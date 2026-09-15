Nos bastidores: Aoun-Salam, uma frieza política sem cenário imediato de ruptura

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As indiscrições publicadas em 15 de setembro de 2026 trazem uma situação paradoxal em torno do governo de Nawaf Salam. Por um lado, fontes de imprensa relatam uma deterioração em sua relação com o presidente Joseph Aoun e insatisfação com o desempenho do governo. Por outro lado, os mesmos jornais descrevem um gabinete que não parece estar em perigo real de cair durante a sessão de interrogatório parlamentar. Um terceiro detalhe completa esta tabela: não parece haver luz verde externa para a mudança do governo no período atual.

Insatisfação com Joseph Aoun

Ad Diyar de 15 de setembro de 2026 oferece a mais clara confiança na relação entre Baabda e Serail. Segundo fontes políticas citadas pelo jornal, Joseph Aoun não ficaria satisfeito com o desempenho de vários ministros. A crítica incluiria a lentidão de alguns casos e a falta de resultados económicos e sociais suficientemente visíveis.

O dia-a-dia também evoca a « congelação » na relação entre Joseph Aoun e Nawaf Salam. No entanto, não descreve nenhum colapso institucional ou confronto público entre os dois homens. Esta nuance é essencial. A confiança diz respeito a uma alegada deterioração do clima político, não a uma vontade presidencial declarada de substituir o Presidente do Conselho.

Ad Diyar também relata a apreciação de um MP independente experiente. Considera que o Governo tem sofrido um problema de coesão desde a sua formação. A diversidade de seus componentes e diferenças políticas complicaria a construção de uma ação governamental homogênea. A sessão parlamentar poderia assim expor as fraquezas públicas que já existiam dentro do executivo.

No entanto, os elementos públicos disponíveis no mesmo dia exigem que essa indiscrição seja relativizada. Joseph Aoun continua suas consultas institucionais. Nawaf Salam continua a presidir às reuniões ministeriais, incluindo as relativas ao orçamento. Nenhum funcionário faz críticas pessoais contra o outro. Acima de tudo, nenhuma fonte relata um pedido de Joseph Aoun para a partida de Salam.

Por conseguinte, há que distinguir três níveis. A insatisfação com alguns resultados governamentais é relatada a partir de fontes midiáticas. A frieza entre os dois responsáveis é uma confiança atribuída a essas mesmas fontes. Por outro lado, uma ruptura entre Baabda e Serail não é estabelecida pelo corpus.

Uma sessão parlamentar barulhenta, mas provavelmente sem a queda do gabinete

A segunda confiança diz directamente respeito à sessão de interrogatório do governo. Al Joumhouria, de 15 de setembro de 2026, informa que mais de 55 deputados pediram para intervir. A escala anunciada do debate poderia sugerir uma ameaça real para Nawaf Salam. No entanto, as fontes políticas citadas pelo jornal descrevem um cenário muito menos dramático.

Uma fonte política importante disse Al Joumhouria que a sessão deve permanecer « passageiro » e sem grandes repercussões políticas. O governo ouvirá muitas críticas e receberá ataques de várias direções. Mas, de acordo com esta fonte, os deputados deveriam eventualmente dividir-se entre defensores e opositores do gabinete sem produzir a transição necessária para uma crise governamental.

O artigo apresenta uma razão simples: as forças políticas estão profundamente divididas sobre as grandes questões, mas elas se juntariam à impossibilidade atual de causar uma perturbação do executivo. Por conseguinte, a sessão seria, em primeiro lugar, uma manifestação política. Há muitas questões: economia, finanças, energia, armas, segurança, anistia geral e a situação no Sul.

No entanto, a questão de um voto de confiança permanece. Al Joumhouria relata que um pedido poderia vir de Gebran Bassil. Mas esta opção representa um risco para aqueles que desejam enfraquecer Nawaf Salam. Se o governo recuperar a confiança, mesmo com uma maioria limitada, seus oponentes poderiam oferecer-lhe nova legitimidade parlamentar em vez de enfraquecer.

A sessão de acusação anterior, em 15 de julho, deu 69 votos ao governo, de acordo com Al Joumhouria. O jornal, portanto, prevê várias hipóteses. Uma nova confiança a um nível comparável mostraria que a crítica não produziu uma ruptura. Uma maioria menor revelaria erosão política. Uma maioria maior permitiria que o governo apresentasse o voto como uma confirmação de sua legitimidade.

