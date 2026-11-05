Golfo: negociar com o Irão sem romper com Washington

A derrota republicana abriu aos Estados do Golfo a possibilidade de influenciar ainda mais a política dos EUA em relação ao Irã. Mas sua segurança também depende de suas próprias escolhas. Omã propõe um pacto de não agressão envolvendo oito países. Entre a mediação do Qatar, as iniciativas sauditas e as exigências dos Emirados Árabes Unidos ou do Barém, ainda há que construir uma posição comum. O desafio é negociar compromissos verificáveis sem abandonar defesas ou prometer concessões americanas que as monarquias não controlam.

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A derrota republicana de 3 de novembro abre uma oportunidade para os Estados do Golfo pesarem mais sobre a política americana em relação ao Irã. Mas sua segurança não pode depender apenas do enfraquecimento de Donald Trump. Omã já propõe um pacto regional de não agressão. Para se tornar credível, esta iniciativa terá de reunir vizinhos com interesses diferentes, enquadrar represálias e preservar as defesas. O verdadeiro desafio é conseguir um lugar nas decisões que podem transformar seus territórios em um campo de batalha.

As monarquias do Golfo enfrentam dois riscos simultâneos. Uma nova ofensiva dos EUA poderia causar mais ataques às suas instalações. Um compromisso entre Washington e Teerão poderia também deixar as suas próprias exigências sem resposta. A sua margem de manobra reside entre estas duas ameaças. Procuram evitar a escalada, evitando uma paz negociada acima de suas cabeças.

A mudança política americana pode servir esse propósito. Os Democratas ganharam ambas as câmaras do Congresso, mas seus novos mandatos começarão em 3 de janeiro de 2027. Até então, Trump manteve a presidência e os oficiais eleitos cessantes permaneceram no cargo. A votação cria uma abertura política imediata, não uma protecção militar imediata. Por conseguinte, as capitais do Golfo têm interesse em realizar paralelamente as suas diligências em Washington e o seu diálogo regional.

Em 5 de novembro, Badr Albusaidi e seu homólogo iraniano Abbas Araghchi novamente trocaram por telefone. Eles discutiram disposições políticas e técnicas para restaurar a navegação sem obstáculos no Estreito de Ormuz. Insistiram em acordos duradouros, segurança marítima e respeito pela soberania. Este intercâmbio alarga as abordagens regionais sem constituir a assinatura do pacto previsto.

Os Estados do Golfo querem decidir sobre as condições de segurança

A diplomacia regional não esperou pelo resultado americano. Em 26 de outubro, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Omani, Badr Albusaidi, propôs um pacto entre oito estados. Reuniria os seis membros do Conselho de Cooperação do Golfo, do Irão e do Iraque. O seu projecto mantém parcerias externas, mas coloca os países ribeirinhos no centro dos acordos de segurança.

Esta proposta afecta uma fraqueza da ordem regional. Os Estados do Golfo acolhem forças estrangeiras e têm capacidades militares significativas. No entanto, eles não decidem sobre objetivos americanos ou escolhas iranianas. Podem sofrer as consequências de uma operação que não desejaram. Podem então descobrir que as prioridades dos seus parceiros mudaram.

O conflito iniciado em 28 de fevereiro de 2026 tornou esta dependência particularmente visível. Os ataques americanos e israelenses foram seguidos por ataques iranianos na região. As defesas protegeram instalações sem remover todas as vulnerabilidades. Para as economias baseadas no comércio, serviços e investimento, a recorrência de crises em si torna-se uma ameaça estratégica.

A busca pela autonomia aborda esse problema concreto. Visa assegurar compromissos em matéria de territórios, infra-estruturas e tráfego marítimo. Implica igualmente que certas utilizações do território nacional possam ser recusadas. Nenhuma destas abordagens exige o abandono das alianças existentes. Em vez disso, procuram reduzir o fosso entre risco e tomada de decisão.

Seis capitais, várias maneiras de negociar com o Irã

No entanto, apresentar o Golfo como um bloco pronto para assinar com Teerão iria mascarar o principal obstáculo. As seis monarquias partilham uma exposição ao conflito, mas não as mesmas relações com o Irão. Seus canais diplomáticos, alianças e experiências de ataques diferem. Uma iniciativa colectiva deve colmatar estas lacunas.

Omã defende a construção de uma estrutura que inclui todos os moradores locais. O Qatar está trabalhando em um objetivo mais imediato: aproximar Washington de Teerã. Em 3 de Novembro, o seu Departamento dos Negócios Estrangeiros confirmou o intercâmbio contínuo de propostas, sem anunciar qualquer avanço específico. Doha também mencionou estreita coordenação com outros membros do CCG para evitar a escalada. Esta convergência em matéria de urgência ainda não é um acordo sobre concessões.

A Arábia Saudita combina diálogo e diversificação de suas parcerias de defesa. Em 26 de outubro, Riade apresentou a visita de Khalid bin Salman a Teerão como um processo de desescalço. Participaram nesta iniciativa representantes dos outros países do Pacto de Defesa de Meca. O comunicado saudita apoiou a mediação do Qatar e do Paquistão. Para Riade, discutir com o Irã pode, portanto, acompanhar o fortalecimento de outros laços militares.

