Sábado, 28 de novembro de 2026, 18:00 Beirute edição do tempo.Foram relatados incêndios em várias áreas do sul do Líbano. Uma delegação de prefeitos franceses reuniu-se com funcionários eleitos em Kawkaba, após o anúncio de bolsas de estudo em Baabda. Em Beirute, as restrições da maratona começam esta noite, antes das chuvas voltarem de manhã cedo.
Sul do Líbano: Incêndio relatado nos distritos de Nabatiyah e Bint Jbeil
O fogo de artilharia israelense foi relatado nas áreas de Mayfadoun e Zawtar al-Sharqiyah no distrito de Nabatiyah, bem como ao amanhecer perto de Rachaf e Sarbine no distrito de Bint Jbeil. Estes relatórios são além das greves matinais relatadas em Kfar Tebnit e os tiroteios no Vale Zebqine. Nenhum relatório de vítimas foi confirmado para os tiroteios de Mayfadoun, Rachaf e Sarbine.
Escolas do Sul: bolsas anunciadas para 3.000 alunos
Valérie Pécresse anunciou nesta sexta-feira, em frente a Joseph Aoun, apoio escolar para 3.000 alunos de oito escolas do Sul. As condições de atribuição e as datas de pagamento não são públicas. Em Kawkaba, uma delegação de prefeitos franceses discutiu no sábado geminações e projetos escolares e sociais com representantes eleitos do setor Marjayoun, sem um acordo assinado anunciado.
Em Baabda, outra delegação, a Escola Pública Zawtar West, havia solicitado apoio na sexta-feira para manter os cursos. A UNESCO informou em 25 de novembro que a escola, com várias instalações danificadas, abrigava aproximadamente 74 estudantes, em comparação com 304 antes da guerra.
Beirute: restrições esta noite, tempestades possíveis desde o amanhecer
As Forças de Segurança Interna anunciaram proibições de estacionamento das 21h deste sábado na rota da maratona, e depois fecharam às 22h uma área da Praça Mártir. A maratona e a semi-maratona são anunciados domingo às 6:30 pela organizadora. O serviço meteorológico prevê fortes chuvas e trovoadas desde o amanhecer no Líbano, com risco de rápida inundação em algumas estradas e visibilidade reduzida em altitude.
Iémen: carga apreendida no Golfo de Aden
O serviço de vigilância marítima britânico informou que homens armados haviam tomado o controle de um navio de carga ao largo do Iêmen. O anúncio não deve indicar o nome do navio ou do seu operador. A identidade dos atacantes e o destino da tripulação não foram confirmados por esta opinião.
Taiwan: prefeito cessante preserva Taipei · Global Voices
O candidato progressista do Partido Democrata Puma Shen reconheceu sua derrota em Taipei contra o prefeito cessante Chiang Wan-an de Kuomintang. Foi realizado um referendo separado sobre o abandono da política de saída nuclear. A 7.55 p.m. em Taipei, a contagem parcial deu 5.41 milhões de votos afirmativamente, acima do limiar de um quarto da matrícula. O total final da comissão eleitoral não tinha sido verificado no final desta edição.
União Europeia: o primeiro prazo para o Euro 7 domingo
A partir de 29 de Novembro, o Euro 7 aplica-se às novas homologações de veículos automóveis e utilitários ligeiros. O prazo geral para novos veículos dos tipos já homologados será de um ano mais tarde. Em especial, o regulamento abrange as partículas dos travões e fixa limiares de durabilidade para as baterias. Não requer nova homologação para veículos já matriculados.
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