Um palestino foi baleado e ferido no sábado em At-Tuwani, ao sul de Hebron. A polícia de Israel prendeu três suspeitos, incluindo dois soldados.

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Um palestino foi baleado e ferido no sábado 28 de novembro em At-Tuwani, no sul da Cisjordânia ocupada. A polícia israelense anunciou a prisão de três israelenses, incluindo dois soldados que não estavam de serviço no momento do incidente. O caso está perante a polícia militar.

O Crescente Vermelho palestino relatou que seus primeiros socorros cuidaram de um homem baleado no ombro. O exército israelita disse que o tiroteio de um dos soldados feriu um palestiniano. Os três suspeitos foram presos no mesmo dia. Nenhuma acusação foi anunciada no sábado à noite.

Diferentes versões do início do incidente

As imagens transmitidas após os fatos mostram três homens israelenses, incluindo dois homens armados, entrando na aldeia. Só eles não permitem reconstruir todos os acontecimentos. Honenu, a organização que representa os suspeitos, afirma que os palestinos atiraram pedras neles e abriram fogo em resposta. Pelo contrário, um activista de Masafer Yatta afirma que os israelitas visaram uma habitação; Ele também diz que a mãe de um residente foi atingida. O Crescente Vermelho confirmou o tratamento do ferimento de bala, sem confirmar esta segunda alegação.

A polícia apresentou dois dos suspeitos como soldados cumprindo seu serviço obrigatório, e o terceiro como civil. O exército confirmou a abertura de uma investigação com a polícia. As autoridades não estabeleceram publicamente a linha do tempo completa nem explicaram por que os três homens haviam entrado na aldeia.

A ONU tinha alertado sobre as dificuldades de acesso a Masafer Yatta

At-Tuwani está localizado nas colinas ao sul de Hebron, na área de Masafer Yatta. No seu relatório de 26 de Novembro, dois dias antes do tiroteio, o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA) informou que as restrições à circulação, à violência dos colonos e às demolições dificultaram o acesso dos residentes aos serviços e meios de subsistência essenciais. No início do mês, as agências humanitárias tinham sido capazes de trazer água para apenas três das dez comunidades necessitadas dentro da área designada por Israel para exercícios militares.

Em toda a Cisjordânia, as Nações Unidas documentaram 55 ataques de colonos que resultaram em baixas ou danos em 46 locais entre 17 e 23 de novembro. Esta declaração parou cinco dias antes do At-Tuwani disparar. O seguimento do caso está agora sob investigação israelita; nem as circunstâncias precisas do tiroteio nem quaisquer processos foram tornados públicos.

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