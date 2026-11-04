EDL: Promessas de pagamento ainda a serem medidas

A campanha EDL está reagindo às administrações devedoras, mas as promessas de pagamento ainda não fornecem um balanço de recuperação. Os contactos comunicados referem-se a pagamentos parciais e prazos mensais. A reunião do Conselho de Administração com Nabih Berri não constitui uma liquidação de passivos. Para medir os resultados, deve existir uma distinção entre facturas antigas, consumo corrente, compromissos e montantes efectivos recebidos. O monitoramento deve também especificar os sites reconectados, sem confundir um corte de energia com o desligamento completo de um serviço público.

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A coleta de faturas públicas torna-se o principal teste da campanha realizada pela Electricidade do Líbano. Após os cortes terem sido lançados em 2 de novembro, foram comunicados contactos e compromissos de liquidação entre as EDL e as administrações devedoras. No entanto, as informações disponíveis em 4 de Novembro não dão um montante consolidado efectivamente recebido. Por conseguinte, uma promessa de pagamento não permite ainda medir o resultado financeiro da operação.

A questão também chegou ao Parlamento. Em 3 de novembro, Nabih Berri recebeu o conselho de administração da EDL, presidido por Nassib Nasr. A delegação apresentou a sua estratégia e programas para o sector. No entanto, esta reunião não é válida para o pagamento de atrasos nem para a adopção de um calendário geral.

Coleta de Faturas do Governo: Três Passos Separados

A campanha tem como alvo ministérios, instituições públicas e municípios. No momento do seu lançamento, a EDL tinha indicado que as medidas diziam respeito às organizações que não tinham pago e não tinham contactado para regularizar a sua situação. Isto pode conduzir à negociação antes de toda a dívida ser liquidada.

As autorizações comunicadas incluem pagamentos parciais e vencimentos mensais. Seu escopo depende das condições escolhidas para cada organização. As declarações disponíveis não indicam quantos destes acordos já foram assinados ou cumpridos.

Por conseguinte, devem ser separados três passos. O primeiro é o contacto. O segundo é o acordo sobre um calendário. O terceiro é o registro de um pagamento por EDL. Apenas este último estabelece uma receita realmente recebida.

Uma organização pode ter iniciado um processo orçamental sem que o dinheiro ainda tenha chegado ao fornecedor. Por outro lado, um primeiro pagamento pode reduzir as responsabilidades sem pagar todas as facturas. Um balanço fiável deverá clarificar estas situações em vez de as reunir no âmbito da regularização geral.

Atrasos acumulados a taxas diferentes

A dívida de eletricidade do governo reúne contas de períodos muito diferentes. O arquivo distingue os antigos atrasos, ligados ao período 1992-2022 e à taxa de 1.500 libras por dólar, dos subsequentes faturamentos calculados em 89.500 libras. Estes dois conjuntos não podem ser comparados como se correspondessem à mesma base monetária.

A data de uma factura, a tarifa aplicada e o montante em dívida devem ser conhecidos antes de qualquer aditamento. Um total nominal em libras não é suficiente para medir o peso econômico de décadas gastas. O antigo stock deve também ser distinguido do consumo corrente.

Esta separação diz respeito a prazos. Um pagamento atribuído a uma factura recente não prova que os antigos atrasos sejam pagos. Por outro lado, o reembolso de parte da responsabilidade não garante que a organização financiará regularmente sua futura eletricidade.

Não confunda interrupção e interrupção do serviço

As agências envolvidas desempenham diferentes tarefas: administração, serviços municipais, água ou telecomunicações. A perda da fonte de alimentação EDL pode exigir uma operação do gerador. Não prova automaticamente que o serviço prestado ao público tenha cessado.

Ogero relatou centros públicos privados de eletricidade e advertiu sobre um risco para as comunicações. O operador não anunciou uma avaria geral do telefone e da Internet. A monitorização deve estabelecer separadamente o estado da alimentação e quaisquer perturbações efectivamente detectadas.

Em 4 de novembro, o deputado Ibrahim Kanaan declarou em X que os cortes tinham atingido instalações de água, particularmente no North Metn. Acusou os funcionários públicos de cobrar aos utilizadores as consequências dos pagamentos não pagos. Esta declaração política não é um inquérito técnico independente dos sítios afectados.

No mesmo dia, após uma chamada do deputado Bilal Abdallah, o diretor do estabelecimento de água de Beirute e Monte Líbano, Rabih Khalifé, garantiu que o problema dos poços Iqlim al-Kharroub tinha sido resolvido a fim de garantir o seu funcionamento e abastecimento aos habitantes. Este anúncio não especifica o montante de um pagamento ou programa. Por conseguinte, não se pode inferir que as dívidas correspondentes foram incorridas.

A EDL também solicitou que não circulassem nomes de organizações de corte sem confirmação. Por conseguinte, uma lista das administrações devedoras não deve ser transformada num mapa de edifícios sem actualidade.

O balanço previsto deve abranger as receitas

O próximo relatório de situação deverá conciliar os montantes recebidos, os prazos acordados e as facturas que permanecem em aberto. Identificaria também os sítios e as condições de manutenção dos serviços religados.

Nesta fase, os contatos relatados mostram uma resposta das administrações à campanha. Ainda não fornecem um balanço quantificado da recuperação. O montante dos pagamentos registados pela EDL continua a ser os dados necessários para medir o que realmente mudou desde 2 de novembro.

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