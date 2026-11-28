Em Beirute, a maratona impõe encerramentos antes do amanhecer, enquanto tempestades são possíveis. Oito países apelam ao avanço das eleições palestinianas. Espanha renova seus dois quartos neste domingo.

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Em Beirute, a maratona impõe encerramentos antes do amanhecer, enquanto tempestades são possíveis. Oito países apelam ao avanço das eleições palestinianas. Espanha renova seus dois quartos neste domingo.

Domingo, 29 de Novembro de 2026. Edição da meia-noite, hora de Beirute.

Beirute: Maratona muda o tráfego antes do amanhecer

A primeira partida do Handisport foi anunciada às 5h45, hora de Beirute. A maratona e a semi-maratona devem começar às 6h30 na Praça Mártir. As Forças de Segurança Interna anunciaram o fechamento da rota a partir das 4h30m. As restrições de estacionamento não coincidem com os fechamentos de ruas: começam mais cedo e seus horários variam de setor para setor.

O boletim meteorológico prevê chuvas e trovoadas no domingo, com risco de rápida inundação em algumas estradas. Os horários da maratona são os publicados pelo organizador. A previsão meteorológica por si só não indica qualquer alteração nas partidas.

Sul do Líbano: Uma casa danificada em Rachaya al-Fukhar

O fogo do exército israelense danificou uma casa nos arredores de Rashaya al-Fukhar, no distrito de Hasbaya, na noite de sexta-feira a sábado. O proprietário pediu às autoridades que verificassem os danos para reparar o alojamento. Nenhuma avaliação humana foi confirmada para este incidente.

Em Sin el-Fil, embalagem Kinder em hebraico

A embalagem filmada indica uma produção em Itália e o nome de um importador israelita. Fornecem informações sobre o mercado para o qual os produtos parecem destinar-se, e não sobre a sua viagem ao armazém libanês. O circuito de importação do lote não foi estabelecido e não foi confirmada qualquer decisão oficial sobre este lote.

Palestina: Oito países pedem votação no primeiro trimestre

A Austrália, a Bélgica, o Canadá, a França, o Luxemburgo, a Noruega, a Polónia e o Reino Unido apelam à realização de eleições presidenciais e legislativas palestinianas no primeiro trimestre de 2027. Os Ministros emitiram a sua declaração no sábado, 28 de Novembro, quando a legislação estava inicialmente prevista para ter lugar. O decreto de Mahmoud Abbas fixa as duas eleições em 11 de setembro de 2027; A chamada dos oito países não altera essa data.

Israel: Netanyahu propõe que Eisenkot lidere primeiro

Benjamin Netanyahu disse que estava pronto para deixar Gadi Eisenkot assumir a liderança em um governo de união nacional no início de uma alternância, enquanto ele mesmo iria ocupar o cargo de Vice-Primeiro-Ministro. Não foi anunciado nenhum acordo entre os dois homens ou calendário para o prêmio. A oferta não encerra negociações para formar uma maioria.

Golfo de Aden: a tripulação de carga está sã e salva

Homens armados deixaram o navio de carga de que tinham tomado o controle no sábado fora do Iêmen. O Centro Britânico de Segurança Marítima afirma que o navio regressou e que a tripulação está sã e salva. O incidente é distinto da imobilização de um navio graneleiro anunciado pelos Estados Unidos no Golfo de Omã em 26 de novembro.

Espanha: urnas abertas às 9 horas

Este domingo, 29 de novembro, os espanhóis renovam seus dois quartos. O Instituto Nacional de Estatística tem 38.728,356 eleitores, dos quais quase 2,77 milhões estão registrados no exterior. A eleição designa 350 deputados e 209 senadores eleitos diretamente. As urnas abrem às 9h e fecham às 8h.

O primeiro lugar no Congresso não dá automaticamente a direção do governo. O candidato nomeado pelo rei deve obter 176 votos no primeiro voto. Se este limiar não for atingido, proceder-se-á a uma segunda votação 48 horas mais tarde, por maioria dos votos expressos a favor ou contra.

Taiwan: Contagem confirma sim em referendo nuclear

O sim ao abandono da política de saída da energia nuclear recebeu 7.434.677 votos, ou 61,99 por cento dos votos válidos, após contar todos os escritórios. O resultado diz respeito à orientação da política energética. Não constitui uma autorização para reiniciar um reactor. Na eleição municipal separada, o Kuomintang mantém o conselho de Taipei.

Califórnia: Fim das Inspeções em Los Angeles · Global Voices

Após o terremoto de magnitude 5,0 no sábado às 9:30 da manhã, fora de Manhattan Beach, o American Institute of Geophysics registrou uma réplica de magnitude 3,7 em 10:01 hora local. Às 10:40 da manhã, os bombeiros de Los Angeles pararam a operação sem ferimentos ou danos significativos na cidade. Este balanço não abrange os outros municípios do condado.

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