Porta de Beirute: o caso retorna ao Tarek Bitar

- Advertisement -

22

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O juiz Mohammad Saab transmitiu ao juiz Tarek Bitar o pedido do promotor de cassação na investigação da explosão do porto de Beirute. Este passo abre o caminho para a redação final da acusação, prevista antes do final de 2026. Seis anos após o desastre de 4 de agosto de 2020, o processo judicial entra assim em uma de suas etapas finais antes de um possível julgamento perante o Conselho Judiciário.

O inquéritoexplosão do porto de Beiruteeste é um grande passo judicial. O juiz Mohammad Saab, conselheiro-geral do Tribunal de Cassação, transmitiu ao juiz Tarek Bitar o pedido da acusação sobre os méritos do processo.

Esta transmissão permite agora que Tarek Bitar recupere o controle direto de um procedimento que ele havia fechado ao nível da educação. O magistrado já tinha preparado um projeto de acusação antes de entregar o caso ao Ministério Público para coletar suas requisições.

Deve agora considerar as observações feitas pela acusação. Pode ter isso em conta na sua acusação ou realizar uma avaliação diferente quando considerar que os factos e elementos de prova recolhidos durante o inquérito o justificam.

De acordo com informações judiciais consistentes publicadas nos últimos dias, Tarek Bitar pretende emitir sua acusação antes do final de 2026. Algumas notícias da imprensa se referiam a uma publicação nos próximos dias. No entanto, uma fonte judicial apontou que o juiz não estava sujeito a nenhum prazo específico.

Esta sombra é importante. A transmissão do documento do Ministério Público é uma etapa processual concreta e agora realizada. A data exata da acusação, no entanto, ainda não está oficialmente decidida.

Explosão da porta: Bitar recupera um arquivo decisivo

A requisição transmitida por Mohammad Saab define o cargo do Ministério Público após a análise do processo de Tarek Bitar.

O Ministério Público estudou as investigações, documentos e procedimentos realizados nos últimos anos. Em seguida, assinou e finalizou sua avaliação substantiva.

Esta intervenção do Ministério Público não substitui a decisão do juiz da investigação.

Tarek Bitar mantém a responsabilidade pela acusação. Cabe ao Estado parte determinar quais as pessoas que devem ser remetidas para o tribunal competente, sob que qualificações e em que base. Pode igualmente decidir não manter determinadas responsabilidades se considerar os elementos insuficientes.

Portanto, a questão é considerável tanto para as pessoas pesquisadas quanto para as famílias das vítimas.

De acordo com relatos da mídia, o juiz também deve estabelecer audiências para notificar o acusado das decisões judiciais tomadas contra eles.

Em particular, a acusação será o documento que fornecerá informações detalhadas sobre as conclusões alcançadas por Tarek Bitar após vários anos de investigação.

Uma acusação esperada antes do final de 2026

O calendário acelerou nas últimas semanas.

O ministro da Justiça, Adel Nassar, informou no início de setembro que Tarek Bitar tinha concluído sua investigação e encaminhado o caso para a acusação. Referiu-se então à conclusão desta fase em Outubro.

A requisição da acusação foi finalmente concluída mais rapidamente.

Várias mídias libanesas anunciaram segunda-feira, 14 de setembro, que seria entregue a Tarek Bitar tão cedo quanto terça-feira, 15 de setembro, ou nos dias seguintes. Como a transmissão já aconteceu, a atenção está a avançar para a redacção final da acusação.

Fluxo de estimativas diferentes ao longo do tempo.

Algumas informações só evocam alguns dias. Outras fontes judiciais são mais cautelosas e excluem a existência de um período de uma ou duas semanas imposto ao magistrado.

O ponto que é objeto das informações mais consistentes continua sendo o objetivo de uma publicaçãoantes do final de 2026.

Se este calendário for respeitado, 2027 poderá abrir uma nova fase com o início dos trabalhos no Conselho de Justiça.