Al Sharq de 15 de setembro traz um elemento adicional. O deputado Assaad Dergham afirma que a oposição abordou cinquenta questões ao governo sobre questões econômicas, sociais e diárias. Considera que apenas 15 respostas foram dadas e que não são convincentes. No entanto, salientou que a retirada da confiança não estava prevista nesta fase.

Por conseguinte, esta declaração pública junta-se a confidências anónimas. O governo pode ser fortemente desafiado sem que seus oponentes necessariamente queiram derrubá-lo.

A falta de cobertura externa seria a verdadeira fechadura

O terceiro elemento permite compreender esta aparente contradição. Al Jumhouria relata que a margem dos atores libaneses seria limitada pelo ambiente externo. Sua fonte política acredita que todo o confronto parlamentar permanecerá abaixo do teto criado pela falta de cobertura internacional para uma iniciativa que possa perturbar o governo.

Esta confiança é politicamente importante. Significa que a estabilidade de Nawaf Salam não dependeria apenas da aritmética parlamentar. O contexto diplomático também pesaria sobre os cálculos das várias forças.

Parte do tempo explica esta cautela. O Líbano está envolvido em negociações indirectas com Israel. A reunião de Paris deve tratar do apoio ao exército. Washington mantém o seu papel de mediador. A questão da retirada de Israel continua em aberto. O destacamento do exército no Sul é monitorado por parceiros internacionais. Uma crise governamental introduziria, portanto, uma nova incerteza numa altura em que várias questões diplomáticas estão a atingir uma fase sensível.

Ad Diyar, de 15 de setembro, recorda que o governo Salam tinha recebido apoio externo significativo da sua formação. O jornal apresenta este ambiente como um dos fatores que continuam a proteger a empresa apesar das críticas internas. Isto não significa que os parceiros estrangeiros aprovem todas as decisões governamentais. Em vez disso, isso significa que eles não parecem considerar sua substituição desejável imediatamente.

As informações publicadas por Al Sharq vão ainda mais longe nesta direcção. O jornal relata, numa análise baseada em fontes políticas e diplomáticas, que importantes atores externos estão comprometidos em manter a atual arquitetura institucional. Esta apresentação deve, no entanto, permanecer atribuída ao jornal: nenhuma declaração oficial americana, francesa ou saudita reproduzida no corpus anuncia formalmente que Nawaf Salam seria « intocável ».

A distinção é importante.Há confianças convergentes sobre uma preferência externa pela estabilidade do governo. Não há provas nas fontes fornecidas de uma ordem estrangeira que impeçam legal ou politicamente o Parlamento de retirar a sua confiança.

Um governo protegido, mas não necessariamente reforçado

Estes três elementos apontam assim para uma situação mais sutil do que uma simples oposição entre um governo forte e uma oposição incapaz de derrubá-la. Nawaf Salam pode deixar a sessão sem cair enquanto está politicamente enfraquecido. A questão central torna-se então menos da sobrevivência da empresa do que de sua capacidade de governar após a sessão.

Uma verdadeira deterioração nas relações com Joseph Aoun seria particularmente importante. O Presidente e o Chefe de Governo devem cooperar no orçamento, nas reformas, nas nomeações, nas negociações e na questão do Sul. Uma frieza pessoal ou política não provoca automaticamente uma crise. Mas pode atrasar as decisões e dificultar a arbitragem.

Por outro lado, a falta de um voto de desconfiança não significa que o Parlamento aprove a acção do Governo. As cinquenta perguntas levantadas por Assaad Dergham e dezenas de pedidos para falar mostram a extensão das queixas. O gabinete pode manter a confiança constitucional enquanto perde parte de seu crédito político.

O paradoxo revelado pelas confidências de 15 de Setembro é, portanto, o de um executivodesafiado por dentro, mas protegido contra ruptura imediataJoseph Aoun ficaria insatisfeito com alguns resultados sem querer provocar uma crise aberta com Nawaf Salam. Os opositores querem usar o Parlamento para atacar o gabinete, mas hesitam em dar-lhe a oportunidade de ganhar nova confiança. Por último, os principais parceiros estrangeiros parecem favorecer a continuidade institucional durante uma fase diplomática particularmente sensível.

A verdadeira indicação a ser monitorada não é, portanto, apenas a continuação ou queda do governo. Seráo número de votos que Nawaf Salam teria se a confiança fosse realmente posta à votação, e então o estado real de sua cooperação com Joseph Aoun após a reuniãoÉ nestes dois níveis que as confianças actualmente comunicadas podem ser confirmadas ou revertidas.