23 dias sem comida: a greve de fome na prisão que o Líbano começa a ouvir

Após 23 dias de greve de fome, os presos libaneses temem que sua mobilização se torne uma informação comum. À medida que a anistia geral volta ao debate, seu movimento levanta questões urgentes sobre acompanhamento médico, situações judiciais, diálogo institucional e a contínua falta de uma solução concreta.

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Um movimento que teme tornar-se informação comum

« A nossa greve tornou-se informação repetitiva? Não fiques calado sobre a nossa tragédia. Somos uma causa à espera de uma solução. Após 23 dias de greve de fome, a mensagem emitida pelos detidos libaneses já não procura chamar a atenção para sua situação. Reflete outra preocupação: ver a própria duração de sua mobilização, eventualmente, banalizá-la. Quanto mais o teste continuar, mais ele deve causar uma resposta. No entanto, os prisioneiros agora temem o efeito oposto. Seu movimento corre o risco de se tornar um novo componente da paisagem penitenciária, mencionado e então esquecido em meio a outras crises que ocupam o estado.

A partir de 6 de outubro de 2026, as informações disponíveis são suficientes para estabelecer a continuação da greve por 23 dias. No entanto, não fornecem um inquérito suficientemente completo para identificar individualmente todos os participantes, especificar o estabelecimento de detenção de cada pessoa ou estabelecer o seu estatuto médico pessoal. Também não apresentam uma plataforma detalhada e comum para atribuir a todos os grevistas um conjunto idêntico de reivindicações. Este limite impede-os de transformar a sua mobilização num programa que eles próprios não teriam formulado. Não elimina o principal facto: os prisioneiros têm utilizado a recusa de alimentar-se há mais de três semanas para exigir uma solução para a sua situação.

Sua mobilização vem em um momento em que a questão das prisões é restabelecida no debate político e religioso. O Mufti da República, Abdel Latif Derian, anunciou durante sua viagem a Trípoli e Akkar que ele continuou a seguir o arquivo geral de anistia. Solicitou explicitamente que esta eventual medida incluísse igualmente o caso do Sheikh Ahmad Al Assir. Esta posição não significa que todos os prisioneiros em greve exijam a mesma coisa. Não há provas disso. Mostra, no entanto, que a questão do destino dos presos e dos registos judiciais não resolvidos tornou-se novamente suficientemente sensível para ser tornada pública pelos mufti.

Duas temporalidades encontram-se assim. De um lado, o dos prisioneiros, agora contavam como dias de privação alimentar. Por outro lado, a política, que inclui discussões, projetos de anistia e buscas de compromisso. A dificuldade é se o segundo pode produzir uma resposta antes que o primeiro transforme o movimento em uma emergência humana.

Vinte e três dias exigem uma resposta institucional

Uma greve de fome tem uma característica particular: o tempo não é apenas a duração do protesto, é um dos principais instrumentos. Cada dia adicional aumenta a pressão sobre as autoridades e torna mais importante a necessidade de acompanhamento médico. No entanto, por si só, a duração não permite que uma pessoa estabeleça um estado de saúde. Idade, história médica, consumo de fluidos, tratamento e fitness desempenham um papel essencial. Seria, portanto, irresponsável atribuir aos detidos complicações específicas não documentadas.

No entanto, depois de 23 dias, várias questões se tornam legítimas. Será que os detidos em causa recebem cuidados médicos regulares? Quantos continuam a greve? Algum deles foi interrompido por razões de saúde? Há alguma equipa para negociar com eles? Que instituição recebeu as suas exigências e que resposta lhes deu? As informações disponíveis em 6 de Outubro não fornecem uma resposta precisa a estas questões. Essa falta de dados em si torna-se uma fraqueza no processamento institucional do arquivo.

A mensagem dos grevistas revela o seu sentido de serem confrontados com esta invisibilidade. Já não pedem apenas que a sua causa seja conhecida. Eles pedem que ela não seja esquecida por ser conhecida. A diferença é importante. A mobilização pode atrair muita atenção quando é lançada, desaparecendo gradualmente da agenda pública enquanto continua. Numa situação actual dominada pelo Sul, as negociações com Israel, as tensões regionais, a crise económica e os debates políticos, a situação prisional pode ser rapidamente empurrada de volta para o fundo.

Para os prisioneiros, este mecanismo é particularmente difícil de combater. Não têm os mesmos meios de acção que outros grupos sociais. Eles não podem se manifestar nas ruas, organizar conferências livremente ou viajar para políticos. Seus próprios corpos tornaram-se um dos poucos instrumentos de protesto ainda disponíveis. O uso da greve de fome indica, assim, tanto a seriedade percebida de sua situação quanto a fragilidade dos outros meios disponíveis para impor seu caso no debate público.

A anistia geral volta, com todas as suas contradições

A declaração de Abdel Latif Derian coloca sobre a mesa uma das respostas mais controversas: a anistia geral. O Mufti afirma seguir este arquivo e quer que ele entenda Ahmad Al Assir. Este pedido retira imediatamente o debate da prisão. A anistia geral é da responsabilidade do legislador. É necessário determinar quais as infracções que poderiam ser afectadas, quais as categorias que seriam excluídas e como lidar com registos judiciais muito diferentes.

O caso de Ahmad Al Assir ilustra a dificuldade. Seu nome carrega uma carga de segurança, política e judicial que vai muito além de uma discussão abstrata sobre a superlotação da prisão. Assim que uma pessoa entra no debate, a anistia deixa de ser um meio de reduzir o número de detidos. Torna-se um registro de relações de poder entre forças políticas, sensibilidades religiosas, famílias envolvidas e instituições judiciais.

Uma anistia geral não pode, portanto, ser confundida com uma simples decisão de libertação coletiva. Requer critérios. Também levanta a questão das vítimas e dos seus direitos. Alguns detidos podem ser presos por atos muito diferentes dos outros. Uma medida suficientemente ampla para satisfazer todos os pedidos pode apagar essas diferenças. Uma medida excessivamente restritiva pode, por outro lado, perder o objectivo político para o qual foi concebida.

O retorno do sujeito, no entanto, mostra que o status quo torna-se difícil de defender. Se os políticos considerarem que é necessária uma anistia, o dossier deve ser retirado do registo das promessas periódicas de inscrição no registo de um texto específico. Se acham que não é possível, então devem apresentar outros mecanismos para resolver problemas que podem não ser alterados. Manter a promessa de uma solução ao mesmo tempo e a ausência de um calendário só prolonga a incerteza.

Nem todos os detidos estão na mesma situação jurídica

O debate sobre prisões rapidamente se torna confuso quando os termos « detento », « prisioneiro », « condenado » e » indiciado » são usados como se significassem exatamente a mesma situação. No entanto, uma pessoa condenada por uma decisão final não está na mesma posição que uma pessoa que aguarda julgamento. Por conseguinte, as respostas jurídicas não são permutáveis.

As informações disponíveis sobre grevistas não permitem uma repartição precisa entre pessoas condenadas e detidas enquanto se aguarda a conclusão do seu processo. Portanto, seria incorreto retratar todo o movimento como uma revolta de pessoas em custódia. Seria igualmente incorreto assumir que todos estão cumprindo sentenças finais. Seu ponto comum é a participação em uma greve que durou 23 dias e eles pedem uma solução para sua causa.

No entanto, esta distinção é essencial para qualquer resposta pública. Quando uma pessoa condenada desafia a sua situação, as possibilidades dependem do seu julgamento, das soluções e, possivelmente, de uma medida legislativa. Quando um arguido aguarda julgamento, a questão pode estar relacionada com a duração do processo e as decisões judiciais relativas à sua detenção. Misturar estas situações produz um debate politicamente dramático, mas juridicamente inútil.

O mesmo se aplica às infracções. Os prisioneiros podem estar envolvidos em crimes, segurança ou outros assuntos. As informações examinadas não permitem que uma única categoria seja atribuída aos grevistas. Uma possível amnistia deve enfrentar precisamente essa diversidade, em vez de mascara-la por trás de uma definição geral da população carcerária.

Por conseguinte, uma reforma credível deve começar com um mapeamento claro dos ficheiros em causa. Quem foi condenado? Quem está à espera do julgamento dele? Quanto tempo? Para que categorias de infracções? Que procedimento há ainda por concluir? Sem esses dados, o debate corre o risco de ficar preso em slogans contraditórios: para alguns, todos os presos seriam vítimas de injustiça; Para outros, qualquer discussão sobre sua situação constituiria um desafio à justiça. Nenhuma destas simplificações pode resolver casos individuais.

Uma justiça que não tem pessoal

A crise prisional está ocorrendo em paralelo com outro caso que revela as dificuldades do sistema judicial: o de275 assistentes jurídicos que passaram nos concursos mas permaneceram sem nomeação. De uma última promoção de 375 recebido, o governo nomeou apenas 100 pessoas, ou seja, 80 funcionários e 20 oficiais de justiça. Os restantes 275 ainda estão à espera, enquanto um novo concurso para 250 lugares está previsto.

Ambos os arquivos não devem ser artificialmente confusos. Não há provas que sugiram que a nomeação desses assistentes resultaria automaticamente numa redução mensurável da população prisional ou resolveria todos os atrasos no tribunal. Mas a justaposição revela um problema institucional. O Estado quer acelerar e reformar o sistema de justiça, enquanto os indivíduos selecionados para participar de seu funcionamento permanecem eles mesmos bloqueados por uma controvérsia política sobre as nomeações.

Os funcionários e os oficiais de justiça não devem pronunciar-se. O seu papel é, no entanto, indispensável para o funcionamento quotidiano dos tribunais. Os processos judiciais não dependem exclusivamente do número de juízes. Baseiam-se em toda uma administração responsável pelos registos, actos, audições e notificações. Uma instituição que opera com recursos insuficientes terá mais dificuldade em lidar rapidamente com um elevado volume de procedimentos.

O Ministro da Justiça, Adel Nassar, enfrenta duas exigências paralelas: melhorar o funcionamento do sistema e enfrentar os constrangimentos políticos da sua administração. O bloqueio dos assistentes judiciais ilustra a dificuldade de passar de um discurso geral sobre a reforma para decisões administrativas concretas.

No caso das pessoas detidas, a disfunção do sistema judicial tem uma consequência diferente daquela que elas têm para o resto da população. Um atraso administrativo comum pode custar tempo. Um atraso que afecte um processo criminal pode prolongar um período passado atrás das grades. Isto dá à eficiência judicial uma dimensão humana imediata.

A anistia pode esvaziar células sem reparar o sistema

Um erro seria considerar a anistia geral como uma reforma prisional completa. Tal medida pode, dependendo do seu âmbito de aplicação, permitir a libertação de certas categorias de prisioneiros e reduzir a pressão sobre as instituições numa base ad hoc. No entanto, não elimina os mecanismos que produziram as dificuldades iniciais.

Se os procedimentos permanecerem lentos, novos detentos podem se acumular. Se a administração judicial permanecer sub-equipada, os casos continuarão a ser atrasados. Se nenhuma política sustentável for implementada, uma redução única da população prisional pode ser seguida alguns anos mais tarde por uma nova saturação.

A verdadeira escolha não é, portanto, entre a anistia e a reforma. As duas perguntas são diferentes. A anistia é uma decisão política e legislativa sobre fatos e indivíduos determinados de acordo com critérios definidos. Uma reforma do sistema judiciário e das prisões diz respeito à forma como o sistema funciona antes, durante e após a prisão.

O debate actual beneficiaria de uma distinção clara entre estes níveis. Casos que podem ser resolvidos por aceleração judicial não exigem necessariamente anistia. As condenações que só podem ser alteradas pela legislação são abrangidas por outro mecanismo. Os problemas das condições de detenção continuam a ser uma terceira categoria.

Esta separação também tornaria as responsabilidades mais visíveis. O Parlamento tem de responder quando é necessária legislação. O governo deve agir quando se trata de meios administrativos ou de políticas prisionais. A justiça deve intervir quando a solução depende de uma decisão judicial. Sem essa distribuição, cada instituição pode esperar que a outra tome a iniciativa.

A falta de informação torna-se um problema público

Após 23 dias de greve, o arquivo sofre de uma falta de informações precisas. O número exato de participantes ainda em greve deve ser conhecido. Sua situação médica geral deve ser documentada sem violar sua privacidade. As suas principais alegações devem ser claramente apresentadas. A identidade da estrutura responsável pelo diálogo com eles também deve ser pública.

A transparência é importante para os próprios detidos. Impede que as suas exigências sejam reformuladas por intermediários ou utilizadas em batalhas políticas que não correspondem necessariamente às suas prioridades. Também protege as instituições. Uma autoridade que publica o que recebeu, o que pode aceitar e o que está sob outra instituição reduz o espaço deixado aos rumores.

Esta informação é finalmente necessária ao público. Um cidadão não pode fazer uma opinião séria sobre a anistia, detenção ou possível injustiça de uma situação individual sem saber os factos. A prisão não deve tornar-se um espaço onde a falta de visibilidade é considerada normal no único terreno em que aqueles que lá estão são privados de liberdade.

A privação da liberdade é precisamente a razão pela qual a transparência institucional deve ser reforçada. Uma pessoa detida é quase inteiramente dependente do Estado para o acesso aos cuidados, segurança e procedimentos que lhe dizem respeito. O escrutínio público desta relação é uma das garantias necessárias para o funcionamento de um sistema judicial.

A mensagem dos grevistas revela que consideram esta visibilidade insuficiente. O seu pedido de não « se calar » não é apenas dirigido às autoridades. Visa também uma sociedade que possa se acostumar com sua situação.

Um dossiê ofuscado pelas grandes crises nacionais

Parte do tempo explica esta dificuldade. O Líbano vive simultaneamente uma série de grandes crises. O Sul continua sujeito a operações israelitas. Negociações militares com Israel mobilizam os responsáveis. A questão do futuro da Força Interina das Nações Unidas está em aberto. O governo está à procura de uma solução para a electricidade. O debate sobre a lei eleitoral retoma. As reformas financeiras e bancárias continuam a influenciar a agenda.

Nessa acumulação, as prisões não têm a mesma capacidade de impor. Não dispõem de um prazo internacional nem de uma nomeação diplomática que exija às autoridades uma resposta numa determinada data. É precisamente este vazio de calendário que a greve de fome está a tentar preencher. Os reclusos fazem sua própria maturidade contando os dias.

O risco é que o Estado só responda quando a emergência médica se tornar suficientemente grave. Tal método transformaria a deterioração da saúde em condição de escuta. No entanto, uma instituição não deve esperar até que o custo humano aumente a fim de abrir um diálogo que ela possa iniciar antes.

No entanto, não se trata de aceitar automaticamente pedidos porque eles são acompanhados por uma greve. O papel das autoridades é examinar as alegações, explicar o que pode ser decidido, transmitir o que está dentro do Parlamento ou do sistema judicial e assegurar o acompanhamento médico. Uma resposta institucional pode ser negativa em alguns pontos. Não pode ser inexistente.

Do slogan da anistia a uma decisão verificável

A posição de Abdel Latif Derian oferece agora apoio político aos partidários da anistia geral. No entanto, não aborda nenhum dos problemas que anteriormente bloqueou este arquivo. Assim que um texto tiver de ser escrito, as categorias de infracções, exclusões e casos individuais sensíveis voltarão à vanguarda.

A referência ao Ahmad Al Assir já o demonstra. Para seus apoiadores, sua inclusão pode aparecer como uma condição de equidade. Para outros actores, pode tornar-se precisamente o ponto que torna impossível o compromisso. Outras categorias de detentos podem, por sua vez, perguntar por que seriam excluídos de uma medida geral.

Por conseguinte, o Parlamento terá de decidir se quer realmente abrir este projecto. Se o fizer, a discussão terá de deixar o registo das promessas. Um projecto específico irá finalmente revelar quem poderia estar envolvido e que linhas vermelhas são defendidas pelas várias forças políticas.

Se esse caminho permanecer bloqueado, o executivo e o judiciário não poderão considerar que todo o arquivo da prisão deve esperar. As situações abrangidas por outros procedimentos devem ser examinadas separadamente. O ritmo lento de um debate sobre a anistia não pode tornar-se uma resposta geral a todas as dificuldades nas prisões.

No vigésimo terceiro dia, é finalmente esta falta de caminho identificável que dá força à mensagem do prisioneiro. Sua fórmula não exige apenas compaixão. Ela está a pedir uma saída. As fontes disponíveis não nos permitem dizer hoje que forma esta saída pode tomar para cada um deles. Por outro lado, eles mostram que após mais de três semanas de greve, o tempo para observação simples é excedido. Um caso que « espera uma solução » não pode permanecer indefinidamente suspenso entre uma promessa de anistia, processo judicial e o silêncio das células.

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