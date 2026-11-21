O CNSS anuncia 363 bilhões de libras em adiantamentos para hospitais e médicos contratados. As decisões de 19 de novembro dizem respeito a 4.809 casos de atendimento já concluídos. Nenhuma transferência foi confirmada. As taxas de 90% e 85% calculam o adiantamento ao requerente, não a parte da factura reembolsada.

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O Fundo Nacional de Segurança Social (CNSS) decidiu, em 19 de novembro, atribuir 363 bilhões de libras libanesas antecipadamente aos hospitais e médicos contratados para 4.809 casos já concluídos. O Fundo anuncia transferências nos dias seguintes, sem data de pagamento confirmada.

As Decisões 603, 604 e 605 dizem respeito aos cuidados prestados aos segurados em nome do CNSS. O comunicado de imprensa das Relações Públicas, emitido em 20 de novembro, anunciou que os fundos seriam transferidos para as contas dos requerentes, mas não afirmou que as ordens tinham sido executadas ou que os fundos tinham sido recebidos. Não fornece uma desagregação entre instituições e médicos. Os 4.809 registros não constituem contagem separada de pacientes e os fundos não são pagos diretamente ao segurado.

Do depósito ao pagamento do adiantamento

Nota informativa No. 822 organiza o circuito geral. Os hospitais contratados apresentam vales mensais indicando o número de casos, seu valor de acordo com as taxas do Fundo e as ações da instituição e da equipe médica. Uma vez assinados pelo serviço competente, as disposições prevêem um prazo máximo de 15 dias para as transmitir às contas e, em seguida, um prazo máximo de 15 dias para o pagamento. Estes prazos dizem respeito ao tratamento dos vales: não permitem o cálculo de uma data de pagamento a partir de 19 de Novembro.

Este circuito permite que os requerentes recebam algumas das quantias devidas antes da liquidação final de seus arquivos. A liberação desta parcela não especifica o estágio alcançado para cada instituição ou para todos os pagamentos. Não mede, portanto, o tempo entre a realização do cuidado e seu assentamento.

A que se aplicam as taxas de 90% e 85%

No início do ano, a Nota no 822 previa um adiantamento de 75% do valor dos registros hospitalares elegíveis, excluindo diálise. Nota n° 833, de 8 de Junho, aumentou esta taxa para 90 % para os procedimentos cirúrgicos no montante fixo e para 85 % para os outros casos hospitalares em causa, ainda sem diálise. Estas taxas aplicam-se a Maio de 2026 e meses subsequentes. A base é o valor do arquivo de acordo com as taxas reconhecidas pelo CNSS, não necessariamente toda a fatura hospitalar.

As duas percentagens são utilizadas para calcular o adiantamento ao requerente. Não fixam a taxa de pagamento para cada acto ou o resto para o segurado. O comunicado de imprensa não especifica a distribuição de 4.809 casos entre as categorias de atos.

Duas cumulações para 2026, não duas envelopes a adicionar

Ao integrar essa parcela, o CNSS aumentou os avanços hospitalares para aproximadamente £6.475 bilhões desde o início de 2026. Para o mesmo ano, tem um total de aproximadamente 7.900 bilhões para o setor, contando também diálise, mas excluindo pagamentos a instituições que não beneficiam do sistema de adiantamentos. A primeira acumulação está incluída na segunda. Ambos incluem a parcela cuja transferência ainda não foi confirmada: não provam por si só o montante recebido.

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