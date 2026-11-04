4 de novembro de 1989: Aoun anuncia dissolução

Em 4 de Novembro de 1989, Michel Aoun anunciou a dissolução do Parlamento libanês e apelou a novas eleições. Pretende impedir que o Parlamento prossiga o processo de Taif e nomeie um Presidente. O General invoca os poderes exercidos durante a vaga presidencial, enquanto seus oponentes contestam sua decisão. Os deputados reuniram-se no dia seguinte em Qleiat e elegeram René Moawad. Num dia de confronto institucional, num país ainda dividido pela guerra e dois governos rivais.

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Hoje na história do Líbano.Em 4 de Novembro de 1989, Michel Aoun anunciou a dissolução do Parlamento libanês. O chefe do governo militar pretende impedir os deputados de continuar o processo de Taif e eleger um presidente. Discutido por seus oponentes, esta decisão não bloqueou a eleição: René Moawad assumiu o cargo no dia seguinte.

A dissolução do Parlamento libanês anunciada ao amanhecer

Às cinco horas da manhã, este sábado, 4 de novembro, o general entrou em uma etapa em seu confronto com a Casa. Anuncia a sua dissolução e prevê novas eleições parlamentares a partir de 7 de Janeiro de 1990. A decisão surge quando os deputados preparam uma reunião para relançar as instituições.

O calendário explica a urgência do anúncio. Os parlamentares têm de traduzir institucionalmente o compromisso negociado na Arábia Saudita. Em particular, pretendiam pôr termo à vaga presidencial, aberta desde Setembro de 1988. Michel Aoun rejeitou esta abordagem e exigiu que os deputados o encontrassem antes das eleições.

No entanto, o decreto não produz um acordo entre as instituições. Para o general, priva os funcionários eleitos de sua capacidade de agir. Para os defensores do Regimento de Taif, a Câmara mantém a sua legitimidade e pode continuar o seu trabalho. A dissolução torna-se assim um novo objeto de conflito, em vez de uma solução.

Dois governos desde Setembro de 1988

Este confronto faz parte de uma crise que começou há mais de um ano. No final do mandato de Amine Gemayel, o Parlamento não conseguiu eleger um sucessor. Em 22 de setembro de 1988, o presidente cessante nomeou Michel Aoun como chefe de um governo militar transitório.

O general então liderou o exército libanês. Mas a sua nomeação não reúne as várias forças políticas. Selim Hoss mantém um governo rival. O país tem agora duas autoridades executivas concorrentes, enquanto a Presidência permanece vazia. Esta divisão acrescenta territórios controlados por milícias e presenças militares estrangeiras.

Michel Aoun invoca as prerrogativas presidenciais exercidas durante a vaga para justificar sua decisão de 4 de novembro. Seus oponentes contestam esta leitura e sua autoridade. O desacordo, portanto, diz respeito tanto à pessoa habilitada a decidir quanto ao conteúdo do acordo proposto para emergir da guerra.

Taef, no centro do ensaio de força

A mediação árabe levou os deputados libaneses a se reunirem em Taif no outono de 1989. Após várias semanas de discussões, eles concordaram com um acordo nacional. Este texto propõe uma reorganização dos poderes e um quadro para restabelecer a autoridade do Estado.

Em particular, prevê uma distribuição igual dos lugares parlamentares entre cristãos e muçulmanos. Reforça o papel do Conselho de Ministros no exercício do poder executivo. O documento prevê igualmente a dissolução das milícias libanesas e não líbanas e a entrega das suas armas ao Estado.

A presença síria é um ponto central da recusa de Michel Aoun. O texto prevê que as forças sírias contribuam para o restabelecimento da autoridade libanesa e, em seguida, para a readaptação. Refere-se a um acordo entre os dois Governos que define a duração e as modalidades da sua presença subsequente. Por conseguinte, não fixa uma data de retirada completa e imediata.

Em 14 de março de 1989, o general lançou uma guerra contra as forças sírias, que foi descrita como uma guerra de libertação. Sua oposição a Taif prolonga este confronto. Considerou que o compromisso não garantia suficientemente a soberania libanesa. Pelo contrário, os defensores do acordo vêem-no como uma saída após catorze anos de guerra.

Uma Câmara eleita em 1972

A composição do Parlamento está também a alimentar o conflito. As últimas eleições parlamentares datam de 1972. A guerra impediu a renovação normal da Casa, cujo mandato foi prorrogado. Em novembro de 1989, vários dos deputados eleitos 17 anos antes morreram ou deixaram seus lugares.

Michel Aoun desafia a representatividade de uma assembleia tão antiga para envolver o futuro do país. Os deputados a favor de Taëf confiam na continuidade institucional para continuar o regulamento. Pretendem eleger um Presidente com a Câmara existente, sem esperar pela organização de uma nova legislação.

O anúncio das eleições de Janeiro não aborda apenas obstáculos materiais. O território continua dividido e as autoridades concorrentes não controlam todo o país. Organizar uma eleição nacional requer condições de segurança e uma administração que a dissolução não pode restaurar por decreto.

4 de novembro, a mobilização ganha Baabda

Durante o dia, milhares de apoiadores de Michel Aoun se reúnem em frente ao Palácio de Baabda. Bandeiras libanesas e retratos do general acompanham seu apoio à sua oposição ao compromisso. Esta mobilização dá uma tradução popular para a batalha institucional.

No entanto, o campo cristão não tem uma frente comum. Os líderes políticos e religiosos apoiam o processo de Taif. Os parlamentares cristãos desejam continuar a eleição presidencial apesar da recusa do general. Assim, o confronto vai além de uma simples oposição entre as comunidades: divide também os atores da mesma comunidade.

O Presidente da Câmara, Hussein Husseini, está a trabalhar para reunir os deputados. Alguns ainda estão em Paris, enquanto outros estão no norte do Líbano. A escolha do lugar torna-se decisiva: a sessão deve poder ser realizada fora da área controlada por Michel Aoun.

No dia seguinte René Moawad foi eleito

Em 5 de novembro, os parlamentares se reuniram na base aérea de Qleiat, no norte do país. Ignoram a dissolução anunciada no dia anterior. O encontro culminou na eleição de René Moawad, deputado para Zghorta, como presidente da República.

Esta eleição não acaba com o confronto. Michel Aoun recusa-se a reconhecer a nova ordem institucional resultante do processo de Taif. René Moawad foi assassinado em Beirute em 22 de novembro, 17 dias após sua eleição. Em 24 de novembro, os deputados se reuniram novamente e escolheram Elias Hraoui para sucedê-lo.

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