O fogo de artilharia israelense atingiu Mansuri e Wadi Zebqin na manhã de quarta-feira, 4 de novembro. O primeiro relatório, emitido às 7h17 em Beirute, não especificava o número de conchas ou os pontos de impacto. Não fornece nenhum equilíbrio humano ou material. Esta falta de informação torna impossível concluir que não há vítimas. Os possíveis danos e consequências para os habitantes permanecem por estabelecer, enquanto esta nova informação deve ser distinguida dos bombardeios relatados nos dias anteriores.

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O fogo de artilharia israelense atingiu Mansuri e Wadi Zebqin no sul do Líbano na manhã de quarta-feira, 4 de novembro. Uma agência de notícias libanesa relatou o bombardeio em um primeiro relatório transmitido às 0717 horas em Beirute.

Mansouri e Wadi Zebqine referidos pela manhã

O relatório menciona Mansouri e o Vale Zebqine. Não especifica o número de autocarros disparados nem os pontos de impacto. Não há registro humano ou material que acompanhe esta informação inicial.

A ausência de registo neste relatório não permite concluir que não há vítimas. Os possíveis danos e consequências para os habitantes continuam a ser determinados. Nesta fase, a informação disponível estabelece os tiros comunicados esta manhã, sem permitir uma avaliação completa deles.

Linha de Crédito

Foto da fronteira sul do Líbano, da biblioteca de fotos Libnanews. Esta imagem não representa as fotos de 4 de novembro em Mansouri ou Wadi Zebqine. Foto: François el Bacha para Libnanews.com. Todos os direitos reservados.

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