a partir de 2025 e 6% a partir de 2030. Dentro deste total, prevê-se uma participação média sintética de 1,2% sobre 2030 e 2031, com um piso de 0,7% para cada um dos dois anos. As obrigações dizem respeito ao combustível fornecido pelos distribuidores aos aeroportos da União abrangidos pelo regulamento, e não ao conteúdo de cada tanque de aeronaves.

A mistura utilizada em Madrid-Lisboa atinge um total de 6% dos combustíveis sustentáveis. Sua dosagem sintética corresponde à previsão média regulatória para 2030–31. No entanto, o teste não mede a capacidade de produção industrial nem os volumes que os fornecedores podem entregar aos aeroportos nestas datas.

Nenhum balanço de emissões publicado para esta rota

Os parceiros estão avançando uma redução de até 97% nas emissões ao longo de todo o ciclo de vida do componente sintético em comparação com o combustível fóssil. Este máximo não se aplica ao voo: a porção sintética foi de apenas 1,2% da mistura. A avaliação depende, nomeadamente, da electricidade necessária para a produção de hidrogénio e da fonte de CO2. Os parceiros não publicaram o volume de combustível utilizado nesta rota, o custo do litro de síntese ou um saldo de emissões específico do voo.

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