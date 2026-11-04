Handicap: estratégia de medição 2026-2030

A Estratégia Nacional de Direitos e Inclusão de Pessoas com Deficiência abrange o período 2026-2030. Lançado no Grand Sérail, envolve vários ministérios e instituições públicas. O acompanhamento deve agora distinguir as medidas anunciadas, o financiamento disponível e os serviços efectivamente acessíveis. Os prazos, responsabilidades, dados de base e participação das partes interessadas medirão o progresso. A educação, o emprego, a saúde, a cultura e a preparação para as emergências constituem áreas concretas para a revisão da implementação dos compromissos.

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A estratégia de deficiência 2026-2030 foi lançada em 3 de novembro no Grand Sérail em Beirute. Envolve todas as instituições públicas. A sua aplicação terá de ser medida nas escolas, serviços, orçamentos e procedimentos para além da cerimónia de lançamento.

O governo libanês está abrindo uma nova fase de sua política de inclusão. A Estratégia Nacional para os Direitos e Inclusão de Pessoas com Deficiência abrange cinco anos, de 2026 a 2030. O Conselho de Ministros aprovou-o em 26 de Fevereiro. Seu lançamento público coloca agora a questão da execução na vanguarda.

O Ministério dos Assuntos Sociais realiza este programa com o Fundo das Nações Unidas para a População e a Comissão Económica e Social para a Ásia Ocidental. Em Serail, o Primeiro-Ministro Nawaf Salam salientou uma responsabilidade partilhada. Cada ministério e instituição pública devem agir na sua área.

Uma estratégia de deficiência 2026-2030 para traduzir em serviços

O programa baseia-se em dez eixos. Incluem leis, avaliação de incapacidades, educação, saúde e proteção social e jurídica. O emprego, a acessibilidade, o comportamento social, a participação política e a vida cultural, turística e desportiva complementam este domínio.

Isso limita a inclusão a um subsídio ou serviço de especialidade. A criança pode ter direito à escolaridade sem poder ingressar na turma. Um adulto pode preencher as condições de emprego sem acesso ao edifício ou às ferramentas necessárias. Por conseguinte, o acompanhamento deverá centrar-se na rota completa, em vez de numa medida isolada.

A Ministra dos Assuntos Sociais, Hanine Sayed, apresentou a capacidade de aprender, trabalhar e participar como critério de sucesso. Este objectivo constitui um ponto de partida concreto para a avaliação. Contudo, exige dados comparáveis entre o início e o fim do período.

Responsabilidades e prazos identificáveis

A estratégia proporciona um quadro de coordenação nacional. Deverá clarificar os papéis e reforçar a coerência entre as partes interessadas. Inclui igualmente mecanismos de acompanhamento, responsabilização e medição dos progressos realizados. A participação de pessoas com deficiência e suas organizações diz respeito à preparação, implementação e decisões.

Para avaliar esses compromissos, um primeiro indicador seria a publicação de um calendário por instituição. Cada medida deve identificar a pessoa responsável, a data prevista e o estado de progresso. Um anúncio geral sobre acessibilidade não é suficiente para saber quais equipamentos serão adaptados, em que ordem e de acordo com quais padrões.

É igualmente necessário distinguir um procedimento anunciado de um serviço efectivamente utilizável. O número de edifícios examinados, por exemplo, não indica quantos foram tornados acessíveis. Da mesma forma, a formação do pessoal é um passo, mas não fornece informações sobre os obstáculos que os utilizadores enfrentam.

O orçamento, uma auditoria separada

O apoio ao lançamento centra-se na tradução de compromissos para políticas, legislação e orçamentos. Ele sozinho não criptografa um envelope disponível. Nenhum montante global de financiamento pode ser deduzido das declarações feitas nesta cerimónia.

Um acompanhamento financeiro útil separaria as dotações previstas, os montantes autorizados e os pagamentos efectuados. Estes três passos não respondem à mesma pergunta. Uma dotação indica uma intenção orçamental. Uma despesa efectuada fornece informações sobre os recursos efectivamente mobilizados. Os resultados devem então ser avaliados junto das pessoas em causa.

Esta distinção também conta para contribuições externas. Suporte técnico, promessa e pagamento não são intercambiáveis. Os recursos prometidos devem ser reconciliados com os projectos a que se destinam, sem assumir que cada eixo já dispõe do seu financiamento.

Associar as pessoas interessadas ao controlo

No lançamento, um diálogo reuniu pessoas com deficiência, organizações e vários ministros. Uma experiência de realidade virtual também ilustrou obstáculos em espaços públicos. Os Ministros registaram compromissos num formato comum.

O próximo passo é tornar esses compromissos verificáveis. Em especial, as associações poderiam ajudar a testar os serviços e documentar as dificuldades permanentes. Para que essa participação seja eficaz, os próprios procedimentos de acompanhamento e consulta devem ser acessíveis.

A preparação de emergência também faz parte da estratégia. Trata-se de evacuação, alojamento, acesso aos cuidados e protecção. Neste aspecto, a existência de um plano deve ser distinguida dos seus testes. Os exercícios e auditorias dos centros de acolhimento permitiriam verificar se as necessidades são integradas antes de uma crise.

O lançamento de 3 de novembro fornece uma data de referência. Os próximos documentos a analisar serão as responsabilidades atribuídas, os calendários de execução e os meios efectivamente abertos. A sua publicação permitirá a transição dos compromissos para os serviços para 2030.

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