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Os data centers reportam $107.6 bilhões à Nvidia no trimestre terminado 25 de outubro. Mas a figura total mascara dois ritmos: as vendas aos grandes operadores de computação remota aumentaram 71% ao longo de um ano, em comparação com 195% para o grupo que reúne fornecedores especializados em inteligência artificial, industriais e empresas.

A Nvidia publicou essa distribuição em suas contas de 17 de novembro, enquanto Colette Kress estava atuando como gerente. O Conselho de Administração restabeleceu Jensen Huang em 22 de novembro, uma decisão anunciada no dia seguinte. Kress continua a ser Director Financeiro. Esta repartição abrange as vendas do trimestre, independentemente da mudança de direcção.

Nvidia: duas famílias de clientes, duas trajetórias

Operadores muito grandes, classificados como hiperescala, representavam 60,1 bilhões de dólares. O grupo de provedores de infraestrutura de inteligência artificial, industriais e empresas atingiu 47,5 bilhões. Pesava 16,1 mil milhões por ano. Sua participação nas vendas de data center aumentou de cerca de 31% para 44%, de acordo com os valores arredondados da Nvidia.

Vendas em bilhões de dólares Quarter terminou outubro 2025 Quarto fechado em outubro de 2026 Operadores muito grandes 35.1 60.1 Indústria e serviços empresariais 16.1 47, 5 Total dos centros de dados 51,2 107.6

Dos US$ 56,4 bilhões adicionais no segmento de um ano, aproximadamente US$ 31,4 bilhões vêm da segunda categoria. Este aumento não pode ser atribuído apenas a operadores especializados: Nvidia tem três famílias de clientes neste item e não quebra suas compras nesta tabela. Os operadores muito grandes permanecem de longe a primeira categoria por quantidade.

No entanto, a comparação com o trimestre anterior mostra essa mudança anual. As grandes operadoras estão acima de 23%, em comparação com 18% para o segundo. As vendas do Data Center ascenderam a $40,3 bilhões em 89 bilhões, ou cerca de 45,3%, no trimestre anterior. Sua participação é de 44,1% no trimestre publicado. Um ganho de peso de um ano pode, portanto, coexistir com um declínio de três meses.

Três compradores directos representam 36% do volume de negócios

Outro anexo à Nvidia distingue os compradores directos dos utilizadores finais. Um comprador direto pode ser um construtor de servidor, integrador ou prestador de serviços que monta e opera o próprio equipamento. Diferentes empresas podem utilizar equipamentos adquiridos através do mesmo intermediário.

Três clientes diretos representaram 14%, 11% e 11% do total do volume de negócios trimestral, respectivamente, principalmente no segmento contábil do cálculo e das redes. A soma dá cerca de 36%. Esta não é a parte dos três primeiros operadores finais e o grupo não os identifica no presente anexo. Não é possível deduzir a geografia das instalações da única sede do comprador.

Infra-estruturas a financiar não são vendas

Em 25 de outubro, a Nvidia relatou US$ 390 bilhões em compromissos multianuais de fornecimento e capacidade, acima de 279 bilhões um quarto antes. A empresa atribui a maior parte do aumento às compras de memória para os próximos anos. Estes compromissos diferem das encomendas de clientes e não constituem receitas futuras garantidas.

O grupo também relata acordos condicionais com certos fornecedores de capacidade de inteligência artificial. A sua implementação depende, nomeadamente, do financiamento das compras e da entrada efectiva em serviço do equipamento. Nvidia equivale a US $ 32 bilhões o máximo previsto por estes acordos condicionais com empresas especializadas em computação de aluguel de energia. Se o financiamento não for obtido ou o equipamento não for colocado em serviço, o grupo indica que certos compromissos podem ser reduzidos ou cancelados.

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