Os Emirados Árabes Unidos adoptaram uma política económica mais coerciva. Em 19 de agosto, sua diplomacia anunciou a cessação das transações comerciais e financeiras com o Irã. No entanto, em 1 de novembro, o conselheiro presidencial Anwar Gargash ainda esperava um resultado diplomático, enquanto afirmava a preparação de seu país para o pior. Abu Dhabi, portanto, não se permite ser reduzido a uma escolha permanente entre aproximação e confronto.

Bahrein também defende uma abertura condicional. No Diálogo de Manama, o seu Ministro Abdullatif Al Zayani apoiou um quadro regional acessível ao Irão. Estava ligado ao respeito à soberania, à navegação e à renúncia à força. O Koweit, por seu lado, saudou o memorando entre os Estados Unidos e o Irão de Junho, sublinhando a não interferência e soluções duradouras.

Essas posições permitem uma base comum, sem remover divergências. A primeira negociação deve, portanto, ter lugar entre as próprias monarquias. Que compromissos podem assumir em conjunto? Que violações exigem uma resposta colectiva? Sem resposta, Teerão poderia negociar separadamente com cada capital, e as garantias obtidas permaneceriam fragmentadas.

Congresso oferece alavanca, não poder de veto no Golfo

A vitória democrática torna Washington mais receptiva a um desafio à condução da guerra. Os Estados do Golfo podem utilizar as suas relações diplomáticas para defender objectivos específicos. As auditorias, o controlo das despesas, a revisão das vendas de armas e o debate operacional oferecem vários pontos de entrada. Sua influência dependerá de sua capacidade de convencer oficiais eleitos americanos, não apenas para obter uma entrevista presidencial.

O argumento mais forte diz respeito aos próprios interesses americanos. Uma escalada pode expor soldados implantados, mobilizar mais recursos e enfraquecer parceiros regionais. As capitais do Golfo podem documentar esses custos e apresentar soluções negociadas. Esta abordagem beneficiaria com a manutenção da transparência. Substituir uma proximidade exclusiva com Trump com um alinhamento exclusivo com seus oponentes criaria uma nova dependência.

O volume de compromissos militares mostra por que razão esta relação não pode ser reduzida a algumas declarações. Em 18 de setembro, um estudo parlamentar dos EUA havia identificado mais de 64 bilhões de dólares em vendas de armas propostos desde fevereiro. Preocupavam Israel, Jordânia e cinco monarquias do Golfo. Globalmente, 25,3 bilhões de dólares estavam sob procedimentos de emergência além da revisão parlamentar ordinária. Estes montantes referem-se às notificações, não às entregas já efectuadas.

Um Congresso mais exigente poderia fortalecer o controle. Ele não comandaria diretamente as forças armadas. Trump reteria recursos financiados e poder de veto sobre os textos submetidos para sua assinatura. Superar requer dois terços dos eleitores em cada sala. Os representantes eleitos também podem recusar novos créditos, mas suas arbitragens permanecem políticas. Por conseguinte, o resultado da votação não garante a cessação de uma operação nem a adopção de um programa favorável às monarquias.

A protecção americana continua a ser uma necessidade e uma restrição

A procura de um pacto com o Irão não torna as defesas existentes inúteis. O envolvimento diplomático pode reduzir as oportunidades de conflito. Não substitui as capacidades de alerta, de intercepção ou de protecção das instalações. O desafio consiste em tornar estes meios compatíveis com uma política regional de desfasamento.

A questão das bases estrangeiras está no centro desta dificuldade. Os países de acolhimento devem distinguir entre defender o seu território e atacar operações contra um vizinho. Podem solicitar consultas prévias e regras mais precisas sobre a utilização das suas infra-estruturas. O seu âmbito de aplicação dependerá dos acordos aplicáveis e da sua aplicação efectiva. Uma declaração de neutralidade não é suficiente para regular essas utilizações.

Teerão, por sua vez, deve aceitar que uma presença militar estrangeira não justifica um ataque a um país vizinho. Sem este compromisso, o Irão manteria a possibilidade de alargar o seu confronto com Washington às monarquias do Golfo. Um pacto que deixe esta exceção indefinida poderia oferecer seguro político sem proteção efetiva.

O outro perigo seria prometer autonomia militar imediata. A cooperação existente não desaparece sem custos. A mudança de fornecedor não restaura instantaneamente uma defesa integrada. Diversificar as parcerias pode ampliar as opções, mas também aumentar as questões de coordenação. Os Estados do Golfo procuram uma capacidade de decisão adicional, não necessariamente a saída de todos os seus parceiros.

Que pacto de não agressão deveria realmente abranger

A fórmula parece simples: cada signatário compromete-se a não atacar os outros. A sua aplicação é muito menos. Devem ser definidos atos proibidos, responsabilidades e procedimentos pós-incidentes. Uma promessa geral seria demasiado fácil de contornar por uma acusação de cumplicidade ou de intervenção de um grupo armado.

