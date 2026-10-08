Hezbollah e poder libanês: por trás da batalha pelo desarmamento, uma crise que ameaça as fundações do Estado

No Líbano, Nawaf Salam exigiu o monopólio estatal sobre armas, enquanto Naim Kassem recusou qualquer desarmamento sem a retirada de Israel. Entre a pressão americana, as negociações de Tampa e as tensões no Sul, o braço do Hezbollah revela uma grande crise institucional em torno da soberania nacional libanesa.

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Nawaf Salam reivindica o monopólio da força, Naim Kassem recusa rendição política e Washington exige resultados. Entre as posições israelenses no Sul, as negociações de Tampa e as divisões governamentais, o conflito agora se concentra na própria definição de soberania libanesa.

Nawaf Salam coloca as armas do Hezbollah no centro da questão constitucional

Em 7 de outubro de 2026, por ocasião do centenário da Constituição libanesa, Nawaf Salam proferiu um discurso muito além da comemoração histórica. O Primeiro-Ministro coloca no centro do debate uma questão que os sucessivos governos evitaram decidir: quem tem realmente o poder de decidir sobre a guerra e a paz no Líbano? Sua intervenção, na abertura da exposição « Entre as linhas da Constituição », estabelece uma ligação direta entre a soberania popular, a autoridade das instituições e a existência de forças armadas além do controle governamental. Sem limitar as suas observações ao Hezbollah, Salam visa claramente uma situação em que as decisões militares podem ser tomadas fora dos mecanismos constitucionais.

O Primeiro-Ministro recorda que o acordo de Taif não se limitou à redistribuição de competências entre instituições. Prevê igualmente a dissolução das milícias e o restabelecimento da autoridade estatal em todo o território. No entanto, mais de três décadas após a sua aplicação, várias disposições fundamentais continuam a não ser aplicadas. Salam salienta esta contradição recordando que os líderes políticos aceitaram mudanças na partilha do poder, ao mesmo tempo que adiaram reformas destinadas a construir um Estado totalmente soberano. Esta leitura põe em causa uma prática política baseada na aplicação selectiva dos acordos institucionais.

A referência a Taëf é particularmente importante. Historicamente, Hizbullah considera seu arsenal como uma resistência contra Israel e não pode ser assimilado às armas das milícias de guerra civil. Esta distinção permitiu manter uma situação excepcional após a dissolução oficial das outras formações armadas. Nawaf Salam coloca agora o debate num quadro constitucional mais amplo. Já não se trata apenas de determinar se as armas do Hezbollah são necessárias contra Israel. A questão é se uma organização política pode manter uma capacidade militar duradoura independente das instituições nacionais de defesa.

Esta posição não é uma nova decisão de desarmamento. No entanto, reforça a justificação institucional dos esforços do Governo. O primeiro-ministro procura estabelecer que o monopólio da força não é uma reivindicação imposta pelos Estados Unidos ou Israel, mas uma obrigação decorrente da organização constitucional libanesa. É precisamente esta interpretação que o Hezbollah contesta quando associa pedidos de desarmamento com pressões estrangeiras.

Naim Kassem se recusa a dissociar armas da retirada israelense

A posição do Hezbollah baseia-se numa leitura diferente da soberania. Sob a liderança de Naim Kassem, o partido considera que a questão do seu arsenal não pode ser separada da presença militar israelense no sul do Líbano, das operações israelenses e das garantias de segurança oferecidas à população. Para os seus funcionários, pedir a entrega de armas enquanto o exército israelita manteve posições em território libanês equivaleria a mudar unilateralmente o equilíbrio do poder.

Este argumento baseia-se nos desenvolvimentos militares nos últimos meses. As forças israelenses continuam ocupando posições em vários setores do Sul. As proximidades do Castelo de Beaufort, as alturas de Ali al-Taher e as áreas próximas de Litani estão entre as áreas sensíveis mencionadas nas discussões diplomáticas. A destruição de casas e restrições ao retorno dos moradores também dificultam a normalização da situação. O Hezbollah usa esses elementos para defender a manutenção de uma resiliência até que a retirada israelense esteja completa.

