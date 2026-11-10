Golfo aprova sede avançada no Kuwait

Os países do Conselho de Cooperação do Golfo aprovaram, em 10 de novembro de 2026, em Manama, a abertura de uma sede avançada do seu comando militar unificado no Kuwait. A decisão prevê igualmente o destacamento de forças, sem especificar o seu número, composição ou calendário de chegada. Este acordo faz parte de uma cooperação militar iniciada desde a criação do comando em dezembro de 2013. O anúncio diz respeito a uma decisão ministerial e não confirma um destacamento já realizado no terreno.

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Os seis países do Conselho de Cooperação do Golfo aprovaram uma sede avançada no Kuwait na terça-feira, 10 de novembro de 2026. Este acordo estará sob o seu comando militar unificado. A decisão também prevê a implantação de forças cuja força e composição permanecem desconhecidas.

Jassem Mohammed Al-Boudaiwi, Secretário-Geral do CCG, anunciou esta decisão após uma reunião de Ministros da Defesa em Manama. Trata-se da abertura de uma estrutura avançada e da afectação de recursos militares. O anúncio não confirma que as tropas já se juntaram ao local.

Sede avançada em Kuwait

O Conselho Conjunto de Defesa aprovou esta medida na sua 23.a sessão na capital do Barém. O Ministro da Defesa do Barém, Abdallah bin Hassan Al-Nouaimi, presidiu ao processo. Participaram representantes dos outros cinco Estados-Membros.

O CCG reúne Barém, Kuwait, Omã, Catar e Emirados Árabes Unidos. O projecto anunciado diz respeito à sua cooperação militar conjunta. Seu apego ao comando unificado faz parte de uma organização já existente.

Os Ministros aprovaram igualmente o destacamento de forças consideradas adequadas às necessidades do acordo. Não há militares que acompanhem o anúncio. A primeira informação disponível não especifica mais as unidades em causa, o seu equipamento ou a distribuição das contribuições nacionais.

Uma decisão tomada em Manama

O encontro teve lugar num período de fortes tensões regionais. Os países do Golfo continuam a enfrentar as consequências da guerra entre o Irão, os Estados Unidos e Israel. Os ataques de mísseis e drones, bem como as perturbações marítimas, colocaram a sua segurança na vanguarda.

A escolha do Kuwait é o novo desenvolvimento desta reunião ministerial. Por si só não determina o âmbito das futuras operações. Não há informações detalhadas sobre as missões específicas da nova sede ou sua relação operacional com outras instalações militares do país.

O comando unificado data de 2013

Os líderes do Golfo apoiaram o estabelecimento do comando militar unificado na sua cimeira de dezembro de 2013 no Kuwait. Em seguida, confiaram ao Conselho Conjunto de Defesa as medidas necessárias à sua execução.

Esta decisão fazia parte de um conjunto de medidas destinadas a reforçar a defesa colectiva dos Estados-Membros. As seguintes decisões centraram-se nos recursos humanos, no orçamento e na activação desta estrutura. O acordo anunciado esta terça-feira prolonga, portanto, a cooperação institucional por mais de uma década.

Resta especificar o calendário de abertura para o quartel-general avançado. As autoridades ainda não divulgaram a sua localização exata, força ou a data de chegada das forças a serem afetadas.

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