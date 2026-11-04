O centro de Mousan em Tiro recebeu pilhas para sua energia solar com uma doação do contingente chinês. O embaixador Chen Chuandong visitou o presidente do centro e representantes locais. A assistência deve apoiar a continuidade das actividades educativas e de reabilitação das pessoas com deficiência. A liberação não especifica o número de baterias, sua capacidade ou o valor da doação. Resta, portanto, documentar a autonomia adicional destes equipamentos.

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O centro de Mousan em Tiro recebeu uma doação de pilhas para energia solar do contingente chinês. Esta assistência destina-se a apoiar a continuação das suas actividades educativas e de reabilitação com pessoas com deficiência, de acordo com um comunicado de imprensa emitido pelo centro na quarta-feira, 4 de Novembro.

Baterias solares para o centro de Mousan

O presidente do centro, engenheiro Ali Charafeddine, recebeu o embaixador chinês Chen Chuandong por ocasião da doação. Estavam presentes representantes dos municípios de Tiro, Burj al-Shemali e Ramiyah, com diretores escolares e famílias estudantis.

O centro apresenta estas baterias como suporte para a estabilidade do ambiente oferecido aos alunos. No entanto, o comunicado de imprensa não especifica o número de equipamentos, a sua capacidade ou o valor da doação. Por conseguinte, não permite quantificar a gama eléctrica adicional.

Apoio à continuidade educacional

O embaixador elogiou a experiência de Mousan, que atua há mais de 30 anos em educação especial e reabilitação. Ele também expressou sua vontade de continuar apoiando seus alunos.

Esta visita não é acompanhada, nas informações fornecidas, pelo anúncio de financiamento adicional custeado. O âmbito prático da doação deve ser medido pela continuidade das actividades do Centro e pelo funcionamento do equipamento recebido.

Linha de Crédito

Vista do porto de Tiro, foto de Libnanews. Ilustração geográfica: Esta imagem não mostra nem o centro de Mousan nem as baterias recebidas. Foto: François el Bacha para Libnanews.com. Todos os direitos reservados.

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