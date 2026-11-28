Os serviços de emergência da Ucrânia anunciaram no sábado 28 de novembro o fim da busca no edifício eslovaco afetado por um ataque aéreo russo seis dias antes. Os salvadores encontraram dez corpos debaixo dos escombros, incluindo o de uma criança. A última vítima foi libertada no sábado.
Seis dias de busca num complexo residencial
A greve de domingo 22 de novembro causou o colapso de uma parte de um edifício de cinco andares nesta cidade na região de Donetsk. Algumas pessoas foram enterradas. Durante a busca, os primeiros socorros tiveram que parar a liberação várias vezes e ir para o abrigo, de acordo com o Serviço de Emergência do Estado ucraniano.
As equipas disseram que limparam um pouco mais de 400 toneladas de escombros. Também extinguiram um incêndio num apartamento. O anúncio de sábado é sobre o fim desta operação e os resultados da 22a greve, não sobre um novo ataque ao mesmo edifício no sábado.
Uma avaliação separada das novas greves na região
A polícia ucraniana anunciou, separadamente, sábado de manhã que os ataques do dia anterior resultaram em quatro mortes e oito feridos na área de Donetsk. Três desses óbitos foram registrados na Eslováquia. Este inquérito regional centra-se em ataques em 27 de Novembro e não deve ser confundido com os resultados da investigação no edifício atingido em 22.
Capa: Sloviansk entrada em julho de 2019, Visem / Wikimedia Commons arquivo fotografia, emoldurado e licenciado por LibnanewsCC BY-SA 4.0.
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