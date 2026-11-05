Cisjordânia: Herzog avisa sobre a violência dos colonos

Revelada em 4 de novembro de 2026, uma carta de 8 de outubro mostrou a preocupação de Isaac Herzog com a violência dos colonos na Cisjordânia ocupada. O Presidente israelita apela a uma resposta coordenada a grupos violentos e alerta Benjamin Netanyahu sobre os riscos de escalada. Seus pedidos precedem vários ataques documentados em outubro. Os dados das Nações Unidas, as declarações presidenciais anteriores e a resposta do exército permitem distinguir o aviso político das mudanças reais no terreno.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Numa carta datada de 8 de outubro de 2026, que foi revelada pela imprensa israelense em 4 de novembro, Isaac Herzog avisou Benjamin Netanyahu sobre o risco de mais violência na Cisjordânia ocupada. O Presidente pediu uma resposta coordenada aos grupos violentos, enquanto as Nações Unidas documentaram um nível recorde de ataques.

Herzog e violência do colono: um correio revelado

Dois meios de comunicação israelenses publicaram trechos do documento em 4 de novembro. Disseram que tinham acesso ao correio. A carta completa não foi publicada pela Presidência nos documentos consultados. Por conseguinte, o alerta às autoridades precede a sua divulgação pública em quase um mês.

Um desses meios de comunicação cita o Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu, o Ministro da Defesa Israel Katz, o Chefe do Estado-Maior Eyal Zamir e o Conselheiro Jurídico do Governo Gali Baharav-Miara. Herzog relata falta de pessoal e ferramentas descritos por militares, policiais e membros do Shin Bet que se encontraram em campo.

O Presidente referiu-se a uma situação « altamente explosiva e perigosa ». Ele teme o impacto sobre a segurança, o funcionamento do Estado, sua economia, sua posição internacional e as comunidades judaicas na diáspora. Sublinha também a culpa moral da violência contra palestinianos inocentes. Estas consequências são riscos formulados pelo Herzog, não a constatação de que todos teriam ocorrido.

Grupos organizados e o risco de confronto com o exército

Segundo notícias da imprensa israelita, Herzog recusa reduzir os factos a incidentes isolados. Ele descreveu a atividade criminosa organizada e pediu que os grupos envolvidos fossem tratados como tal. No entanto, deseja distinguir estes grupos de todos os colonos, e envolver líderes de acordo na resposta das autoridades.

Uma mídia israelense também relatou um aviso relacionado aos confrontos no final de setembro em Jalud, onde as forças israelenses intervieram, entre outras coisas, para permitir que uma família palestiniana voltasse para suas casas. Herzog acredita que o episódio poderia ter resultado no disparo de soldados contra cidadãos israelenses ou na morte de um membro da polícia de fronteira. Prevê, a partir deste cenário, uma escalada que pode levar a uma guerra civil. Este é um alerta condicional, não o anúncio de tal conflito.

O programa solicitado inclui reforços, detenções e investigações, bem como o desmantelamento de grupos violentos. Herzog também defende detenção administrativa e coordenação com serviços sociais, educação e comunidades. Essas propostas estão contidas na carta; não provam sua adoção pelo governo.

Uma condenação já feita publicamente em setembro

Uma publicação oficial da Presidência de 30 de Setembro confirma a visita que precedeu a carta. Na sede da divisão da Cisjordânia, Herzog já havia denunciado o crime nacionalista e chamado líderes políticos para capacitar as forças de segurança para prendê-lo.

O seu discurso associou então a defesa do Estado de direito, a reputação de Israel e a protecção dos colonatos. O âmbito político da carta deve ser lido neste contexto. Herzog pede ação contra os autores da violência sem defender o desmantelamento do sistema de assentamento em provas públicas. Sua crítica à inação e seu apoio aos assentamentos coexistiam em suas declarações.

Esta distinção não elimina a gravidade do aviso. No entanto, evita apresentar o correio como uma mudança de posição sobre o estatuto do território ou como uma ruptura geral com a política israelense na Cisjordânia.

Outubro, um nível recorde documentado pela ONU

As observações humanitárias fornecem uma medida separada do alerta presidencial. No seu relatório de 29 de Outubro, o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários, OCHA, registou 397 ataques contra colonos que causaram vítimas ou danos materiais entre 1 e 26 de Outubro. Mesmo antes do final do mês, esse total ultrapassou todos os balanços mensais registrados desde o início do seguimento em 2006.

A contagem registra incidentes que causaram ou causaram danos; portanto, não identifica todas as formas de assédio. Para a semana de 20 a 26 de outubro, a agência tem 62 ataques em 49 comunidades, incluindo 38 relacionadas à colheita de azeitonas.

O relatório anterior, datado de 22 de outubro, já havia registrado 2.159 ataques desde o início de 2026 em mais de 300 comunidades. Ele também relatou o incêndio de uma mesquita em Mikhmas e o ataque aos participantes em uma atividade de colheita em Taybeh, incluindo representantes diplomáticos e municipais. Estes acontecimentos são posteriores à carta: lançam luz sobre a deterioração da situação, mas não podem ter motivado uma carta enviada em 8 de Outubro.

A colheita centra-se em questões económicas e de protecção

A colheita torna o acesso à terra particularmente visível. De acordo com o relatório OCHA de 15 de Outubro, o sector da oliva prevê habitações entre 80.000 e 100.000 famílias palestinianas. A agência já tinha documentado 199 ataques relacionados à colheita entre 1 de setembro e 12 de outubro, antes do início oficial da campanha.

As perdas excedem azeitonas roubadas ou árvores destruídas. Uma parcela cujo acesso seja interrompido também não pode ser colhida a tempo. Para os agricultores, a protecção deve, por conseguinte, abranger a possibilidade de aderir à terra e de aí trabalhar, e não apenas a resposta à agressão.

Em uma declaração emitida em 27 de outubro, o exército israelense afirma ter implantado reforços e protegido cerca de 100 locais de colheita coordenados. Garante que a grande maioria destas operações se realize sem incidentes incomuns. Esta apresentação centra-se em actividades coordenadas sob protecção militar. Não responde individualmente aos ataques identificados pelas Nações Unidas nem às restrições ao acesso a determinadas parcelas.

Aplicação da lei, sem retirar o quadro de ocupação

O debate sobre os meios policiais e militares não resolve a questão jurídica mais ampla. Em seu parecer consultivo de 19 de julho de 2024, o Tribunal Internacional de Justiça considerou ilegal a presença de Israel no Território Palestiniano Ocupado. Em particular, declarou que Israel deveria cessar qualquer nova atividade de assentamento e evacuar colonos do território ocupado. Este parecer consultivo não é um julgamento criminal.

A carta de Herzog está noutro terreno: impedir a escalada e impor uma resposta estatal a grupos violentos. A eficácia dessa resposta será medida por factos verificáveis: Acesso palestiniano às suas terras, prevenção de ataques, investigações e acompanhamento judicial. A publicação de um aviso presidencial, por si só, não é suficiente para estabelecer que se realizou uma mudança no terreno.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews