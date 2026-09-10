Líbano: raiva social no impasse fiscal · Vozes globais

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O desafio social remonta ao Líbano quando o Estado provavelmente tem menos espaço para responder. Esta semana, os soldados aposentados regressaram às ruas, enquanto os funcionários públicos e outras categorias do sector público exigem uma nova correcção dos salários e pensões. O movimento acompanha a revisão do orçamento de 2027 pelo governo de Nawaf Salam. Mas por trás das demandas está uma equação mais difícil: a economia libanesa deve contrair em 6,4 por cento até 2026, a inflação sobe para 17,5% e a compensação pública já absorve uma parte considerável do orçamento. Por conseguinte, qualquer aumento adicional deve ser financiado por mais receitas, correndo-se o risco de tributar as famílias de uma parte do que o Estado lhes concederia através de salários.

É esse paradoxo que explica a tensão atual. Os reformados têm boas razões para considerar as suas pensões insuficientes. O colapso monetário começou em 2019 destruiu a maior parte do seu poder de compra. Mas o Estado já não tem acesso aos mecanismos que uma vez permitiram retardar o custo dos aumentos. Já não pode pedir empréstimos normalmente aos mercados. Não pode pedir ao Banco do Líbano que financie indefinidamente os seus défices sem arriscar ainda mais a desestabilização da libra. E deve financiar simultaneamente a reconstrução, os serviços públicos, o exército e uma economia atingida por uma nova guerra.

Então hoje a rua está exigindo uma correção que quase todos reconhecem que é necessário, mas que ninguém ainda encontrou uma maneira de financiá-lo de forma sustentável.

Pensões ainda longe do seu valor em 2019

As manifestações de militares aposentados não são novas. Eles vêm retornando há vários anos com uma regularidade que reflete a ausência de uma solução estrutural.

Antes da crise, os salários públicos e as pensões eram pagos numa libra de cerca de 1.507.5 libras por dólar. O colapso da moeda fez essa referência desaparecer. Mesmo após os múltiplos subsídios, ajudas e suplementos concedidos desde então, a remuneração real permanece bem abaixo do seu nível antes de 2019.

O estado tem gradualmente empilhado as correções sem reconstruir a escala salarial.

O resultado é um sistema em que o salário administrativo oficial já não corresponde ao rendimento real pago. Além dos salários de base, havia multiplicadores, subsídios temporários, assistência social, subsídios de assistência e vários suplementos.

Em fevereiro de 2026, o governo Salam novamente concedeu o equivalente a seis salários adicionais aos funcionários públicos e contratados, com os correspondentes suplementos para os militares. O esforço está entre US $ 700 milhões e US $ 800 milhões por ano, de acordo com as estimativas do governo utilizadas nas discussões do orçamento.

Este montante é considerável para o Tesouro. No entanto, continua a ser insuficiente para os beneficiários.

Esta é toda a anomalia libanesa: uma despesa de quase US $ 800 milhões pode pesar pesadamente nas finanças públicas, deixando o beneficiário com um rendimento considerado demasiado baixo para viver normalmente.

O problema vem da escala do colapso desde 2019. O PIB real perdeu uma parte considerável do seu valor durante a crise. Os preços foram gradualmente dollarized. O salário público não seguiu o mesmo caminho.

O pessoal militar aposentado está numa posição particularmente difícil. Ao contrário de alguns empregados, eles têm menos possibilidades de complementar sua pensão com outra atividade. No entanto, suportam os mesmos custos de saúde, alimentação, eletricidade, transporte e habitação que o resto da população.

Sua raiva, portanto, não reflete apenas uma afirmação categórica. Mostra as limitações do modelo de cinco anos: compensar gradualmente o colapso de rendas sem poder restaurar seu valor anterior.

Líbano entrou novamente em recessão

A dificuldade é agravada este ano pela súbita inversão da economia.

O Líbano registrou sua primeira recuperação real desde o início da crise em 2025. O Banco Mundial estima agora que o crescimento real nesse ano seja de 4,2%. O consumo, o turismo, o investimento e alguma estabilização monetária conduziram à esperança de iniciar a normalização.

A guerra começou em março de 2026 interrompeu esta dinâmica.

No seu último relatório económico sobre o Líbano, publicado em 21 de Agosto, o Bancocontração do PIB real em 6,4% em 2026.

A lacuna com o cenário livre de guerra atingiu 10,4 pontos de crescimento.

Isto significa que o problema orçamental não é apenas despesas militares ou destruição. O conflito também reduz a dimensão da economia da qual o Estado pode obter suas receitas.

O turismo foi atingido. O consumo diminuiu. As pessoas foram deslocadas. A habitação, as empresas e as infra-estruturas foram destruídas. As cadeias de abastecimento são interrompidas e parte do investimento é adiada.

Esta recessão aumenta os preços. Os planos do Banco Mundial17,5% inflação em 2026nomeadamente devido a perturbações logísticas, ao custo do transporte e ao aumento do petróleo.

