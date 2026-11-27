Stade Rennais assumiu a liderança da primeira equipe de Franck Haise na sexta-feira 27 de novembro. O clube anuncia um procedimento relativo ao treinador e dois assistentes, sem formalizar uma quebra de contrato. Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre e Hervé Sekli assumir antes da viagem para Toulouse no domingo.

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Stade Rennais tirou Franck Haise de liderar sua primeira equipe na sexta-feira, 27 de novembro. O clube anunciou que havia iniciado um processo sobre o treinador e dois de seus assistentes, Johann Ramaré e Lilian Nalis. Ele confiou a equipe a Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre e Hervé Sekli até segunda ordem.

O comunicado não especifica a natureza do processo nem anuncia a rescisão do contrato de Franck Haise. Por outro lado, confirmou que o treinador e os dois assistentes deixaram de liderar a equipe profissional. A mudança vem dois dias da viagem ao Estádio de Toulouse, domingo 29 de novembro às 17:15, para o 12o dia da Ligue 1.

Franck Haise derrotado após a derrota em Nijmegen

Rennes caiu 3-1 quinta-feira 26 de novembro nos Países Baixos contra NEC Nijmegen no quinto dia da fase da Liga Europa. Foi a quinta partida consecutiva sem uma vitória dos Rennes, todas as competições combinadas. Em novembro, eles concederam um empate contra os Olympiakos (0-0), perdidos em casa contra Lille (1-2), em seguida, compartilhado pontos em Lorient (1-1).

A administração retornou a Haise em fevereiro de 2026 para suceder Habib Beye. O ex-treinador de Lens e Nice conhecia o clube, onde havia trabalhado em treinamento de 2006 a 2012. No final da última temporada, sua equipe ganhou oito de seus doze jogos do campeonato e ganhou um lugar na Liga Europa. O clube anunciou em agosto a extensão de Haise, Ramaré e Nalis até junho de 2028.

Três técnicos assumem o comando

Rennes confiou a atuação a um trio em vez de anunciar um sucessor. Sébastien Tambouret já estava dirigindo a reserva. Depois de Toulouse, os Rennais devem receber Brest em 6 de dezembro na Liga 1, em seguida, o Dinamo Zagreb em 10 de dezembro na Liga Europa. O clube não deu tempo para o período de atuação ou calendário para a continuação do procedimento.

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