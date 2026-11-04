Salário mínimo: os negociadores permanecem divididos

O salário mínimo permanece no centro das discussões sem um acordo anunciado em 4 de Novembro. Nabil Fahd afirma que os organismos económicos não concordaram com uma proposta de custos. Béchara Asmar informa que alguns empregadores, sem uma oferta comum confirmada. Os subsídios de fim de serviço também complicam as negociações. Resta-lhes definir o momento. O subsídio de transporte segue uma decisão separada e não constitui um aumento do salário mínimo. As futuras discussões deverão clarificar as posições mútuas.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O salário mínimo no Líbano continua a ser de 28 milhões de libras nos debates em curso, sem qualquer acordo anunciado sobre o seu próximo aumento. A partir de 4 de Novembro, os representantes dos empregadores e dos sindicatos ainda não descrevem o estado das negociações da mesma forma. Nabil Fahd afirma que os organismos económicos não concordaram com uma proposta de custos. Béchara Asmar, por outro lado, evoca lideranças de certos empregadores. Esta diferença impede que os montantes circulantes sejam considerados uma oferta comum.

O comércio retomou no início de setembro dentro da comissão índice. Espera-se que uma reunião com o Ministro do Trabalho prolongue as discussões esta semana, na sequência do adiamento de uma nomeação anterior. Não é anunciado nenhum calendário final para a adopção. O desacordo diz respeito à renda mensal, mas também às obrigações das empresas ao Fundo Nacional de Segurança Social.

Salário mínimo no Líbano: duas leituras de propostas

Vice-Presidente das organizações econômicas, Nabil Fahd disse que sua posição ainda não foi discutida em números. Distingue os seus intercâmbios internos de conversações com outras partes. Segundo ele, os representantes dos empregadores não fixaram um montante ou um limite aceitável para a capacidade das empresas.

Fahd também se refere à figura de 600 dólares como um nível considerado lógico pela outra parte. Não a apresenta como uma proposta aceite pelos empregadores. Esta clarificação significa que citar um montante numa negociação não significa que um negociador se comprometa a apoiá-lo.

A Presidente da Confederação Geral dos Trabalhadores Libaneses, Béchara Asmar, fornece outra luz. Relata aumentos de 70-80% previstos em alguns círculos económicos. O Painel considera-os insuficientes em relação à perda de poder de compra. No entanto, esta declaração não permite uma oferta formal a todos os organismos económicos.

Os dois funcionários falam, portanto, de diferentes níveis de discussão. Asmar evoca ideias que circulam entre alguns interlocutores. Fahd afirma que uma posição coletiva continua a ser definida. Reuni-los numa única proposta iria mascarar a incerteza em torno da retomada das conversações.

Um mínimo em livros, marcadores em dólares

O limiar de 28 milhões de libras é de cerca de 313 libras à taxa de 89.500 libras por dólar. Esta conversão descreve um valor de comparação. Não transforma o mínimo legal num salário em dólares.

Asmar usa o mínimo de $450 antes da crise como referência. Em 2019, atingiu 675.000 libras à taxa oficial de 1.507,5 libras por dólar. Por conseguinte, o aumento nominal dado que este período não significa que os trabalhadores tenham recuperado uma remuneração equivalente.

No entanto, a comparação do dólar permanece incompleta para medir o poder de compra. Só isso não é um índice do custo de vida. O preço da habitação, transporte ou serviços pode variar em relação à taxa de câmbio. Os negociadores devem especificar o que pretendem corrigir: o limiar salarial, os custos laborais ou os benefícios sociais.

Asmar também exclui um mínimo de $1,200 em circunstâncias atuais. Ele disse que estava aberto a compromissos. Esta disponibilidade não corresponde a uma aceitação de uma quantia específica ou a uma renúncia a um aumento.

As responsabilidades sociais acompanham a discussão salarial

O outro ponto sensível são os montantes devidos pelas empresas ao CNSS para benefícios de fim de serviço. Um spread de pagamentos é uma das faixas discutidas. Resta determinar o montante, a duração e o tratamento dos juros.

Fahd defende dois empregos paralelos: corrigir o salário mínimo e lidar com essas obrigações. Ele esperava que nenhum dos dois arquivos aguardasse a conclusão do outro. Este método ainda não é um acordo de execução.

A Asmar estabelece uma condição para qualquer ajustamento: não deve diferir o pagamento dos direitos dos trabalhadores no final do seu serviço. Por conseguinte, o debate centra-se também na forma de proteger os beneficiários enquanto as empresas resolvem as suas responsabilidades.

Transporte segue uma decisão separada

O subsídio de transporte está sujeito a outro mecanismo, ligado ao preço da gasolina. O seu ajustamento não constitui um aumento do salário mínimo. Ambas as linhas podem mudar o rendimento disponível de um empregado, mas não são intercambiáveis.

Para as discussões de Novembro, o ponto a ser elaborado continua a ser uma proposta comum e as condições que a acompanhariam. A reunião seguinte deve especificar os números defendidos por cada parte e o destino do processo de fim de serviço.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews