O resgate encontrou a última vítima no sábado, após seis dias de busca num edifício na Eslováquia. Uma criança está entre os dez mortos.

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Os serviços de emergência da Ucrânia anunciaram no sábado 28 de novembro o fim da busca no edifício eslovaco afetado por um ataque aéreo russo seis dias antes. Os salvadores encontraram dez corpos debaixo dos escombros, incluindo o de uma criança. A última vítima foi libertada no sábado.

Seis dias de busca num complexo residencial

A greve de domingo 22 de novembro causou o colapso de uma parte de um edifício de cinco andares nesta cidade na região de Donetsk. Algumas pessoas foram enterradas. Durante a busca, os primeiros socorros tiveram que parar a liberação várias vezes e ir para o abrigo, de acordo com o Serviço de Emergência do Estado ucraniano.

As equipas disseram que limparam um pouco mais de 400 toneladas de escombros. Também extinguiram um incêndio num apartamento. O anúncio de sábado é sobre o fim desta operação e os resultados da 22a greve, não sobre um novo ataque ao mesmo edifício no sábado.

Uma avaliação separada das novas greves na região

A polícia ucraniana anunciou, separadamente, sábado de manhã que os ataques do dia anterior resultaram em quatro mortes e oito feridos na área de Donetsk. Três desses óbitos foram registrados na Eslováquia. Este inquérito regional centra-se em ataques em 27 de Novembro e não deve ser confundido com os resultados da investigação no edifício atingido em 22.

Capa: Sloviansk entrada em julho de 2019, Visem / Wikimedia Commons arquivo fotografia, emoldurado e licenciado por LibnanewsCC BY-SA 4.0.

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