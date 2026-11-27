A partir de 3 de dezembro de 2026, o Senegal abriu a renovação dos cartões de identidade biométricos da CEDEAO emitidos em janeiro de 2017. A medida complementa a campanha já aberta para cartões emitidos em 2016. Os pedidos são feitos no Senegal ou em embaixadas e consulados senegaleses no exterior.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

A partir de quinta-feira, 3 de dezembro de 2026, os senegaleses cujo cartão de identidade biométrico nacional da CEDEAO foi emitido em janeiro de 2017 podem solicitar renovação. A Direção de Automação de Arquivos anunciou nesta sexta-feira, 27 de novembro, a expansão desta campanha, que já cobria cartões emitidos em 2016. O processo também está aberto aos senegaleses que vivem no exterior.

Verificar a data de emissão indicada no cartão

A campanha visa agora títulos emitidos entre 4 de outubro de 2016 e 31 de janeiro de 2017, inclusive. Para cartões datados de janeiro de 2017, 3 de dezembro marca o primeiro dia em que seus titulares podem se candidatar. Os cartões emitidos entre 4 de outubro e 31 de dezembro de 2016 já faziam parte da primeira fase, lançada em 25 de setembro. O comunicado de imprensa convida os seus licenciados a arquivar os seus pedidos sem demora, se ainda não tiver sido feito.

Por conseguinte, deve ser feita uma distinção entre a data em que o processo é admissível e a data no cartão. 3 de dezembro é a abertura de candidaturas para o novo grupo de titulares. Não é uma data de validade comum ou abertura de renovação para todos os cartões emitidos em 2017.

Onde arquivar o arquivo, no Senegal e no exterior

No Senegal, os pedidos são apresentados a centros de recrutamento em delegacias, prefeituras e subprefeituras. No exterior, o processo ocorre através dos centros de embaixadas e consulados senegaleses. O anúncio de 27 de Novembro não estabelece calendários comuns para estas janelas. É útil verificar os arranjos de recepção com seu centro antes de viajar.

Para a campanha inaugurada em setembro, o Ministério do Interior indicou que o depósito exigia uma cópia do antigo cartão biométrico, uma certidão de nascimento e sua cópia literal. Ele especificou que o novo cartão se retiraria ao centro de inscrição após a apresentação do recibo de depósito e do cartão antigo. Por conseguinte, ambos os documentos devem ser conservados até à sua retirada. O anúncio de extensão não dá um único prazo para emitir o novo título.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews