De Rachaya ao fim do mandato francês, cinco livros lançam luz sobre as etapas da independência do Líbano. Denise Ammoun retorna a cronologia, Patrick Seale segue Riad el-Solh e um trabalho coletivo retorna para Selim Takla. Georges Corm e Fawwaz Traboulsi explicam o que mudou a construção do novo estado.

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Em 22 de novembro de 1943, a libertação de Bahara al-Khury, Riad al-Solh e outros oficiais libaneses detidos em Rashaya marcou a vitória política que permaneceu no calendário nacional. Mas nem o nascimento do Grande Líbano em 1920 nem a partida das últimas tropas francesas em 1946 foram confundidos com aquele dia. Para entender o que tem sido jogado entre essas datas, os melhores livros nem todos contam a mesma história: um segue os atores da crise, outro volta para o mandato, um terceiro examina o compromisso que estava para trazer o novo estado.

Novembro de 1943: a data que dá o seu fio a estas leituras

No início de Novembro, a Câmara aboliu as disposições da Constituição em matéria de mandato. As autoridades francesas prendem o Presidente, o Chefe de Governo e vários funcionários na noite de 10-11 de Novembro. Fora da cidadela, o protesto é na rua. A crise também liga os aliados: Londres intervém enquanto o Levante ainda conta no aparato de guerra. Em 22 de novembro, os detidos voltaram à liberdade e os líderes retomaram seus deveres. A presença militar francesa não terminou até 1946.

Denise Ammoun: de 22 de novembro ao mandato

História do Líbano contemporâneo, Volume 1: 1860-1943(Fayard) é o livro para escolher entre seguir a sequência de eventos em francês. O título abrange mais de oito décadas, mas a história dá um lugar central aos últimos anos do Império Otomano, à criação do Grande Líbano e à evolução da vida política sob o mandato. O ano de 1943 aparece assim no final das negociações e reconciliações que levaram anos, em vez de uma pausa sem um passado.

Pode ser lido com uma pergunta: quando a reivindicação muda na natureza? Definir o território, organizar suas instituições e retirar suas prerrogativas constitucionais do poder proxy são três etapas diferentes. Para continuar além do dia de Rachaya, o segundo volume assumiu em 1943; Não substitui o primeiro se se procura a história da marcha para a independência.

Patrick Seale: Siga Riad el-Solh de dentro

InA luta pela independência árabe(Fayard, 2010), Patrick Seale escolheu a biografia. Riad al-Solh não entrou na narrativa com sua nomeação para a presidência do Conselho em 1943: seus compromissos, exilados e relações no mundo árabe lançam luz sobre as alianças que ele mais tarde estabeleceu no Líbano. Esta é a leitura mais narrativa da seleção.

A mudança focal é útil. O leitor vê como um político envolvido em debates que transcendem as fronteiras libanesas vem defender a independência do país e governar com Bechara al-Khoury. A biografia naturalmente favorece seu caráter principal. Lendo com Ammoun, permite distinguir sua trajetória do movimento mais amplo que carrega independência.

Selim Takla: encontrar um ator menos conhecido de 1943

VolumeSelim Takla, 1895-1945. Um contributo para a independência do Líbano, liderado por Gérard D. Khoury (Karthala), move o olhar para um ator menos presente em comemorações. Ministro dos Negócios Estrangeiros do governo de Riad al-Solh, Takla é um dos funcionários presos em Rashaya. O livro permite encontrar, ao lado dos dois líderes mais conhecidos, um homem que participou na construção da política externa do novo estado.

Esta é uma escolha mais especializada do que a síntese de Ammoun. É particularmente útil para aqueles que querem compreender o que se seguiu à crise de Novembro: exercer poderes diplomáticos e ter o Estado reconhecido nas suas relações com outros governos.

Georges Corm: O que muda a independência na sociedade?

InLíbano contemporâneo. História e sociedade(La Découverte), Georges Corm sucedeu um capítulo sobre o mandato e outro sobre a sociedade da independência, de 1943 a 1975. Ele está menos interessado em reconstruir cada um dos dias de novembro do que em entender como o país funciona após o rompimento: quem pode acessar o estado, como a vida econômica evolui e quais tensões políticas devem à dinâmica interna, bem como influências estrangeiras.

É um bom segundo livro para não parar na libertação dos prisioneiros. Onde uma biografia segue a negociação entre os líderes, Corm nos convida a olhar para o que a nova ordem política permite e os problemas que ela não resolve.

Fawwaz Traboulsi: mais uma leitura da transição para a independência

InUma História do Líbano Moderno(Pluto Press, segunda edição, 2012, em inglês), o capítulo sobre a transição do mandato para a independência ocorre entre a formação do Grande Líbano e os primeiros anos da República. Traboulsi dá especial peso aos grupos sociais, à economia e aos interesses que se encontram nas instituições. Podemos começar com este capítulo, sem ler toda a síntese.

A comparação com o Seale revela duas abordagens. No biógrafo, as relações e escolhas de um ator dão seu ritmo aos eventos. Nos historiadores, as alianças também lêem através dos círculos e interesses que os tornam possíveis. É um complemento, não um segundo relato da única detenção em Rachaya.

Que livro para começar?

Se você só ler um, comece com Denise Ammoun para acompanhar a história até novembro de 1943. Adicione Patrick Seale para ler a crise através de Riad el-Solh, ou o volume em Selim Takla para encontrar outro ator Rachaya. Georges Corm e Fawwaz Traboulsi movem a questão para instituições e sociedade: o que mudou a independência depois que os líderes foram libertados da prisão?

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