Desde 26 de novembro, a Bélgica está em código amarelo para infecções respiratórias. O plano de inverno recomenda uma melhor aeração, sem impor novas obrigações.
Na quinta-feira, 26 de Novembro, o Grupo Belga de Gestão de Riscos aumentou o nível de atenção para as infecções respiratórias. A mudança do verde para o amarelo corresponde a uma circulação moderada de infecções, com pressão sobre os cuidados que as autoridades ainda consideram controlados. A Conferência Interministerial sobre Saúde Pública confirmou a implementação do plano de inverno.
Amarelo não significa que os hospitais estão saturados
O dispositivo segue várias infecções: influenza, Covid-19, infecções respiratórias por vírus sincicial (VRS) e infecções pneumocócicas estão entre as mencionadas no comunicado de imprensa. Por conseguinte, o código amarelo não é apenas um relatório sobre a epidemia de gripe. Na escala de quatro níveis, laranja corresponde a forte circulação e pressão significativa sobre o cuidado. A sobrecarga do sistema de saúde caracteriza o vermelho.
O monitoramento de águas residuais Sciensano ilustra esta distinção. Em sua tabela pública, as amostras de 16 de novembro indicaram um nível muito alto de SARS-CoV-2 e níveis moderados para influenza e RSV. Esta rede abrange 39% da população em 172 municípios. Essas medidas informam a circulação de vírus na área: não são uma contagem nacional de pacientes nem um check-up hospitalar. A próxima atualização foi anunciada em 30 de novembro.
No trabalho e em casa, o foco é no ar interior
Para o código amarelo, as autoridades belgas recomendam abrir janelas e portas regularmente, se possível em dois lados de uma sala, e deixar as grades de ventilação sem obstáculos. Quando o edifício tem um sistema mecânico, recomendam verificar se funciona e ajustar a taxa de fluxo quando várias pessoas ocupam a sala. O comunicado de imprensa recorda igualmente os conselhos em vigor ao longo do ano, incluindo lavagem das mãos e redução do contacto quando se está doente.
O plano inclui locais de trabalho, transportes e reuniões. A mudança de cor não cria uma obrigação geral de usar uma máscara no transporte ou na escola. O grupo de gestão do risco pode aumentar ou diminuir o nível dependendo da circulação de infecções e dos seus efeitos nos cuidados.
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