O partido não rejeita necessariamente qualquer discussão sobre o futuro das suas armas. Suas posições, porém, favorecem um diálogo interno, conduzido sem ultimato externo. Esta distinção é fundamental. Uma negociação nacional sobre uma estratégia de defesa não produz as mesmas obrigações que um calendário de desarmamento definido sob pressão dos EUA. No primeiro caso, o Hezbollah poderia tentar negociar o papel de suas capacidades militares em um arranjo nacional. No segundo, ele seria confrontado com uma exigência de entregar seu arsenal sem garantias para obter as contrapartes que ele reivindica.

A dificuldade é que ambas as partes não concordam com a ordem das decisões. O governo defende o fortalecimento da autoridade estatal como condição de soberania. O Hezbollah acredita que o desaparecimento das ameaças israelitas deve preceder qualquer mudança fundamental na sua maquinaria militar. Esta divergência impede que o conflito seja reduzido a uma mera questão de tempo. Trata-se da própria definição de segurança nacional.

Washington exige ações e não quer mais se contentar com declarações

Exigências americanas adicionam pressão direta ao governo. As autoridades de Washington apresentam sua política libanesa como um processo que leva a uma autoridade estatal exclusiva em seu território, armas e decisões de segurança. Esta orientação vai além dos arranjos militares para reduzir o confronto na fronteira. Visa uma transformação duradoura das relações entre as instituições libanesas e o Hezbollah.

As declarações americanas de 7 de Outubro mostram que Washington não considera suficientes compromissos políticos. As autoridades dos Estados Unidos apelam a medidas verificáveis relativamente à infra-estrutura militar do Hezbollah, especialmente em zonas próximas à fronteira. Querem impedir que a destruição das instalações seja reconstruída após uma possível retirada de Israel. Isto exige uma responsabilidade considerável para o exército libanês: controlar áreas sensíveis, evitando o confronto direto com uma organização armada na sociedade libanesa.

O antigo diplomata norte-americano Dennis Ross defendeu uma abordagem baseada na verificação concreta dos compromissos libaneses. Sublinha a necessidade de ver o desmantelamento efectivo das infra-estruturas militares e de evitar a sua reinstalação. Esta posição reflecte a constante desconfiança dos mecanismos baseados exclusivamente em garantias políticas.

Washington também acredita que o Hezbollah tem uma grande responsabilidade pela situação atual no sul do Líbano. Autoridades americanas acreditam que suas operações militares forneceram Israel com os argumentos necessários para justificar suas ações contra as posições do partido. Esta interpretação é contestada por funcionários libaneses que denunciam a continuação das operações israelenses, apesar dos arranjos de segurança.

O governo de Nawaf Salam está, portanto, sujeito a duas exigências difíceis. Ele deve demonstrar aos americanos que o Estado está efetivamente recuperando o controle de armas. Mas deve também impedir que a aplicação coerciva desta política provoque um confronto interno. A margem de manobra é ainda mais estreita porque Washington não parece disposta a considerar o único compromisso verbal do governo como resultado suficiente.

Armadilha para negociações de Tampa: desarmamento sem retirada de Israel

As discussões anunciadas na Flórida por volta de 20 de outubro são um prazo decisivo. As autoridades libanesas querem ver progressos na retirada de Israel, na libertação de prisioneiros e no destacamento do exército nas zonas actualmente ocupadas. Todavia, as informações disponíveis em 8 de Outubro não confirmam definitivamente a realização da reunião nem a existência de um acordo na sua ordem do dia.

A principal dificuldade reside nos objetivos divergentes dos participantes. O Líbano procura restabelecer a sua autoridade territorial. Israel quer garantias que impeçam o Hezbollah de reconstruir suas capacidades militares perto da fronteira. Os Estados Unidos favorecem um mecanismo de verificação dos compromissos em matéria de segurança e de preparação para uma evolução política mais ampla.

Um funcionário diplomático internacional salienta que as discussões continuam bloqueadas pela falta de progressos israelitas na resposta às expectativas libanesas. De acordo com as informações disponíveis, Israel deseja manter a possibilidade de intervir militarmente quando considerar que aparece uma ameaça. Esta posição contradiz directamente o objectivo libanês de restabelecer a total soberania sobre os territórios em causa.

