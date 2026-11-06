Estações de água: a corrente restaurada em 36 horas

O estabelecimento das águas de Beirute e Monte Líbano anuncia a restauração da corrente nas estações relevantes do Chouf em Jbeil em 36 horas. No seu comunicado de imprensa de 5 de Novembro, atribuiu esta reativação à coordenação directa com a Electricidade do Líbano e negou qualquer pressão política. O anúncio especifica o âmbito geográfico das religações, mas não detalha as estações em causa, as condições financeiras acordadas ou o estado da distribuição de água a cada assinante.

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O estabelecimento das águas de Beirute e Monte Líbano afirma que obteve a restauração da corrente nas estações relevantes do Chouf em Jbeil em 36 horas. Em um comunicado de imprensa divulgado na quinta-feira, 5 de novembro, a organização explicou que havia resolvido o problema diretamente com a Electricidade do Líbano (EDL). Ele nega que este reavivamento é o resultado da pressão política.

O esclarecimento vem após o lançamento de um artigo apresentando o episódio como um passo para trás do Ministro da Energia e Água, Joe Saddi, contra Walid Joumblatt. A instituição rejeita esta leitura e descreve um tratamento administrativo entre as duas instituições.

Estações de água afetadas do Chouf em Jbeil

Segundo a agência, o corte de energia havia afetado todas as regiões entre o Chouf e Jbeil, sem exceção. Assegurou que a medida era geral e formal. Não teria tido em conta quaisquer critérios regionais, religiosos ou partidários.

O estabelecimento anuncia então a reconexão de todas as áreas em causa no prazo de 36 horas. No entanto, o comunicado de imprensa não contém uma lista de estações ou horas específicas de encerramento e recuperação.

Este anúncio diz respeito ao fornecimento de electricidade das instalações. Não apresenta um balanço da distribuição de água em cada localidade. Por conseguinte, não leva à conclusão de que todos os assinantes tenham encontrado simultaneamente a sua fonte de alimentação habitual.

Clarificação no arquivo de histórico

A disputa faz parte da campanha lançada pela EDL em 2 de novembro contra organismos públicos que não pagaram suas contas. Os cortes suscitaram preocupações em relação aos serviços dependentes da electricidade, incluindo a água e as telecomunicações.

Em 4 de novembro, o diretor do estabelecimento de água, Rabih Khalifé, já havia assegurado que o problema dos poços Iqlim el-Kharroub estava sendo resolvido. Esta declaração seguiu uma troca com o deputado Bilal Abdallah. O comunicado de quinta-feira especifica agora um âmbito mais amplo, de Chouf a Jbeil, bem como um prazo para a reconexão.

A organização não publica quaisquer valores pagos para EDL, cronograma e status de atraso. Por conseguinte, o restabelecimento da corrente anunciada não permite estabelecer as condições financeiras do acordo entre as duas instituições.

Chabrouh Dam, Faraya, 1 de outubro de 2017. Ilustração de arquivos, não relacionados com as estações em causa. Foto: FOSS-the-world / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

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