No entanto, essa perspectiva permanece condicionada ao conteúdo da acusação e às decisões processuais que se seguem à sua publicação.

Seis anos de confrontos jurídicos e políticos

A importância desta fase deve-se também ao curso excepcionalmente difícil do inquérito.

Em 4 de agosto de 2020, uma enorme explosão devastou o porto de Beirute e várias partes da capital. Mais de 220 pessoas foram mortas e mais de 6.500 feridas.

A deflagração foi ligada a uma grande unidade populacional de nitrato de amónio armazenada durante anos no porto em condições perigosas.

Desde então, as investigações procuraram determinar as responsabilidades pela chegada desta carga ao Líbano, o seu armazenamento, a sua retenção e a ausência de medidas para eliminar o perigo, apesar das advertências dirigidas a vários funcionários.

Tarek Bitar entrevistou ou convocou vários funcionários políticos, judiciais, administrativos e de segurança durante sua investigação.

Nenhum dos funcionários envolvidos nestas investigações está actualmente detido em relação ao caso.

O trabalho do juiz foi interrompido ou abrandado por vários anos por uma sucessão de recursos, desafios jurisdicionais e confrontos dentro do próprio judiciário.

Vários funcionários processados ou convocados tinham contestado as decisões do juiz. A proliferação de procedimentos paralisou gradualmente a investigação.

O confronto também havia vencido o Ministério Público, criando uma situação institucional incomum em torno da investigação.

A divulgação progressiva do inquérito

O caso sofreu uma mudança significativa com a retomada das investigações e a melhoria das relações institucionais entre o juiz de investigação e o promotor.

O antigo procurador-geral do Tribunal de Cassação, Jamal Hajjar, instruiu Mohammad Saab a examinar o caso e preparar as requisições da acusação.

Após sua chegada ao chefe da acusação, Ahmad Rami el-Hajj manteve esta missão. Mohammad Saab continuou, portanto, a examinar as provas recolhidas por Tarek Bitar até à conclusão do seu documento.

Essa continuidade levou a uma fase que parecia inacessível.

Em 30 de março de 2026, Tarek Bitar tinha concluído suas investigações. O processo foi então enviado ao Ministério Público para que pudesse proceder à sua própria análise antes de o processo ser devolvido ao juiz do inquérito.

Foi precisamente este regresso que acabou de acontecer.

Não significa que as responsabilidades já estejam definitivamente estabelecidas. A acusação deve ainda especificar os factos do processo, as pessoas referidas ao tribunal e as qualificações jurídicas correspondentes.

No entanto, representará o resultado judicial mais importante alcançado desde o início do inquérito.

O que Tarek Bitar deve decidir agora

O juiz deve agora confrontar o seu projecto de acusação com as observações da acusação.

Tem várias possibilidades. Pode seguir certos pedidos feitos na requisição, demitir outros ou manter suas próprias conclusões quando sua análise da evidência difere da do processo.

Esta independência explica porque o conteúdo da requisição de Mohammad Saab por si só não permite conhecer o conteúdo da acusação futura.

O próximo passo não é procurar novos elementos no contexto ordinário da investigação, mas transformar os anos de investigação em decisões judiciais específicas.

Para as famílias das vítimas, este desenvolvimento é particularmente esperado. Seis anos após a explosão, nenhum processo resultou ainda em um julgamento final que estabelece a responsabilidade criminal pela catástrofe.

A publicação da acusação não constituirá um veredicto. As pessoas apresentadas perante os tribunais continuarão a ser consideradas inocentes até que um tribunal decida sobre a sua responsabilidade.

Mas permitirá que o caso seja retirado da longa fase de investigação e identificar formalmente os factos e responsabilidades que o juiz considera suficientemente fundamentados para justificar a acusação.

O caso da explosão do porto de Beirute está, portanto, num momento muito diferente do dos anos de bloqueio. A requisição da acusação está agora nas mãos de Tarek Bitar. Resta ver quanto tempo o magistrado levará para finalizar sua acusação e quais responsabilidades ele decidirá manter.