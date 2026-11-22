Comboios de Portugal prevê perturbações de 23 a 27 de Novembro, com possíveis efeitos em 22 e 28. A operadora publicou os horários mínimos de serviço de 24 e 25. Oferece um reembolso total ou troca gratuita em certas categorias de bilhetes, nas condições anunciadas. Os quadros distinguem entre linhas largas, comboios regionais e alguns serviços urbanos. Verifique cada viagem e conexão na informação atualizada do CP antes da partida.

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Os maquinistas do SMAQ sindical português convocam uma greve de segunda-feira 23 a sexta-feira 27 de novembro de 2026. Comboios de Portugal (CP) prevê perturbações na sua rede e avisa que também podem tocar nos comboios Domingo 22 e Sábado 28. A operadora publicou horários mínimos de serviço para terça-feira 24 e quarta-feira 25, e prevê reembolso total ou troca gratuita de certos bilhetes.

Os serviços mínimos abrangem 24 e 25 de Novembro

A CP publica quadros separados para as linhas principais Alfa Pendular e Intercidades, comboios regionais e inter-regionais e várias linhas urbanas em Lisboa e Porto. Essas listas devem especificar os números, as estações e as horas dos comboios inscritos no serviço mínimo. Eles não se aplicam igualmente aos cinco dias de greve. Nas linhas gerais e na tabela regional, a coluna de 24 nem sempre contém os mesmos trens que a de 25.

Por exemplo, o comboio 528 de Porto-Campanhã para Lisboa-Santa Apolónia, programado às 19h45, está em serviço mínimo de dois em dois dias. 126 deixando Porto-Campanhã às 17:40 aparece apenas na coluna de 24. Na outra direcção, o comboio 723 de Lisboa-Santa Apolónia para Braga, às 19h30, é registado de dois em dois dias. Estas horas são dadas em horário local a partir de Portugal continental.

Na aglomeração do Porto, as tabelas cobrem, em particular, as linhas de Marco, Guimarães e Braga. Em Lisboa, as listas abrangem os eixos Sintra e Azambuja, assim como Cascais e Sado. Não se trata de metro. A CP especifica que os serviços podem fluir para além dos referidos. Por conseguinte, a ausência de um comboio nos quadros não permite concluir que foi suprimido.

Que viajantes podem trocar ou ser reembolsados?

A medida anunciada pela CP aplica-se aos bilhetes já adquiridos no seu Alfa Pendular, Intercidade, serviços internacionais, inter-regionais ou regionais para as viagens em causa. O passageiro pode solicitar reembolso total ou troca gratuita para outro comboio da mesma classe e na mesma classe. O parecer não apresenta esta medida específica como aplicável a todos os títulos e assinaturas urbanos.

Para os bilhetes adquiridos no site ou aplicativo CP, a seção « As minhas viagens » permite que você solicite automaticamente o reembolso ou a troca até 15 minutos antes da saída do trem da estação onde o passageiro deve embarcar. No balcão CP, o pedido pode ser arquivado antes ou após a data da viagem, até 10 dias após o final da greve. O CP também oferece um formulário de reembolso para atraso ou exclusão, mas avisa que a resposta pode demorar mais tempo.

O reflexo direito antes de sair

O anúncio de cinco dias não corresponde ao encerramento da rede. Por outro lado, o horário habitual não garante que o comboio irá operar. Verifique o seu número de comboio, dia e estação de partida na informação CP antes de sair. Para uma rota de ligação, verificar cada secção separadamente, especialmente se um dos comboios não aparece nos horários mínimos.

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