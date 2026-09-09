Israel furioso, 12 países europeus têm como alvo os colonatos na Cisjordânia

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Israel enfrenta uma nova ofensiva diplomática por vários de seus aliados ocidentais. Doze países, incluindo França, Reino Unido e Canadá, anunciaram na terça-feira, 8 de setembro, sua intenção de impor, apoiar ou estudar restrições comerciais contra colonatos israelenses na Cisjordânia ocupada. A decisão baseou-se no aumento da violência dos colonos contra os palestinianos e na aceleração dos projectos de colonato. Israel reagiu fortemente, particularmente contra Londres, ao anunciar o encerramento do Consulado Britânico em Jerusalém.

Doze países visam o comércio com as colónias

A iniciativa reúne Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, Islândia, Irlanda, Noruega, Polónia, Portugal, Espanha, Suécia e Reino Unido. Os seus ministros dos Negócios Estrangeiros emitiram uma declaração conjunta na terça-feira.

No entanto, nem todos os 12 governos estão na mesma fase. O seu texto confirma a sua intenção de introduzir restrições nacionais, apoiar medidas europeias de comércio de mercadorias provenientes de colónias ou explorar activamente estas opções. As modalidades dependem, portanto, dos procedimentos específicos de cada Estado.

O Reino Unido, a França e o Canadá estão mais directamente empenhados nas proibições nacionais de produtos de colónias. Londres anunciou a proibição das importações. Paris também planeja proibir produtos de assentamentos israelenses na Cisjordânia.

Esta distinção é importante: não se trata de um embargo comercial geral contra Israel. As medidas anunciadas dizem respeito a bens derivados de colonatos nos territórios palestinianos ocupados, considerados pelos países signatários como ilegais ao abrigo do direito internacional.

A Cisjordânia no centro da pressão diplomática

Asanções contra colonatos na Cisjordâniaa situação no terreno, segundo os 12 governos. A sua declaração refere-se a um nível sem precedentes de violência dos colonos e à expansão acelerada dos colonatos israelitas.

Os ministros questionam directamente a política governamental israelita. Eles acreditam que isso ameaça a possibilidade de uma solução de dois Estados, com Israel e um Estado palestino vivendo lado a lado.

Os doze países apelam a Israel para que interrompa imediatamente a expansão dos colonatos. Exigem também que os autores da violência dos colonos sejam responsabilizados e que as acusações contra as forças israelitas sejam investigadas.

Esta iniciativa marca uma evolução da pressão ocidental. Até agora, vários governos europeus tinham favorecido a condenação diplomática ou visado sanções contra certos colonos e organizações. A restrição do comércio com as colónias introduz uma dimensão económica mais ampla, embora o volume do comércio em causa permaneça limitado.

Projeto E1 acelera confronto

O projeto de assentamento E1 é central para a decisão anunciada na terça-feira. Os 12 países denunciam a publicação de propostas de Israel para esta área estratégica da Cisjordânia.

Localizado a leste de Jerusalém, o setor E1 é particularmente sensível devido à sua localização geográfica. O seu desenvolvimento poderia complicar ainda mais a continuidade territorial de um futuro Estado palestiniano e reforçar a separação entre Jerusalém Oriental e partes da Cisjordânia.

A França associou directamente a sua decisão à expansão dos colonatos, à violência e ao progresso do projecto E1. Paris acredita que estes desenvolvimentos ameaçam a viabilidade da solução de dois Estados.

Esta posição é coerente com a do Reino Unido e do Canadá. Os dirigentes dos três países acordaram na necessidade de agir para evitar uma maior deterioração da situação.

Israel está a responder e a atacar o Reino Unido

A reacção israelita foi particularmente dura em relação a Londres. Israel anunciou o encerramento do Consulado Britânico em Jerusalém Oriental após as medidas anunciadas pelo Governo Britânico. Esta representação desempenha um papel nas relações do Reino Unido com os palestinianos.

O ministro israelita dos Negócios Estrangeiros, Gideon Saar, denunciou a interferência estrangeira. Israel também anunciou restrições contra várias personalidades britânicas.

A tensão foi exacerbada pelas palavras do ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, Ed Miliband. Antes do Parlamento, ele acusou os colonos extremistas de participarem de um processo de « limpeza étnica » em certas áreas da Cisjordânia. Ele achava que Londres não podia mais se limitar a denunciar a situação.

No entanto, o Governo britânico afirma que as suas medidas não visam a população israelita nem o comércio com Israel no seu conjunto. Londres pretende distinguir território israelense e assentamentos nos territórios ocupados.

Uma forte medida económica política

O impacto comercial imediato das proibições pode permanecer relativamente limitado. As exportações directamente de colonatos representam uma pequena fracção do comércio entre Israel e os seus parceiros ocidentais. No entanto, o âmbito político da decisão é mais importante.

Ao coordenar as suas acções, os doze países procuram concretizar a distinção que fazem entre Israel e os territórios ocupados desde 1967. Querem também aumentar o custo económico das actividades de expansão de colonatos.

A União Europeia continua dividida na resposta à política israelita na Cisjordânia. A falta de consenso entre os Vinte-Sevent insta alguns Estados a favorecer decisões nacionais ou coalizões de países que compartilham a mesma posição.

Por conseguinte, as medidas não serão necessariamente idênticas. Alguns governos podem proibir diretamente as importações de produtos de liquidação. Outros podem apoiar a regulamentação europeia, reforçar as obrigações impostas às empresas ou analisar sanções adicionais.

Pressão que vai além dos produtos da colônia

O Reino Unido também está considerando sanções contra indivíduos, empresas e organizações que apoiam, facilitam ou beneficiam de certas atividades de liquidação. Esta abordagem poderia alargar o âmbito do regime para além das mercadorias produzidas nos acordos.

Em especial, Londres indicou que os intervenientes no desenvolvimento do projecto E1 poderiam ser envolvidos. O regime do Reino Unido deve, por conseguinte, combinar restrições comerciais com sanções específicas.

Para a França, os pormenores práticos e o calendário de execução ainda não foram clarificados. O anúncio político é feito, mas a sua implementação terá de passar pelos mecanismos jurídicos e administrativos necessários.

Os doze governos reafirmaram também a sua oposição às medidas que igualaram com a anexação das terras palestinianas e o deslocamento forçado. A sua declaração coloca as restrições comerciais numa estratégia mais ampla para preservar a solução de dois Estados.

O confronto diplomático deve agora avançar para a aplicação prática das medidas. Os calendários nacionais, a definição exacta dos produtos proibidos e o eventual alargamento das sanções às empresas relacionadas com a liquidação serão os próximos pontos a controlar, enquanto Israel já começou a responder com medidas diplomáticas contra o Reino Unido.