O desacordo inclui áreas em que o exército libanês poderia implantar-se após uma retirada israelense. Washington apoia uma abordagem do setor experimental. O exército libanês seria responsável pela segurança, impedindo o regresso das infra-estruturas militares do Hezbollah e controlando as áreas em causa. Mas Israel também procuraria manter uma capacidade de intervenção.

Esta abordagem representa um risco para Beirute. O Estado poderia ser considerado responsável pela segurança de áreas onde um exército estrangeiro manteria a possibilidade de realizar operações. A autoridade libanesa estaria então sujeita a restrições que limitariam o seu exercício efectivo.

Para o Hezbollah, tal situação reforçaria o argumento de que o desarmamento não garante a retirada de Israel. Para Nawaf Salam, complicaria a demonstração de que o fortalecimento do Estado realmente restaura a soberania.

Castelo de Beaufort e as alturas do Sul tornam-se questões estratégicas

As posições israelenses ao redor do Castelo de Beaufort ilustram a dimensão territorial do conflito. Esta fortaleza domina uma parte importante do Sul do Líbano. As alturas circundantes permitem monitorar vários eixos e localidades. Seu controle, portanto, representa uma questão militar que excede o único valor simbólico do local.

As autoridades libanesas procuram a retirada de Israel das aldeias da região para permitir o destacamento do exército. As discussões devem também centrar-se na destruição e nas restrições impostas aos habitantes.

Israel representa uma abordagem diferente. Seus oficiais militares consideram que certas alturas são posições essenciais para evitar infiltração ou ataque contra localidades israelenses do norte. Esta abordagem baseia-se, em especial, nas lições aprendidas com o ataque de 7 de Outubro de 2023.

A questão das alturas de Ali al-Taher e das proximidades do Castelo de Beaufort mostra que o conflito não diz apenas respeito ao número de caças ou mísseis Hezbollah. Cobre também o controle de relevos, estradas e espaços habitados.

Uma mudança duradoura nessas posições poderia transformar as condições de vida do povo do Sul. As aldeias em causa podem permanecer sujeitas a restrições à circulação e à reconstrução. O regresso de pessoas deslocadas internamente dependeria então de decisões militares tomadas para além do controlo das autoridades libanesas.

O Governo deve, portanto, defender simultaneamente dois objectivos: assegurar a retirada de Israel e reforçar a presença do exército. Um não garante automaticamente o outro.

O exército libanês enfrenta uma missão politicamente explosiva

O exército é o principal instrumento disponível ao Estado para implementar sua política de soberania. No entanto, as missões solicitadas a ele excederam muito o controle territorial tradicional.

Deve garantir a segurança nas zonas afectadas pelos combates, controlar os movimentos de armas, impedir a reconstrução das infra-estruturas militares e preparar-se para a sua implantação em zonas evacuadas por Israel. Estas responsabilidades exigem recursos humanos, técnicos e financeiros consideráveis.

As informações publicadas em 8 de Outubro referem-se a programas de formação realizados com mais de sete países. Estes exercícios incluem missões terrestres e aéreas avançadas. Demonstram esforços para reforçar as capacidades operacionais da instituição militar.

Mas os recursos materiais são apenas parte do problema. O exército deve também preservar a sua coesão num país onde a questão das armas Hezbollah divide profundamente as forças políticas.

Uma operação para impor o desarmamento à força colocaria diferentes riscos a uma missão de acompanhamento realizada ao abrigo de um acordo político. No primeiro caso, o exército poderia enfrentar resistência armada. Na segunda, deverá verificar a execução dos compromissos negociados.

As informações disponíveis não indicam que tenha sido dada uma ordem de confronto militar directo com o Hezbollah. Eles mostram, por outro lado, que as demandas americanas e as expectativas israelenses colocam a instituição antes de aumentar as responsabilidades.

Esta distinção é essencial. O desejo de reforçar a autoridade estatal não significa que tenha sido decidida uma operação interna de desarmamento coercitivo.

Duzentos milhões de dólares: financiamento iraniano complica o equilíbrio de poder

O debate sobre armas surge numa altura em que novas informações dizem respeito aos recursos financeiros do Hezbollah. Duas fontes informadas afirmam que o partido recebeu 200 milhões de dólares do Irã no mês anterior. Estes fundos destinam-se a ajudar os libaneses deslocados pela guerra com Israel.

