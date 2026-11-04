Sul do Líbano: Mansouri e Wadi Zebqine disparados

O fogo de artilharia israelense atingiu Mansuri e Wadi Zebqin no sul do Líbano na manhã de quarta-feira, 4 de novembro. Uma agência de notícias libanesa relatou o bombardeio em um primeiro relatório transmitido às 0717 horas em Beirute.
Mansouri e Wadi Zebqine referidos pela manhã
O relatório menciona Mansouri e o Vale Zebqine. Não especifica o número de autocarros disparados nem os pontos de impacto. Não há registro humano ou material que acompanhe esta informação inicial.
A ausência de registo neste relatório não permite concluir que não há vítimas. Os possíveis danos e consequências para os habitantes continuam a ser determinados. Nesta fase, a informação disponível estabelece os tiros comunicados esta manhã, sem permitir uma avaliação completa deles.
Linha de Crédito
Foto da fronteira sul do Líbano, da biblioteca de fotos Libnanews. Esta imagem não representa as fotos de 4 de novembro em Mansouri ou Wadi Zebqine. Foto: François el Bacha para Libnanews.com. Todos os direitos reservados.
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