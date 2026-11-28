Em terceiro lugar na Copa do Mundo de Baja e campeão Masters, Hamed Al-Wahaibi liderou os Challengers para Abu Dhabi antes de desistir.

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Menos de três semanas após seu título na Copa do Mundo de Baja, Hamed Al-Wahaibi desistiu no Abu Dhabi Desert Challenge, que terminou na sexta-feira 27 de novembro em Al-Ain. O piloto Omani e seu co-piloto francês Max Delfino tinham, no entanto, tomado a liderança na categoria Challenger no início da corrida.

Ao volante de um Can-Am Maverick R, Al-Wahaibi manteve a vantagem no final da segunda fase. Problemas elétricos impediram a conclusão do terceiro especial, de acordo com a Federação Internacional de Automóveis (FIA). A classificação final registrou o abandono da tripulação para o quinto especial, sem especificar se o mesmo problema era a causa.

Dois resultados que não contam para o mesmo campeonato

Al-Wahaibi e Delfino estavam entre as sete equipes Challenger em Abu Dhabi, mas não estavam registrados para marcar pontos no World Rally Raid Championship (W2RC). A vitória categoria no evento retornou a Evgenii Kudriavtcev e Andrei Rudnitski, que também não estavam no campeonato. Os portugueses Alexandre Pinto e Bernardo Oliveira já haviam ganho o Campeonato Mundial Challenger antes da final.

Um título Masters adquirido para um ponto em Dubai

Al-Wahaibi terminou em quarto lugar em Dubai International Baja em 8 de novembro, com François Cazalet ao seu lado. Esta última rodada lhe trouxe 68 pontos. Ele terminou a Copa do Mundo de Baja em terceiro lugar na classificação geral, com 302 pontos, e terminou em segundo em Challenger atrás de Mitchel van den Brink.

No ranking Masters, o piloto Omani venceu o francês Lionel Baud por um único ponto, 302 a 301. Ele não marcou nenhum ponto nas rodadas espanhola e portuguesa; seus resultados no Qatar e Dubai lhe trouxeram 97 pontos dos últimos dois eventos.

Capa: dunas de Al Shuaibah perto de Al-Ain, foto de 10 de janeiro de 2015 por Okhtyartist / Wikimedia Commons, emoldurado e intitulado por Libnanews, licenciadoCC BY-SA 4.0.

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