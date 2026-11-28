Em 2027, Rabobank tornou-se o patrocinador da equipe feminina Visma-Lease a Bike, liderada por Marianne Vos e Pauline Ferrand-Prévot. O grupo holandês havia retornado como parceiro em julho de 2025. Visma permanecerá associado ao treinamento, enquanto o banco manterá sua posição atual sobre camisas masculinas e esperanças.

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Rabobank vai nomear Marianne Vos e Pauline Ferrand-Prévot equipe de ciclismo de 2027. Na sexta-feira, 27 de novembro, o banco e a equipe holandesa anunciaram que a equipe feminina iria concorrer sob o nome de Rabobank, Lease a Bike Womens Pro Cycling Team. O banco não assume o mesmo papel com a equipa masculina.

Um novo nome para a equipa feminina

No nome anunciado em 2027, Rabobank tomou o lugar de Visma ao lado de Lease a Bike. O grupo de software permanecerá envolvido no treinamento como parceiro fundador. O banco, por sua vez, continuará a ser parceiro das equipes masculinas e de desenvolvimento, sem qualquer alteração anunciada na localização do seu logotipo em suas camisas. Os parceiros não divulgaram o montante ou a duração do novo acordo no anúncio de 27 de Novembro.

Um retorno ao primeiro plano depois do que está nas camisas

Rabobank já estava nas camisas desde 1 de julho de 2025, quando o banco se tornou sócio das três equipes da estrutura. A mudança para o status de patrocinador do título altera a visibilidade de seu compromisso: seu nome designará a equipe feminina nas listas iniciais e rankings assim que o nome for registrado. Rabobank já havia dado seu nome a uma equipe profissional de 1996 a 2012. O seu e o Ferrand-Prévot correram cinco anos cada para a formação de ex-mulheres apoiada pelo banco, de acordo com a sua equipa actual.

Ferrand-Prévot venceu o Tour de France Femmes em 2025 sob Visma-Lease a Bike, à frente de Demi Vollering e Kasia Niewiadoma-Phinney. A senhora e a senhora francesa continuam a ser os dois líderes destacados no anúncio da nova parceria. O treinamento é uma das equipes com uma licença Women’s WorldTour para o ciclo 2026-28. A União Internacional de Ciclismo planeja publicar a lista final de equipes registradas para a temporada de 2027 em 8 de dezembro.

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