De acordo com os relatórios, as transferências foram feitas apesar do reforço das sanções dos EUA. Os intermediários alegaram exigir comissões que representem até quatro vezes as taxas habituais, devido aos riscos envolvidos. Alguns relatórios sugerem uma comissão de até 20%.

A Hezbollah reconheceu que tinha obtido recursos financeiros para a ajuda, sem confirmar a sua origem ou montante exacto adiantado. O Departamento de Estado dos EUA desafiou informações sobre uma transferência iraniana desta magnitude.

Estas versões conflitantes impedem a apresentação dos 200 milhões de dólares como financiamento definitivo. No entanto, revelam um grande desafio: a capacidade do Hezbollah de reter recursos financeiros, apesar das sanções e das dificuldades regionais.

O financiamento de pessoas deslocadas internamente também tem uma dimensão política. Nas zonas afectadas pela destruição, a capacidade de apoiar as famílias e financiar certas reparações ajuda a manter a influência social. Esta actividade não se confunde com o financiamento militar, mas opera no mesmo ambiente político.

Para o Estado libanês, o problema vai para além da questão das armas. Refere-se igualmente à capacidade das instituições públicas para prestar serviços e protecção social em áreas onde o Hizbullah dispõe de redes de assistência.

Três anos depois de 7 de outubro, o registro militar alimenta as divisões

O terceiro aniversário do ataque de 7 de outubro de 2023 ocorreu em um contexto muito diferente daquele vigente no início do confronto. Os combates provocaram uma destruição significativa no Líbano e alteraram as condições militares no Sul.

As declarações de Hizbullah nessa ocasião reafirmaram o seu compromisso com a causa palestiniana. Eles descrevem a continuação do conflito como consequência da ocupação e operações israelenses.

No entanto, as consequências da guerra também alimentam questões sobre as escolhas estratégicas do partido. A destruição, a deslocação e a perda de vidas afectaram profundamente as regiões em causa.

O debate inclui a relação entre os objetivos militares anunciados e os resultados alcançados. A ação pode produzir um efeito tático sem garantir uma vantagem política duradoura. A capacidade de confrontação deve também ser distinguida da capacidade de proteger as pessoas e preservar as infra-estruturas.

Estas questões são particularmente importantes no debate sobre o desarmamento. Os defensores do monopólio estatal da força acreditam que as decisões militares devem estar sujeitas à responsabilidade política nacional. O Hezbollah acredita que suas capacidades permanecem necessárias diante de Israel.

A diferença, portanto, diz respeito tanto ao registro de confrontos passados quanto à preparação de possíveis confrontos futuros.

Uma crise institucional sem solução imediata

A partir de 8 de outubro de 2026, não houve nenhum acordo político abrangente para resolver a questão das armas do Hezbollah. Nawaf Salam mantém sua exigência de soberania institucional. Naim Kassem defende a manutenção de uma resiliência relacionada à ameaça israelense. Washington pede resultados verificáveis, enquanto Israel procura manter salvaguardas militares no terreno.

As negociações de Tampa poderiam alterar certos parâmetros, especialmente se conduzissem a retiradas israelitas e a uma maior implantação do exército libanês. Mas seus registros e resultados permanecem incertos no momento da informação disponível.

Nem o governo tem um mecanismo acordado por todas as partes para integrar ou desmantelar as capacidades militares do Hezbollah. Não é estabelecido um calendário de consenso. Os procedimentos de controlo, as garantias de segurança e o tratamento das infra-estruturas militares continuam a ser contestados.

Assim, o desacordo contrasta dois conceitos de soberania. A primeira é a exclusividade institucional das decisões militares. A segunda considera que continua a ser necessária uma capacidade de resistência independente enquanto o Estado não puder garantir a protecção do território contra Israel.

Esta oposição manifesta-se nas decisões governamentais, nas negociações diplomáticas e nos debates sobre o papel do exército. Também diz respeito aos habitantes do Sul do Líbano, cujo regresso e reconstrução dependem da situação de segurança em mudança.

A crise não se limita, portanto, a um confronto entre Nawaf Salam e Naim Kassem. Compromete o funcionamento das instituições, a definição de defesa nacional e as condições em que o Líbano pode exercer a sua autoridade sobre todo o seu território.

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