O Ministro dos Desportos anuncia o fim do conflito interno. As etapas da eleição de uma nova comissão permanecem por publicar.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O Ministro dos Desportos anuncia o fim do conflito interno. As etapas da eleição de uma nova comissão permanecem por publicar.

A ministra libanesa da Juventude e Desporto Nora Bayrakdarian anunciou sexta-feira, 27 de novembro, do Palácio de Baabda, que os atores esportivos libaneses haviam chegado a acordo sobre o Comitê Olímpico. Ela apresentou o compromisso ao presidente Joseph Aoun, na presença de Pierre Jalkh e Jihad Salamé. O próximo passo, disse ela, deve levar à eleição de uma nova comissão.

Um acordo confirmado em Baabda, não uma votação

O departamento já havia anunciado em 16 de novembro um acordo negociado da divisão que paralisou a instituição. A reunião de 27 confirmou que os diferentes interlocutores tinham apresentado conjuntamente os resultados das negociações à Presidência. Joseph Aoun saudou o acordo, acreditando que teria um impacto positivo na imagem do esporte libanês em casa e no exterior. A Presidência declara que o regulamento deve respeitar a Carta Olímpica e as normas libanesas aplicáveis.

O que esperar antes das eleições

O anúncio presidencial não é uma convocação. Não define a data, o procedimento de nomeação ou a composição do colégio que participará na eleição. O ministro prometeu que os próximos passos seriam comunicados. Será necessário distinguir entre a notificação destas etapas pelas autoridades desportivas de uma possível posição tomada pelo Comité Olímpico Internacional ou pelo Conselho Olímpico Asiático: o comunicado de Baabda não informa sobre as futuras eleições.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews