Voo direto Líbano–Canadá: Raji e Ottawa discutem isso

Youssef Raji discutiu com o ministro canadiano dos Transportes Steven MacKinnon a possibilidade de uma ligação aérea directa entre o Líbano e o Canadá. Ambos os funcionários concordaram em continuar os debates através dos canais apropriados, de acordo com o relatório de 5 de novembro. Nenhuma transportadora, aeroporto, calendário ou lançamento comercial foi anunciado. O tema foi uma das discussões realizadas em Ottawa, onde o Ministro libanês também se reuniu com o Ministro da Imigração e o Presidente da Câmara dos Comuns.

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O Ministro libanês dos Negócios Estrangeiros, Youssef Raji, discutiu com o Ministro dos Transportes canadiano Steven MacKinnon a possibilidade de uma ligação aérea directa entre o Líbano e o Canadá. De acordo com o relatório publicado na quinta-feira, 5 de Novembro, ambos os funcionários concordaram em prosseguir o caso através dos canais relevantes de ambos os países.

A reunião faz parte da visita de Raji a Ottawa. O Ministro salientou a importância de tal ligação para a comunidade libanesa no Canadá. Não há registo de qualquer decisão a pôr em serviço.

Voo directo Líbano-Canadá: seguimento acordado

O acordo notificado diz respeito à continuação do intercâmbio entre as autoridades em causa. Não especifica quais aeroportos seriam servidos, a empresa que operaria a rota ou a frequência dos voos.

Nenhum calendário de lançamento foi anunciado. Nesta fase, o tema é, portanto, uma questão de discussões bilaterais. As atas não permitem que um novo serviço seja apresentado como autorizado ou disponível na reserva.

Diáspora no Centro de Intercâmbio em Ottawa

Raji também se reuniu com a Ministra Canadense da Imigração, Refugiados e Cidadania, Lena Metlege Diab. O encontro centrou-se nas relações entre os dois países e na situação da comunidade libanesa. O ministro elogiou o papel dos canadenses de descendência libanesa na manutenção de laços com seu país de origem.

No Parlamento, encontrou-se com o Presidente da Câmara dos Comuns, Francis Scarpaleggia. Reafirmou o apoio do Canadá ao Líbano e informou-se das suas necessidades, da situação no Sul e das negociações libanesa-israelitas.

Raji delineou as dificuldades associadas aos ataques israelenses e reafirmou o compromisso do Governo de restaurar sua autoridade em todo o território. Estes intercâmbios diplomáticos acompanham a parte aérea da visita, sem constituir um novo anúncio de ajuda.

O registo de voo directo deve agora ser controlado pelas autoridades competentes. O registo não menciona uma reunião técnica já programada nem um compromisso assumido por uma companhia aérea.

MEA Airbus A320 decola de Beirute, 14 de junho de 2014. Arquivos ilustrativos; Nenhuma operadora foi anunciada para o projeto Líbano-Canadá. Foto: Flo Weiss / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

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