O primeiro compromisso diz respeito aos territórios e às infra-estruturas civis. Os portos, aeroportos, centrais eléctricas e instalações de dessalinização são de importância vital. A sua protecção deve ser explícita. Um mecanismo de notificação e uma linha de comunicação permanente poderiam ajudar a lidar com um incidente antes da resposta. São opções de negociação, não são mecanismos já aceites.

A segunda parte diz respeito a actores armados não estatais. Não se pode presumir que o Irão controle automaticamente cada uma das suas decisões. Este limite não deve tornar-se uma isenção geral. Um texto poderia impor obrigações verificáveis em matéria de financiamento, transferência de armas e utilização do solo. A presença do Iraque teria então uma utilidade operacional, para além do símbolo diplomático.

A terceira parte trataria da navegação. Um acordo não seria aceitável para as monarquias se ele desse discrição iraniana sobre as passagens. O lançamento do CGC de 18 de outubro rejeita pré-autorização, restrições ilegais e taxas de passagem. A segurança de um estreito não pode depender de uma autorização renegociada para cada crise.

Por último, as garantias exigem procedimentos concretos. Quem encontra uma violação? Que informações devem as partes fornecer? Quanto tempo se conhecem? Um mecanismo comum de investigação poderia limitar as acusações concorrentes. Medidas de graduação poderiam impedir um incidente de causar imediatamente a quebra do pacto. Tais acordos exigiriam acordo e acesso aos observadores.

Uma garantia externa também teria limites. O apoio de um grande poder ou das Nações Unidas não produz automaticamente uma intervenção. As empresas do garante e as circunstâncias da sua aplicação devem ser clarificadas. Sem esses detalhes, múltiplas assinaturas simplesmente adicionariam atores a uma promessa difícil de cumprir.

Monarquias não podem oferecer o que não controlam

O Irão também precisaria de razões concretas para aceitar estas restrições. As relações menos hostis com os vizinhos poderiam reduzir o isolamento e tornar o comércio mais previsível. Mas as monarquias não podem levantar as sanções americanas sozinhas. Nem podem garantir as decisões militares de Israel ou dos Estados Unidos.

Um pacto regional e as negociações americano-iranianas deveriam, portanto, ser articuladas sem confusão. O primeiro pode enquadrar o comportamento entre vizinhos. O segundo é tratar dos compromissos de Washington, incluindo as restrições económicas envolvidas. Prometer uma em troca de uma medida que apenas um terço pode tomar criaria uma falha de execução desde o início.

O mesmo se aplica às expectativas em relação a Teerão. Um compromisso marítimo não resolveria toda a questão nuclear. Um compromisso contra ataques não faria desaparecer mísseis. O CCG apela especificamente a discussões para cobrir nuclear, drones, mísseis e apoio a grupos armados. Exige também a participação em medidas de segurança.

Esta ambição levanta um problema de tempo. Para resolver todas as disputas antes de qualquer medida de relaxamento pode bloquear o todo. Relatar todas as perguntas difíceis pode, por outro lado, reproduzir uma frágil trégua. Por conseguinte, uma abordagem gradual deverá combinar um primeiro resultado limitado com prazos explícitos para outros ficheiros. Cada concessão exigiria uma consideração identificável e verificável.

O primeiro evento será reunir os participantes

O principal obstáculo aparece mesmo antes da elaboração de um tratado. Em 13 de setembro, Omã anunciou o adiamento de uma reunião regional planejada em Salalah. O departamento invocou a busca de consenso e condições favoráveis para o diálogo. Este precedente mostra que o acordo sobre o princípio da discussão não é suficiente para organizar uma negociação comum.

Um primeiro passo seria avançar com compromissos limitados. As partes estabelecerão comunicações directas, reduzirão certos riscos militares e grupos de trabalho abertos. Este método poderia produzir resultados sem esperar por um acordo geral. Permaneceria vulnerável sem apoio político sustentado às medidas técnicas.

Uma segunda trajetória seria a multiplicação de arranjos bilaterais. Cada capital procuraria proteção adaptada às suas emergências. Este caminho pode desbloquear contatos, mas pode priorizar a segurança dos vizinhos. Um país melhor protegido não torna automaticamente a região mais estável se as pressões se moverem para outro.

O terceiro curso seria o retorno a um confronto mais amplo, após um fracasso diplomático ou uma má apreciação das intenções opostas. O enfraquecimento eleitoral de Trump não o exclui. Teerã poderia superestimar as restrições americanas. Washington poderia considerar uma demonstração de força para melhorar sua posição. Os países do Golfo estariam, então, melhor fora de manter seus canais abertos, inclusive quando as discussões se tornam mais difíceis.

Os próximos sinais úteis serão observáveis: uma reunião real, participantes mandatados e uma agenda comum. Em Washington, devem ser analisadas as abordagens concretas dos funcionários eleitos e dos textos propostos. No Golfo, resta a questão decisiva de saber se os oito Estados previstos por Omã podem definir obrigações comuns antes da próxima crise.

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