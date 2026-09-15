Líbano: Escândalo de combustível leva à frota fantasma · Vozes globais

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Novos documentos marítimos e judiciais ligam o escândalo da importação de petróleo no Líbano a uma vasta rede de empresas e navios associados ao comércio de petróleo russo. Pelo menos oito empresas e quinze navios que operam na cadeia de abastecimento libanesa entre 2023 e 2025 foram desde então sujeitos a sanções ocidentais, observa Nada Maucurrent Atallah emO nacionalnews.comEm Beirute, os novos processos judiciais agora levam o número de investigações relacionadas com este caso a pelo menos três.

O escândalo do petróleo no Líbano está a assumir uma dimensão internacional. Os documentos comerciais, marítimos e judiciais destacam as ligações entre várias transferências para centrais eléctricas libanesas e uma rede de comerciantes e navios associados ao comércio de petróleo russo. Alguns desses atores foram posteriormente sancionados pelos governos ocidentais.

O caso diz respeito às entregas efectuadas entre 2023 e 2025, enquanto o Líbano se baseou fortemente nas importações para manter já uma produção pública de electricidade muito limitada. Os suspeitos incluem a origem declarada de determinadas cargas e a utilização de certificados que alegadamente apresentavam combustível russo originário do Egipto ou da Turquia.

Se estas manipulações fossem estabelecidas pelos tribunais, teriam podido contornar as restrições comerciais do petróleo russo e vender combustível em condições mais vantajosas. Para o Estado libanês, perdas potenciais equivaleriam a dezenas de milhões de dólares.

O escândalo dos combustíveis no Líbano ganha justiça

O novo elemento diz respeito ao alargamento das investigações judiciais no Líbano. Foram abertos dois procedimentos adicionais para as empresas envolvidas em contratos públicos, elevando o número de casos relacionados com este caso a pelo menos três.

As investigações devem determinar como a carga foi comprada, transportada e certificada antes da entrega ao Líbano. Também abordam as possíveis responsabilidades das empresas envolvidas nos concursos e contratos públicos do país.

Os promotores financeiros processaram, entre outras coisas, dois casos separados. A primeira diz respeito à Iplom International SA e diz respeito às suspeitas de práticas fraudulentas. O segundo diz respeito aos recursos energéticos do Saara DMCC e às suspeitas de corrupção que resultam em enriquecimento ilícito.

Nesta fase, nenhuma conclusão judicial final foi feita contra essas empresas. Os arquivos foram encaminhados para um juiz de investigação. O Iplom não respondeu aos pedidos relativos à investigação em curso, enquanto os Recursos Energéticos do Saara não comentaram as novas divulgações.

O ministro libanês da Energia, Joseph Saddi, que está em funções desde fevereiro de 2025, afirma que não estava pessoalmente ciente das suspeitas de violação dos mecanismos de limite de preços antes de o caso se tornar público. Ele afirmou que o seu departamento tinha posteriormente alterado os termos e as condições das chamadas para limitar o risco de novas irregularidades.

Na sua opinião, as suspeitas de operações anteriores à sua chegada ao Ministério tinham sido transmitidas às autoridades judiciais.

Oito empresas posteriormente sujeitas a sanções

Os documentos disponíveis também ajudam a reconstruir parte da cadeia internacional que alimentou o Líbano.

Pelo menos oito empresas envolvidas nessa cadeia entre 2023 e 2025 foram posteriormente sancionadas por seus vínculos com a rede 2Rivers. Este grupo, anteriormente conhecido como Coral Energy Group, foi colocado sob sanções britânicas e é apresentado por Londres como um dos principais atores no comércio de petróleo russo e frota fantasma.

Em 24 de fevereiro de 2026, o Reino Unido anunciou sanções contra 175 empresas associadas à rede 2Rivers. Londres também alvejou 48 petroleiros acusados de transportar petróleo russo em circuitos que permitiram Moscou manter suas exportações.

Esta cronologia continua a ser legalmente importante. O facto de uma empresa ter sido sancionada em 2026 não significa automaticamente que as suas operações no Líbano, vários anos antes, fossem ilegais. Os investigadores devem, portanto, estabelecer precisamente a situação jurídica de cada actor no momento das transacções.

As empresas que ganharam concursos libaneses incluíam BB Energy DMCC, Sahara Energy Resources DMCC, OQ Trading e Iplom International SA.

Os documentos marítimos indicam que alguma carga destinada ao Líbano provém de entidades ligadas a 2Rivers. Uma empresa chamada LINXOIL aparece, em particular, na cadeia de abastecimento de uma carga entregue em 2025 pelo petroleiro TM Hai Ha 568.

O LINXOIL era então uma das empresas associadas a 2Rivers abrangidas pelas sanções do Reino Unido. Contudo, não estava ela própria sujeita a sanções aquando da transacção em causa.

