Nawaf Salam referiu-se à continuação de certas missões da UNIFIL. Baabda anuncia um crédito por empréstimos solares a indivíduos. O Kuwait convoca o embaixador iraniano após um ataque. Os europeus adiam a sua decisão sobre o financiamento da Ucrânia. Em Quebec, o Supremo Tribunal confirmou a essência do Ato 21.
Sábado 28 de novembro de 2026, edição da meia-noite, horário de Beirute.
Líbano: as missões da UNIFIL podem continuar durante a retirada
Na sexta-feira, Nawaf Salam indicou que a França estava a preparar um texto para permitir à UNIFIL prosseguir temporariamente determinadas tarefas após 31 de Dezembro, o fim previsto do seu mandato. O objectivo seria preservar parte do regime durante a retirada, não renovar automaticamente o actual mandato. Separadamente, sete deputados recebidos pelo primeiro-ministro suplicaram por seis meses de missões inalteradas. Ainda não há nova votação no Conselho de Segurança ou decisão sobre a força que poderia seguir-se.
Em Nabatiyah, o Ministério do Interior anunciou o retorno de agentes da governadoria ao sérail restaurado. O Exército Libanês também anunciou a entrega de um caminhão-tanque para a união do município de Chqif com o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. Não foi relatado esquema de distribuição de água.
Empréstimos solares: duplos de crédito público, janela ainda por definir
A Presidência anunciou a Lei n.o 75, que abre uma dotação adicional de 1.790 mil milhões de libras para financiar empréstimos a pessoas portadoras de projectos solares. Em comissão, o projeto cobriu 895 bilhões. O anúncio não especifica a taxa, o montante máximo por empréstimo, ou a organização para a qual os arquivos podem ser arquivados.
Baabda também anunciou um texto votado em 12 de novembro, destinado à venda e eliminação de bens em áreas ocupadas pelo exército israelense. A Presidência entrou na data de 28 de Novembro para a Lei n.o 81. A sua publicação no Jornal Oficial, a sua entrada em vigor e o seu âmbito preciso continuam a ser verificados.
Golfo: convocação no Kuwait, carga parada de acordo com Washington
O Kuwait reuniu na sexta-feira o embaixador do Irão e deu-lhe uma nota de protesto. As autoridades do Kuwait atribuem o ataque do dia anterior a Teerão, que matou dois técnicos italianos e feriu outros dois. O Irão nega o seu envolvimento. O Ministério do Kuwait não anunciou quaisquer medidas adicionais.
O comando militar dos EUA também afirma ter parado o porta-aviõesPacific Archerquinta-feira no Golfo de Omã. Washington diz que a carga da bandeira Palau tinha deixado Bandar Abbas apesar do bloqueio dos EUA. O comando assegura que a tripulação civil não foi ferida; A condição do vaso não foi confirmada de forma independente.
Em Islamabad, Arábia Saudita, Paquistão e Turquia reafirmaram seu apoio à segurança do reino diante dos ataques huthis. O seu comunicado de 27 de Novembro não prevê um calendário para a intervenção ou o envio de tropas. Só a aprovação do Pacto por parte de Ancara não lhe permite datar a sua entrada em vigor.
União Europeia: o empréstimo à Ucrânia regressa em Dezembro
Vinte e quatro Estados-Membros apoiam a proposta da Ucrânia de novo financiamento, afirmou o Presidente do Conselho Europeu, António Costa. A Bulgária só quer participar na componente não militar. A reunião extraordinária não resultou nem no empréstimo proposto de 45 mil milhões de euros nem num acordo sobre o orçamento europeu 2028-2034. O Conselho anunciou que retomaria a revisão do financiamento em Dezembro.
Quebec: a lei sobre secularismo permanece aplicável, com uma exceção
A Suprema Corte do Canadá confirmou sexta-feira a essência da lei secular de Quebec. As restrições ao uso de sinais religiosos para certos funcionários públicos, incluindo professores de serviço público e policiais, permanecem em vigor. O Tribunal rejeitou a exigência de se sentar face a face na medida em que se aplicava aos deputados de Quebec: a lei democrática em questão não pode ser excluída pela cláusula derrogatória invocada pelo Quebec.
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