Em Tell al-Burak, ao sul de Saida, o revestimento de uma prensa fenícia contém fragmentos de cerâmica esmagada. Os detritos não foram encontrados a granel ao lado da instalação: era parte da argamassa de cal que cobria as bacias. As análises publicadas em 2025 mostram que esta argamassa pode endurecer na presença de água.
Entrando no tanque de imprensa
A imprensa foi liberada a cerca de nove quilômetros de Saida, na encosta de um antigo assentamento costeiro libanês. A equipe de escavação coloca sua construção provavelmente em VIIeséculo AEC, sem excluir o fim do VIIIeOs pesquisadores estudaram a superfície da bacia onde as uvas eram trolladas e a superfície do tanque de coleta de sucos. A forma da instalação, as sementes de uva encontradas no local e a presença de muitas ânforas apoiam a sua identificação como prensa de vinho.
Observando seções finas do revestimento sob microscópio, os pesquisadores reconheceram grãos de argila misturados com cal. Estes grãos são o principal material adicionado ao aglutinante nas amostras analisadas. Os Tessons também foram identificados nos revestimentos de outros dois desenvolvimentos do local, cuja função precisa não está estabelecida. O método não foi, portanto, reservado para um único tanque.
Por que a cerâmica esmagada mudou a argamassa
As primeiras análises publicadas em 2020 estabeleceram a presença de cerâmica na argamassa e sugeriram que essa adição tornasse o revestimento mais rígido e menos propenso a fissuras. O estudo de 2025 combinou vários métodos de microscopia e análise mineral. A equipe concluiu que era uma argamassa hidráulica: ao contrário de um revestimento de cal comum que endurece em contato com o ar, ela também pode ser tomada em um ambiente úmido.
A origem exacta dos dentes permanece menos certa do que a sua presença. Sua composição é reminiscente do encontrado em Tell al-Burak, alguns dos quais provavelmente foram feitos em Sareptah, o presente Sarafand. Não está estabelecido que todos os fragmentos vieram destes recipientes, nem que a técnica foi inventada no local. O que as amostras mostram é que, ao sul de Saida, cerâmica esmagada tinha encontrado um novo uso na construção de uma prensa.
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