A BB Energy afirma que os controlos efectuados durante esta operação não revelaram quaisquer problemas relacionados com as sanções. A empresa salienta igualmente que uma empresa posteriormente designada é proibida nas suas operações abrangidas pelo regime aplicável.

Quinze navios ligados às entregas libanesas

A dimensão marítima é o outro aspecto importante do caso. Pelo menos 15 navios diretamente envolvidos em suprimentos libaneses entre 2023 e 2025 foram posteriormente sancionados pelos governos ocidentais por seu papel no transporte de petróleo russo.

Estes navios estão associados ao que as autoridades ocidentais chamam de » frota fantasma ». Este termo refere-se a um conjunto de petroleiros que são frequentemente antigos, operados através de estruturas jurídicas complexas e que podem usar métodos diferentes para tornar mais difícil identificar a origem, proprietário ou rota real de uma carga.

O petroleiro TM Hai Ha 568 ocupa um lugar central no arquivo libanês. Como flagman vietnamita, ele tinha entregue combustível ao Líbano em 2025 após uma viagem incluindo Chipre e Egito, bem como transferências de carga entre navios.

As transferências navio-navio não são em si mesmas uma atividade ilegal. São comuns no comércio marítimo. No entanto, as autoridades norte-americanas consideram-nas um indicador que exige uma vigilância especial quando estão associadas a outras práticas que podem mascarar a origem de uma carga.

A justiça libanesa está particularmente interessada na passagem de TM Hai Ha 568 pelo Egito. Os investigadores suspeitam que o navio não carregou o produto então entregue ao Líbano. Esta escala poderia então ter sido usada para apresentar o combustível como origem egípcia.

Este pressuposto permanece sujeito a investigação judicial.

Em 2026, a TM Hai Ha 568 estava sujeita a sanções de várias jurisdições ocidentais, incluindo a União Europeia, o Reino Unido, o Canadá e a Suíça. As autoridades europeias estão associadas ao transporte de petróleo sancionado e de práticas marítimas consideradas de risco irregular ou elevado.

Certificados de origem no centro das suspeitas

A questão da origem do combustível é crucial porque os países do G7 e os seus parceiros impuseram restrições aos serviços marítimos, financeiros e de seguros relacionados com o petróleo russos.

O mecanismo de nivelamento permite certos serviços de transporte ocidental para países terceiros onde o petróleo ou os produtos petrolíferos russos são vendidos abaixo dos limiares aplicáveis. Para os produtos abrangidos pelo processo libanês, os limites máximos distinguem o combustível de produtos refinados, como o gasóleo e o diesel.

A apresentação de combustível russo a partir de outro país poderia, portanto, se tal falsificação fosse demonstrada, alterar as condições comerciais da carga e permitir a sua venda sem as restrições associadas à sua origem real.

No entanto, os contratos libaneses impunham várias obrigações aos fornecedores. Em especial, tiveram de identificar o porto de carga, permitir que os navios fossem monitorizados pelo seu sistema de identificação automática e cumprir as restrições ao carregamento no mar.

As declarações de integridade que acompanham as propostas também previam o cumprimento das leis libanesas e internacionais aplicáveis.

Os inquéritos devem agora determinar se essas obrigações foram cumpridas e se os fornecedores dispõem de informações para identificar eventuais discrepâncias nos documentos comerciais ou nos certificados de origem.

Acordo sobre o petróleo com o Iraque

O mecanismo que permitiu essas importações remonta a 2021. Nessa altura, o Iraque tinha acordado em fornecer combustível pesado ao Líbano em condições de pagamento favoráveis para ajudar o país que enfrenta o colapso do seu sector da electricidade.

Visto que o combustível iraquiano não era diretamente adequado para as centrais elétricas libanesas, Beirute criou um sistema de troca. As empresas seleccionadas por concurso recuperaram o produto iraquiano e forneceram combustível compatível com as instalações eléctricas do Líbano.

Isto deu aos comerciantes internacionais um papel central no abastecimento energético do país. Também multiplicou as etapas comerciais e marítimas entre a entrega inicial de petróleo iraquiano e a chegada de combustível utilizável no Líbano.

O acordo de intercâmbio terminou em 2025.

As novas investigações concentram-se agora nesta complexa cadeia e nas empresas que a utilizaram. Em especial, terão de determinar a origem exacta das cargas, verificar a autenticidade dos certificados apresentados às autoridades libanesas e determinar se os funcionários públicos ou privados beneficiaram de operações irregulares.

Para um país onde os cortes de eletricidade permanecem ligados a décadas de subinvestimento, déficits públicos e má gestão, o desafio está além do cumprimento das sanções internacionais. A justiça libanesa deve agora determinar se foram perdidos fundos públicos nestas transacções e, se for caso disso, identificar responsabilidades nos vários contratos celebrados entre 2023 e 2025.