Para os reformados e funcionários públicos, esta inflação reduz ainda mais o valor dos aumentos obtidos alguns meses antes.

Para o governo, faz uma nova correção salarial politicamente mais necessária, tornando-a economicamente mais perigosa.

É o coração do beco sem saída.

Aumentar os salários é possível, financiando-os a longo prazo muito menos

Dizer que o estado absolutamente não pode aumentar os salários seria incorreto. Ele fez isso em fevereiro.

O verdadeiro problema é outro:não pode aumentá-los de forma sustentável para atender às demandas sem encontrar várias centenas de milhões de dólares de receita permanente adicional.

Um aumento salarial não é uma despesa excepcional. Ela volta todos os meses, depois todos os anos. Quando também muda pensões, seu custo se estende por várias décadas.

O projecto de orçamento 2027 ilustra esta restrição.

Os gastos planejados são sobre6,9 mil milhões de dólares, quase 15% mais do que no orçamento de 2026. Remuneração e despesas semelhantes já representariam mais de metade do total.

Ministro das Finanças Yassine Jaber disse que os aumentos já decididos acrescentou sobre700 a 800 milhões de dólaresdespesas.

Por conseguinte, uma nova reavaliação geral alteraria rapidamente o saldo orçamental se não fossem criadas receitas adicionais.

No entanto, o governo procura apresentar um orçamento sem défice.

Esta disciplina não se destina apenas a satisfazer o Fundo Monetário Internacional. Ela está a responder ao trauma da crise.

Durante anos, o Estado libanês financiou défices estruturais através da dívida. Os bancos depositaram grande parte dos depósitos junto do Estado e do Banco do Líbano. Quando o sistema entrou em colapso em 2019, as perdas foram eventualmente transferidas para depositantes, moeda e economia como um todo.

Regressar hoje aos défices financiados directa ou indirectamente pelo Banco do Líbano correria o risco de recriar parte deste mecanismo.

A estabilidade actual da libra baseia-se, nomeadamente, numa política monetária restritiva e na ausência de um financiamento maciço do Tesouro através da criação monetária.

O governo está, portanto, preso entre duas restrições: o aumento das receitas para preservar o setor público, sem reabrir o mecanismo que contribuiu para o colapso.

Em fevereiro, o estado já tinha tido que tributar para poder aumentar

A decisão tomada no início do ano mostra quão estreita é a margem.

Quando o governo aceitou os seis salários adicionais em fevereiro, ele simultaneamente procurou novas receitas.

A Comissão decidiu sobre um imposto adicional sobre a300.000 libras em 20 litros de gasolinae propôs transferir o IVA de11% a 12%Foram igualmente previstos direitos adicionais sobre os contentores.

A mensagem era clara: um aumento permanente da remuneração deveria ser acompanhado de receitas permanentes.

No papel, a lógica é orçamental.

Socialmente, torna-se muito mais problemático.

O IVA é um imposto sobre o consumo. Afecta as famílias quando gastam. Um imposto sobre o gás não afecta apenas os motoristas. É transmitido ao transporte, distribuição e, gradualmente, ao preço de uma grande parte das mercadorias.

O Estado pode, portanto, dar um adicional de US $ 100 para um membro do pessoal, aumentando suas despesas mensais.

Foi precisamente este mecanismo que provocou os protestos de fevereiro em Beirute e Trípoli.

O problema permanece hoje.

Quanto mais funcionários públicos recebem um ajustamento salarial financiado pelos impostos sobre o consumo, mais provavelmente uma parte desta correcção será absorvida pelo aumento do custo de vida. E as famílias do setor privado, que não necessariamente beneficiam do aumento, também apoiam novos impostos.

Uma medida destinada a resolver uma crise social pode, portanto, criar outra.

As receitas públicas aumentam, mas não um pool de dinheiro disponível

A situação é ainda mais difícil para os manifestantes entenderem como as receitas do Estado cresceram consideravelmente.

Eles foram de cerca de$3,9 bilhões em 2024 a quase $6 bilhões em 2025De acordo com os dados analisados neste verão. À primeira vista, este aumento pode sugerir que o governo agora tem os meios para restaurar os salários.

Seria muito rápido.

Parte deste progresso provém de uma melhor recolha. Outra é a revalorização dos impostos, impostos e bases fiscais após vários anos, durante os quais parte das taxas se tornou quase simbólica em resultado da depreciação da libra.

Estas receitas adicionais não são todas reprodutíveis à mesma taxa.

Acima de tudo, o Estado tem de enfrentar novas despesas: guerra, ajuda às pessoas deslocadas, reconstrução, administração, necessidades militares e reabilitação de infra-estruturas.

O Banco Mundial adverte igualmente que a melhoria das finanças públicas em 2025 e na primeira metade de 2026 deverá ser sujeita a uma pressão crescente no segundo semestre do ano. A recessão atrasa as receitas à medida que as necessidades aumentam.

