Hayete, uma criança olha para o Líbano em guerra

Hayete, um curta-metragem de fim de estudos da ARTFX, está disponível no YouTube desde 3 de novembro de 2026. Coréalized por Sandrine Ayle e outros oito estudantes, seguiu Nour de seis anos no Líbano de 1975. A criança está à procura de zaouatar para confortar o seu avô padeiro. Esta narrativa coloca os laços familiares e a coragem no centro da sua história. Encontre o filme completo no artigo, com a apresentação de sua equipe e os principais elementos confirmados neste projeto de promoção 2026.

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Lançado 3 de novembro de 2026 no canal oficial ARTFX,Haiaconta a história de Nour, de seis anos, no Líbano, em 1975. Este curta-metragem final, co-dirigido por Sandrine Aile, coloca a relação entre uma criança e seu avô padeiro no coração de uma história de coragem e ajuda mútua.

O filme está agora disponível gratuitamente no YouTube. Com uma duração de cinco minutos e cinquenta e sete segundos, pertence à promoção 2026 de ARTFX. A sua divulgação permite ao público descobrir um projecto colectivo orientado para o Líbano, a sua vida quotidiana e os laços familiares que a guerra põe à prova.

Hayete, uma busca por za

A história ocorre em 1975, no início da guerra civil libanesa. Nour quer encontrar Zatatar para devolver o sorriso ao avô, que é padeiro. Para isso, a criança enfrenta os perigos de um país em guerra. Este gesto destinado a um ente querido é o ponto de partida da história.

A busca de um ingrediente familiar traz assim a guerra a uma escala íntima. O personagem principal persegue um objetivo simples: confortar seu avô. A relação entre gerações é a estrutura dessa aventura, na qual a alimentação e a profissão do padeiro ocupam um lugar central.

Essa escolha permite que o conflito seja abordado através de uma história familiar. É dada atenção a uma criança, ao seu apego a um ente querido e ao que ela faz por ele. O filme oferece assim uma porta acessível a um assunto doloroso, sem fazer de seu personagem um mero testemunho de eventos.

Sandrine Ayle em uma equipe de nove co-diretores

Haiaé um trabalho coletivo. Sua apresentação oficial atribui nove pessoas à produção: Sandrine Aile, Clarisse Chopin, Jalen Hart, Daria Ignateva, Amber-Alix Martin, Marie-Julie Ninvil, Judie Payramaure, Tom Pelerin e Xinyu Shi.

Quatro especialistas também estão incluídos nos créditos de apresentação: Laurie Cratère, Lara Haranger, Chloé Maggiochi e Haiwa Wu. Esta equipa reúne várias contribuições artísticas e técnicas em torno do mesmo curta-metragem a partir do final dos estudos.

Sandrine Ayle fez um curso de cinco anos na ARTFX, com uma especialização em animação 3D. Em sua apresentação pública do projeto, ela evoca dois anos dedicados ao cinema. Sua participação faz, portanto, parte de um trabalho de longo prazo, realizado com seus companheiros até a exibição e, em seguida, a transmissão online.

Fim do filme escolar agora acessível ao público

ARTFX apresentaHaiaentre os curtas-metragens feitos por alunos de seu campus de Lille para a promoção 2026. A escola treina as profissões de animação, efeitos visuais e videogame. Os seus projectos de fim de estudos mobilizam as competências adquiridas durante o curso e constroem-se em equipa.

O lançamento online abre uma nova etapa para este trabalho estudantil. Os espectadores agora podem descobrir o filme em sua totalidade, além de sua apresentação no final de seus estudos. O jogador abaixo reproduz o vídeo publicado pela ARTFX Official.

Veja Hayete na íntegra

Hayete, filme de formatura 2026. Vídeo publicado no canal oficial ARTFX em 3 de novembro de 2026.

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