O excedente orçamental registado em 2025, estimado em3,9% do PIBPor conseguinte, não significa que o Estado possa criar com segurança várias centenas de milhões de dólares de despesas permanentes adicionais.

Uma receita excepcional pode financiar uma despesa excepcional. Não deve ser utilizado para criar uma obrigação salarial que ainda terá de ser paga em 2028, 2029 ou 2030.

Depósitos, Banco do Líbano e Fiscalidade: a segunda frente

Outro elemento alimenta o sentimento de injustiça: o registro bancário.

Desde 2019, os depositantes foram privados de grande parte de suas economias. O Banco do Líbano financia gradualmente certas retiradas ao abrigo dos mecanismos estabelecidos desde a crise.

Temos de evitar confusão aqui.

As receitas do IVA ou o imposto sobre o gás não são legalmente pagos num fundo para reembolsar os depositantes. Argumentar que os impostos salariais seriam directamente desviados para levantamentos bancários seria, portanto, impreciso.

Mas a economia consolidada conta uma história mais complexa.

O Estado deve equilibrar o seu orçamento porque já não pode contar com financiamento monetário. Ao mesmo tempo, o Banco do Líbano deve preservar suas moedas, estabilizar a libra e financiar mecanismos para os depositantes para recuperar gradualmente parte de seus fundos.

Por conseguinte, ambas as instituições retiram as suas margens da mesma economia empobrecida.

Quanto mais recursos o Banco do Líbano mobiliza para garantir retiradas sem desestabilizar a taxa de câmbio, mais crítica se torna a disciplina monetária. Quanto mais o Estado aumenta seus gastos, mais receitas fiscais ele tem que aumentar para evitar pedir novamente financiamento monetário.

Por conseguinte, a tributação, os salários públicos e o reembolso dos depósitos não estão ligados pela contabilidade directa. Eles estão sob a mesma restrição de recursos.

É esta realidade que alimenta uma frustração politicamente explosiva: as famílias pagam mais impostos e impostos enquanto os funcionários públicos sentem que não estão a recuperar o seu poder de compra e que os depositantes continuam a recuperar apenas uma fracção das suas poupanças.

O orçamento de 2027 coloca efectivamente o problema à frente

O actual projecto de orçamento não aborda esta contradição.

Integra o custo das medidas já concedidas, mas não prevê, na sua versão original, uma reconstrução adicional importante da escala salarial.

De acordo com os elementos do quadro orçamental a médio prazo comunicados na imprensa, não seria previsto um aumento comparável durante vários anos.

É precisamente isso que preocupa os sindicatos.

Para eles, aceitar o orçamento de 2027 no estado seria congelar já insuficiente remuneração enquanto a inflação continua a aumentar.

Para o Ministério das Finanças, um aumento promissor sem receitas identificadas equivaleria a colocar em orçamentos futuros um encargo que o Estado não pode financiar.

Por conseguinte, ambas as partes podem defender argumentos economicamente coerentes, conduzindo simultaneamente a posições incompatíveis.

Os funcionários públicos não podem viver de rendimentos amputados por muito tempo.

O Estado não pode pagar pelo que não recolhe.

E aumentar os impostos sobre uma economia de recessão pode reduzir ainda mais a atividade de que as receitas futuras dependem.

Um desafio social que agora ultrapassa os pensionistas militares

É esta fechadura que dá às manifestações atuais um alcance mais amplo.

Os membros aposentados são os mais visíveis. A sua organização permite-lhes bloquear eixos e concentrar rapidamente a pressão em torno do Grand Serail. No entanto, as mesmas dificuldades afectam os funcionários públicos, a educação pública, a Universidade Libanesa, o poder judicial e muitas administrações.

O risco para o governo não é apenas uma proliferação de manifestações.

É ver uma coligação de categorias que já não exigem um prémio único, mas desafiam todo o modelo de saída da crise.

Desde 2019, o Estado gere essencialmente as receitas públicas através de sucessivas correções. Este método evitou uma ruptura completa da administração. Ela nunca resolveu a questão dos salários reais.

A recessão de 2026 reduz agora a possibilidade de continuar assim.

O governo de Salam deve, simultaneamente, evitar uma nova crise monetária, manter o equilíbrio fiscal, financiar as consequências da guerra, apoiar o exército, avançar na reestruturação bancária e impedir o colapso dos seus próprios serviços públicos.

Os reformados exigem que o Estado cumpra primeiro uma obrigação muito mais imediata: permitir que aqueles que trabalharam para ele vivam da sua pensão.

As discussões iniciadas esta semana devem agora traduzir esta contradição em números. O Ministério das Finanças foi responsável pela avaliação do custo das propostas discutidas com os representantes dos aposentados antes da análise adicional do orçamento de 2027. É esse cálculo, mais do que declarações políticas, que determinará se o governo ainda tem espaço para compromisso ou se o desafio social entrará em uma nova fase.